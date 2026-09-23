Calk: בנה לך מנה בריאה

אפליקציות למעקב תזונה וקלוריות דורשות לרוב מחוייבות יומיומית; האפליקציה הזו מציעה גישה שונה ומרעננת: שמירה על המשקל באמצעות מעקב תזונתי תקופתי, ממוקד וחכם, מבלי להפוך את הרישום לעבודה במשרה מלאה.

במקום לחפש מוצרים במאגרי ענק סבוכים, Calk מציעה תבניות ארוחה מוכנות וניתנות לעריכה. אפשר להתאים בקלות רכיבים, חלבונים, תוספות ואופני בישול, ולראות בזמן אמת כיצד כל שינוי משפיע על הערכים התזונתיים. האפליקציה מעודדת מעקב ממוקד של כחודש ימים בלבד, שבסופו מופק דוח תזונתי אישי עם תובנות עומק על הרגלי האכילה, פיזור הקלוריות והצעות לשיפור.

במקום להתחיל בכל פעם מהתחלה, אפשר לבנות מנה ובהמשך לשנות רק את צורת ההכנה שלה, למשל, או את גודלה. תמצאו כאן גם מנות ישראליות טיפוסיות, כמו שווארמה בפיתה. הנתונים נשמרים על המכשיר, ללא פרסומות.

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NetLens: מיפוי קליטת ה-wifi

סובלים מ"אזורים מתים" בקליטת WiFi? האפליקציה הזו הופכת את הסמארטפון שלכם לכלי מדידה ומיפוי מקצועי של רשתות אלחוטיות בבית ובמשרד. בעזרת טכנולוגיית מציאות רבודה (AR) וחיישני המכשיר, האפליקציה מאפשרת לבנות "מפת חום" סביבתית לפי עוצמת האות.

כל שעליכם לעשות הוא לצעוד בחלל הבית או המשרד, והאפליקציה מציגה בצבעים חיים את אזורי הקליטה החזקים והחלשים, עוזרת לאתר "שטחים מתים" וגם מסייעת למצוא את המיקום האידיאלי לנתב או למגדיל הטווח.

עבור חללים שבהם המצלמה אינה מתאימה, ניתן גם לייבא לאפליקציה את תוכנית הדירה ולסמן נקודות מדידה ידנית. כל הנתונים ניתנים לייצוא כדוחות PDF, כקובצי תמונה או כנתונים לניתוח מתקדם.

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Aviate: עוזר אישי לטיסות

אפליקציית Aviate: Flight Companion הופכת את חווית הטיסה לפשוטה, מאורגנת ונטולת דאגות. האפליקציה מרכזת את כל פרטי המסע במקום אחד ומציעה למטיילים ולנוסעים מתמידים מעקב בזמן אמת אחר סטטוס הטיסה, התראות על שינויי שער עיכובים, ותחזית מערבולות אוויר במסלול.

לצד מעקב טיסות, Aviate מאפשרת שמירה נגישה של כרטיסי עלייה למטוס (Boarding Pass) הזמינים גם ללא חיבור לרשת, מפות אינטראקטיביות לניווט קל בתוך טרמינלים, ויומן מסע שמסכם את היסטוריית הטיסות, השעות באוויר והמדינות שבהן ביקרתם.

עם דגש חזק על פרטיות המשתמש, אבטחת מידע מוצפנת, ממשק נקי ללא פרסומות ותמיכה בשעונים חכמים, Aviate היא השותפה המושלמת לשדרוג חווית הטיסה משלב האריזה ועד לנחיתה.

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Rightly : להנגיש לנוער את זכויותיו

אפליקציית Rightly נולדה על ידי אילון איתן בן ה-18 כדי לעזור לבני ולבנות נוער בישראל להבין את הזכויות שלהם במערכת החינוך - בשפה פשוטה, בגובה העיניים ובלי ללכת לאיבוד בבירוקרטיה.

הלב של האפליקציה הוא מנגנון "עורך דין לתלמיד": המשתמשים מתארים מצב שקרה להם בבית הספר (בכתב, בהקלטה קולית או בצילום) ומקבלים ניתוח ברור של המצב. האפליקציה מסבירה מהן הזכויות שלהם על פי נהלי משרד החינוך, אילו צעדים מעשיים ניתן לנקוט ולמי מדויק לפנות כדי לפתור את הבעיה.

כדי להגיע למסקנות והעצות הנכונות האפליקציה מצליבה מקורות כמו תקנון בית הספר, מסמכי זכויות תלמידים, חוזרי מנכ"ל וכו'. לצד הניתוח האישי, Rightly כוללת מאגר מידע מקיף ונגיש על זכויות תלמידים בנושאים כמו מבחנים, משמעת, היעדרויות והתאמות, וכלי עזר שימושיים כמו מחשבוני ציונים ואחוזים ומידע שימושי לנהגים צעירים שממליץ מה עליהם לעשות במקרה של תאונת דרכים.