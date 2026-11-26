האוזניות הדו-שימושיות Soundcore AeroFit 2 Pro של Anker מאפשרות האזנה ממוקדת למוזיקה באיכות גבוהה תוך כדי סינון רעשים אקטיבי, אבל אפשר גם לכוון אותן לחמישה מצבים שונים, שמאפשרים מודעות וקשר לסביבה - פתרון אידיאלי לפעילות ספורטיבית. האוזניות כוללות בנוסף תרגום AI בזמן אמת.

האוזניות הדו-שימושיות Soundcore AeroFit 2 Pro של Anker מאפשרות האזנה ממוקדת למוזיקה באיכות גבוהה תוך כדי סינון רעשים אקטיבי, אבל אפשר גם לכוון אותן לחמישה מצבים שונים, שמאפשרים מודעות וקשר לסביבה - פתרון אידיאלי לפעילות ספורטיבית. האוזניות כוללות בנוסף תרגום AI בזמן אמת.

האוזניות הדו-שימושיות Soundcore AeroFit 2 Pro של Anker מאפשרות האזנה ממוקדת למוזיקה באיכות גבוהה תוך כדי סינון רעשים אקטיבי, אבל אפשר גם לכוון אותן לחמישה מצבים שונים, שמאפשרים מודעות וקשר לסביבה - פתרון אידיאלי לפעילות ספורטיבית. האוזניות כוללות בנוסף תרגום AI בזמן אמת.