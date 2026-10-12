• ביוזמת והובלת האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) נערכה הוועידה השנתית של השותפים המנהלים של קרנות ההון סיכון וגופי ההשקעה המובילים בישראל. הוועידה התקיימה במסגרת Journey 2026, כנס ההייטק השנתי של פירמת הייעוץ וראיית החשבון EY.

במרכז הוועידה התקיימו שני מושבים מיוחדים תחת הכותרת "עתיד ההייטק הישראלי כמנוע צמיחה של הכלכלה - בחירות 2026". את המושב הראשון הוביל גיגי לוי וייס , מייסד ושותף ב NFX - שיחה עם ראש הממשלה לשעבר וראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט . את המושב השני הוביל שראל אלדור , מייסד שותף ושותף מנהל KEY 1 קפיטל - שיחה יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן .

גלריה ( צילום: רפי דלויה )

( צילום: רפי דלויה )

בנט אמר ש"ההייטק מחזיק את המדינה ואת הכלכלה", הציג צעדים להחזרת מוחות, להסרת חסמים ולהרחבת ההזדמנויות לצעירים בפריפריה. לדבריו, "השאלה אינה איך לעזור להייטק, אלא איך להפוך את ישראל למקום הטוב ביותר להקים בו חברה ולהפסיק את הבריחה של החברות מכאן".

• דסק השמחות של בועות מדווח כי איש העסקים יוסי סגול חגג יום הולדת 50 ברדינג 3 בת"א, עם לא פחות מהופעה של שרית חדד , שהקפיצה את האורחים לרחבה. בין המברכים היו שר הביטחון לשעבר יואב גלנט , שסגול שימש כרל"ש שלו בצבא, ויו"ר הכנסת לשעבר דליה איציק . גם בני משפחת סגול לדורותיה, המזוהה עם כתר פלסטיק, הגיעו לחגוג, ובהם אביו יצחק סגול . עוד נצפו בין היתר: נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון , יו"ר בנק לאומי אורי אלון , מנכ"לית בלקסטון ישראל יפעת אורון , נשיא אוניברסיטת ת"א פרופ' אריאל פורת , מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה פרופ' יורם וייס , פרופ' רוני גמזו ושרת המשפטים לשעבר איילת שקד .

• בזמן שהוא מארח את בכירי היורוליג בכדורסל, שהגיעו לסדרת מפגשים בישראל, התבשר אתמול גיא קלימן , מנכ"ל דייויד קמפינסקי ת"א, כי המלון בניהולו דורג 11 ברשימת 20 המלונות הטובים במזרח התיכון לשנת 2026, במסגרת פרסי בחירת הקוראים של מגזיןCondé Nast Traveler. מלון נורמן התל-אביבי דורג מיד אחריו.

( אייל גזיאל )

• שחר שגיב , הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל ממכבי ת"א, חגג השבוע את יום הולדתו ה-32 וקיבל גם בשורה טובה: יבואנית אופני הספורט מצמן תעניק לו חסות לקראת המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. (ספי פסטרנק)

• דסק התרבות של בועות מדווח על הישג בינלאומי למלחינה הישראלית אנה סגל : אלבומה "24 פרלודים לפסנתר", בביצוע הפסנתרנית פולינה ריסקין , זכה במדליית זהב בתחרות פרסי המוזיקה הבינלאומיים האירופיים (EIMA), בקטגוריית אלבום הסולו הקלאסי הטוב ביותר לפסנתר.

• הנהלת דיסקונט אירחה את לקוחות הבנקאות הפרטית בחוות רונית לארוחת ערב ומופע של סימפונט רעננה שאירחה את מירי מסיקה , אמיר דדון ואת שורד השבי אלון אהל . היו ואירגנו: היו"ר דני ימין , המנכ"ל אבי לוי , אסף אלדר ועמית טבק .

• דסק הקולנוע שלנו מעדכן כי אוניברסיטת חיפה העניקה לבמאי עמוס גיתאי , יליד העיר, תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, בהוקרה על תרומתו לקולנוע הישראלי והעולמי. את התואר העניק לו פרופ' דוד הראל , נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. היו בטקס: נשיא האוניברסיטה פרופ' גור אלרואי , השחקניות יעל אבקסיס ו קרן מור וגם מנשה נוי , שהנחה את האירוע.

• מיקי ואסתי אקרמן , בעלי חברת אקרמן, הגיעו בשישי האחרון למלון סוהו האוס ביפו, ששינה את פניו והפך ללילה אחד ל-Grey Goose Hôtel. הפופ-אפ, שנערך במסגרת הקמפיין העולמי של מותג הוודקה הצרפתי בכיכובה של זואי סלדנה , כלל סדנאות קוקטיילים, ארוחת ערב של השף דייויד פרנקל , שהגיע במיוחד מאיביזה, והופעה אקוסטית של טונה.

• מלון דייויד אינטרקונטיננטל ת"א אירח את לקוחותיו העסקיים לערב גאלה. על הצלחות: קייטרינג סרנו מבית פלפל, בבעלות טל ואיתן חובש . בתוכנית האמנותית: לי בירן ו לורן פלד . על האירוח: מנכ"ל המלון איליה בורגקוב וסמנכ"לית השיווק טלי רז גינוט . הסתובבו מרוצים: בעלי המלון הנרי ו לני טייג ובכירים בענף התיירות.

• לקראת השתתפותה במרתון שיקגו, התארחה נבחרת הריצה של עמותת "משפחה אחת", יחד עם מנכ"ל העמותה משה סוויל , בביתו של הקונסול הכללי של ישראל בשיקגו אלעד שטרומאיר .

414 עצים, 414 שמות וסיפורים: שלוש שנים לטבח בנובה, נחנך בעיר מנדוזה שבארגנטינה יער לזכר הנרצחים. משלחת של משפחות שכולות ונציגי עמותת קהילת שבט הנובה השתתפה בחנוכת היער, Bosque KKL Nova, לצד נציגי קק"ל ארגנטינה. (חבצלת דמארי)

• הרמטכ"ל אייל זמיר הפתיע את 950 המלגאים החדשים של תוכנית IMPACT! של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF), כשהגיע לאירוע ההצדעה למחזור ה-25 ובירך אותם לקראת שנת הלימודים.

ארגון נכי צה"ל חנך את בית הלוחם באשדוד בסיוע הקרן לידידות, שתרמה 30 מיליון שקל, ונקרא על שם מייסדה, הרב יחיאל אקשטיין ז"ל. בטקס השתתפו פצועות ופצועים, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל , שר הביטחון ישראל כ"ץ , נשיאת הקרן יעל אקשטיין , יו"ר ארגון נכי צה"ל עידן קלימן ו שרי וג'ייסון אריסון .

25 באוקטובר, סביון. עו"ד לורי גייזלר תארח את ערב הגאלה הראשון של ארגון הידידים של ש.ק.ל ישראל. גייזלר, עורכת דין ומגשרת ואם לילד המתמודד עם מוגבלות, מונתה לאחרונה לנשיאת הארגון. ינחה: אלי יצפאן . יופיעו: עידן חביב וניקי גולדשטיין .

יוסי בן, מייסד ויו"ר חברת אמורפיקל: "ממליץ על Route 90, מסעדה ומעדנייה של השף יריב איתני בכניסה לצוקים בערבה התיכונה, מול נופי המדבר. חוויה קולינרית של נתחי בשר ונקניקים מעושנים, כריכים, גבינות וסלטי ירקות תוצרת הערבה".

בקטנה

• 220 משתמשי סיבוס תרמו בספטמבר כ-22 אלף שקל באמצעות Clear Giving. הסכום אפשר לספק 440 ארוחות חג.

• מירן בוזגלו נבחרה לפרזנטורית של קניון הזהב ותוביל את קמפיין השקת הקומה החדשה.

• האומנית ומעצבת האופנה ענת חפץ נבחרה להשתתף בתערוכה הבינלאומית של יצרנית המשקפיים אתינה בברצלונה, בזכות עיצוב מקורי שיצרה.

• רותם אבוהב ורשף לוי יופיעו במופע סטנדאפ במסגרת ערב ההתרמה של עמותת נגישות ישראל, למען פצועי המלחמה ואנשים עם מוגבלות. (חבצלת דמארי)

• היום יינעל הכנס השנתי של עמותת איילים, בהובלת המנכ"ל מתן דהן , שהביא השבוע כ-1,000 איש למתחם מעלה שחק בדימונה.

• צוות הדיגיטל של חברת NESS וחברת Encore AI פיתחו בהתנדבות עבור עמותת "אדוות" את "אדווה" - סוכנת בינה מלאכותית המסייעת למשפחות פצועי צה"ל במיצוי זכויות מול משרד הביטחון והביטוח הלאומי.

• חברת החשמל קיימה בגני יהושע בת"א יום ספורט אתגרי לעובדיה שהם הורים לילדים המתמודדים עם מגבלות ולבני משפחותיהם.

מינויים

חברת altshare מינתה את מירי וקסברג לסמנכ"לית הכספים. (חבצלת דמארי)

• זהר וולפרט כהן מונתה למנכ"לית האקדמית כנרת.