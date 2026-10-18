קונסולה בסמארטפון
קבוצת iCon משיקה בארץ את ה־MCON – שלט משחק מגנטי ההופך כל סמארטפון לקונסולת גיימינג. השלט מתחבר לטלפון בקלות באמצעות טכנולוגיית MagSafe (לאייפון) או באמצעות מתאם (לאנדרואיד), ומציע חוויית משחק מדויקת, כולל חיישן ג'יירוסקופ וידיות אחיזה מתקפלות. הסוללה המובנית מספיקה לעד כ־9 שעות משחק.
ניתן להשיג ברשתות הגאדג'טים | 600 שקלים
קולנוע מכף היד
DJI מציגה את Osmo Pocket 4P - מצלמת הגימבל הראשונה שלה עם מערך צילום כפול. משקל המצלמה 230 גרם בלבד, והיא כוללת חיישן CMOS בגודל אינץ', לצד עדשת טלפוטו 60 מ"מ עם זום עד פי 12. היא תומכת בצילום ברזולוציית 4K בקצב של עד 240 פריימים בשנייה, וכוללת ייצוב מכני עם שלושה צירים.
ניתן להשיג אצל היבואנית בנדא וברשתות | החל מ-2,500 שקלים
מסך מגע על סוללה
מסך המגע הנייד של מאסימו מדגם MAS-32TT-WH מגיע בגודל 32 אינץ' ברזולוציית FHD. הוא כולל 8 גיגה-בייט זיכרון RAM, 128 גיגה־בייט אחסון פנימי, וסוללה בקיבולת 10,000 מיליאמפר-שעה, שמספיקה לארבע שעות. תומך ב-WiFi ובבלוטות'.
ניתן להשיג במחסני חשמל | 1,990 שקלים
שוק מהעתיד
קסיו משיקה בישראל סדרת שעוני G-SHOCK בהשראת עולם המד"ב, עם ספרות LCD בהירות בשלושה גוונים: ירוק, ורוד וסגול. לשעון מנגנון שבו המחוגים "צפים" ללא חיבור לציר, והוא עמיד למים ולזעזועים. השעון כולל זמן עולמי ב-48 ערים, סטופר, טיימר, 5 שעונים מעוררים, רצועת סיליקון וסוללה ל-10 שנים.
ניתן להשיג בחנויות וברשתות הנבחרות | 880 שקלים