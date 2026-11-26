לקבוע את רמת הניתוק
האוזניות הדו-שימושיות Soundcore AeroFit 2 Pro של Anker מאפשרות האזנה ממוקדת למוזיקה באיכות גבוהה תוך כדי סינון רעשים אקטיבי, אבל אפשר גם לכוון אותן לחמישה מצבים שונים, שמאפשרים מודעות וקשר לסביבה - פתרון אידיאלי לפעילות ספורטיבית. האוזניות כוללות בנוסף תרגום AI בזמן אמת.
ניתן להשיג באתר "המילטון" ובחנויות הגדג'טים | מחיר: 750 שקלים
שעון לכל פעילות
גרמין משיקה בישראל את הדור השלישי של סדרת שעוני היוקרה שלה, MARQ 6, הכולל דגמים יעודיים המיוצרים מטיטניום, עדשת ספיר ומסגרות קרמיות. כל דגם מותאם לתחום פעילות אחר - טיולים וספורט, תעופה וצלילה, שימושים טקטיים וגולף. הם כוללים מסך AMOLED, רמקול ומיקרופון, יכולות ניווט מתקדמות, וכן ניטור בריאותי, כולל אפליקציית א.ק.ג ומעקב שינה.
ניתן להשיג ברשת גרמין ובחנויות הגדג'טים | מחיר: 9,000 שקלים
מחשב קיצוני
Dell משיקה שני מחשבים ניידים מוקשחים המותאמים לתנאי שטח קיצוניים ולמשימות בינה מלאכותית: Pro Rugged 13 Extreme המוקשח לחלוטין ו-Pro Rugged 14 המוקשח למחצה. שניהם עמידים בתקן צבאי ובטמפרטורות קיצוניות, כוללים מסכי מגע לתפעול עם כפפות וברטיבות, סוללות שניתן להחליף ללא כיבוי המכשיר ועוד.
ניתן להשיג בחנויות המחשבים | החל מ-7,850 שקלים
סדר וסטייל על השולחן
הגאדג'ט החדש מבית Nanoleaf, Pegboard Desk Dock, עושה סדר בסביבת העבודה ליד המחשב: מצידו האחד הוא לוח מחורר מודולרי המאפשר לתלות עליו אוזניות, כבלים, שלטים ועוד. מצידו השני משטח של תאורת LED עם צבעים ואפקטים שאפשר להתאים אישית באפליקציה, ולסנכרון מול המוזיקה או התמונה במחשב. כולל גם חיבורי USB-C ו־USB-A לטעינה.
ניתן להשיג באתר iStore | מחיר: 249 שקלים