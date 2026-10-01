41 שנים חלפו מאותו בוקר ארור ומקולל, ב-6 באוקטובר 1985.

באותו בוקר אוטובוס פגע בנח מוזס בעת שחצה את הכביש במעבר חצייה לעבר בית "ידיעות אחרונות", מול הקריה בתל-אביב.

מאמצי הרופאים להציל את נח עלו בתוהו, והוא נפטר למחרת, בשמחת תורה, ב-7 באוקטובר.

גלריה נח מוזס ז"ל עם ראש הממשלה יצחק רבין. ענווה וצניעות עד יומו האחרון

נח מוזס ז"ל היה העורך האחראי הראשון של "ידיעות אחרונות". העיתון היה מרכז חייו. חיי משפחתו - אשתו פולה ז"ל, שנפטרה ב-1994, ושלושת ילדיו - נעו סביב העיתון, שעבור נח היה כמעט תמיד לפני הכל.

נח מוזס בצעירותו עם אביו יהודה

למרות ההצלחה המדהימה של העיתון, לא גבה ליבו והוא התנהג בענווה ובצניעות עד יומו האחרון.

רוב האנשים שהכירו אותו הלכו לעולמם. האחרים זוכרים את מבטו הביישן והמחייך ואת החום שהקרין - ומתגעגעים אליו.

נח מוזס ז"ל עם ראש הממשלה מנחם בגין ( דוד רובינגר )