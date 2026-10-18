קבוצת iCon משיקה בארץ את ה־MCON – שלט משחק מגנטי ההופך כל סמארטפון לקונסולת גיימינג. השלט מתחבר לטלפון בקלות באמצעות טכנולוגיית MagSafe (לאייפון) או באמצעות מתאם (לאנדרואיד), ומציע חוויית משחק מדויקת, כולל חיישן ג'יירוסקופ וידיות אחיזה מתקפלות. הסוללה המובנית מספיקה לעד כ־9 שעות משחק.

קבוצת iCon משיקה בארץ את ה־MCON – שלט משחק מגנטי ההופך כל סמארטפון לקונסולת גיימינג. השלט מתחבר לטלפון בקלות באמצעות טכנולוגיית MagSafe (לאייפון) או באמצעות מתאם (לאנדרואיד), ומציע חוויית משחק מדויקת, כולל חיישן ג'יירוסקופ וידיות אחיזה מתקפלות. הסוללה המובנית מספיקה לעד כ־9 שעות משחק.

קבוצת iCon משיקה בארץ את ה־MCON – שלט משחק מגנטי ההופך כל סמארטפון לקונסולת גיימינג. השלט מתחבר לטלפון בקלות באמצעות טכנולוגיית MagSafe (לאייפון) או באמצעות מתאם (לאנדרואיד), ומציע חוויית משחק מדויקת, כולל חיישן ג'יירוסקופ וידיות אחיזה מתקפלות. הסוללה המובנית מספיקה לעד כ־9 שעות משחק.