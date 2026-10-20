כמה פעמים מצאתם את עצמכם מכוונים את גובה הכיסא המשרדי, רק כדי לגלות שהרגליים לא מגיעות לרצפה? ואם מנמיכים אותו בחזרה, הידיים כבר לא נמצאות בגובה הנכון ביחס לשולחן. זו בעיה קטנה לכאורה, אבל עבור מי שמבלה שעות מול מחשב היא עלולה להפוך למטרד יומיומי. והיא גם אחת הסיבות הטובות ביותר לשקול רכישת שולחן מתכוונן.

בשנים האחרונות הפכו השולחנות המתכווננים למוצר מבוקש במשרדים ובבתים. בלחיצת כפתור אפשר להעלות ולהוריד אותם ולעבור בין ישיבה לעמידה. אלא שלמרות ההבטחות הבריאותיות של היצרניות בכל הנוגע לעבודה בעמידה/הליכה, המחקרים לא בהכרח תומכים בכולן.

גלריה שעות ארוכות במשרד מחייבות ציוד היקפי ראוי וישיבה נכונה ( צילום: Shutterstock )

כמי שמבלה שעות רבות (אולי רבות מדי) מול מחשב מדי יום, שמחתי כשנפלה בחלקי ההזדמנות להתנסות ולבדוק את השולחן החשמלי של חברת Lumi, שמשווק בארץ דרך בנדא, כדי להבין אחת ולתמיד מה היתרון האמיתי של שולחנות מתכווננים. באופן לא מפתיע, גיליתי שעמידה/הליכה זה ממש לא היתרון הגדול ביותר שיש לשולחנות האלה להציע.

הבעיה היא בכלל לא העמידה

כדי לשבת בנוחות מול מחשב, כפות הרגליים צריכות להיות מונחות על הרצפה, כשהברכיים בזווית נוחה של כ-90 מעלות. במקביל, הכתפיים צריכות להיות רפויות, המרפקים קרובים לגוף והאמות במנח טבעי, ללא כיפוף מיותר של פרקי כפות הידיים. אלה העקרונות שמופיעים בהמלצות הארגונומיות של אורתופדים ומומחים בתחום.

אלא שעם שולחן בגובה קבוע, לא תמיד אפשר להשיג את כל התנאים האלה במקביל. אם השולחן גבוה מדי, נצטרך להרים את הכיסא כדי שהאמות והזרועות שלנו יהיו בגובה מתאים לעכבר ולמקלדת, ואז הרגליים עלולות להישאר באוויר. אם ננמיך את הכיסא, ניאלץ להרים את הכתפיים ולהניח את האמות בזווית נטויה ולא בריאה.

אפשר כמובן להוסיף הדום לרגליים, אבל שולחן מתכוונן מאפשר לפתור את הבעיה בצורה פשוטה, חכמה ואלגנטית הרבה יותר. זה בדיוק היתרון שמצאתי בשולחן S08-22D-SW של Lumi. מדובר בשולחן חשמלי עם משטח עבודה בגודל 118 על 60 ס"מ, מנוע יחיד וטווח גבהים של 72 עד 120 ס"מ. הוא כולל גם מגירה לאחסון, חיבורי USB לטעינה ואפשרות לשמירת גבהים מועדפים.

בפועל, האפשרות להתאים את גובה השולחן לכיסא הפכה את העבודה לנוחה הרבה יותר. במקום להתפשר, יכולתי קודם לכוון את הכיסא כך שכפות הרגליים יהיו שטוחות על הרצפה והברכיים בזווית נוחה, ורק לאחר מכן להוריד את השולחן עד שהאמות יהיו בקו אחד עם משענות הידיים ומשטח העבודה. כך אפשר לעבוד בלי להרים את הכתפיים או לאמץ את פרקי כפות הידיים.

השולחן S08-22D-SW של Lumi ( Lumi )

במקרה שלי, לנושא הארגונומיה יש גם משמעות אישית. כפסנתרנית לשעבר, סבלתי במשך שנים מציסטה במפרק כף היד השמאלית, שגרמה לי לכאבים, במיוחד אחרי שעות ארוכות של הקלדה במחשב. הכאבים היו מורגשים בעיקר לאחר מאמץ ממושך, והפכו לחלק כמעט קבוע משגרת העבודה שלי.

מאז שהתחלתי להשתמש בשולחן החשמלי ולהקפיד על מנח נכון של האמות ופרקי כפות הידיים, הכאבים נעלמו. כמובן, אין דרך לקבוע שהשינוי הזה לבדו הוא שגרם להיעלמותם של הכאבים, אבל מבחינתי מדובר בהבדל משמעותי מאוד באיכות החיים ובנוחות העבודה.

עם זאת, כדאי לשים לב שגובה המינימום של השולחן הוא 72 ס"מ, מה שעלול להיות גבוה מדי עבור חלק מהמשתמשים, בהתאם למבנה הגוף ולגובה הכיסא. גם המשטח עצמו עשוי להיות קטן למי שעובד עם כמה מסכים גדולים. וכמובן, גם כשמוצאים תנוחת ישיבה נוחה, חשוב לקום ולשנות תנוחה במהלך היום.

מה לגבי עבודה בעמידה?

ועכשיו לחלק שהיצרנים אוהבים לשווק יותר מהכל - עבודה בעמידה/הליכה. סקירה שפורסמה ב-2025 בכתב העת The Lancet Public Health, שהתבססה על 214 מחקרים, מצאה ששולחנות המאפשרים מעבר בין ישיבה לעמידה הפחיתו את זמן הישיבה בעד 75 דקות ביום. אלא שהחוקרים לא מצאו עלייה משמעותית בפעילות הגופנית. כלומר, העובדים אמנם ישבו פחות, אבל לא בהכרח הפכו לפעילים יותר.

מחקר נוסף, שפורסם ב-2024 בכתב העת International Journal of Epidemiology והתבסס על יותר מ-83 אלף משתתפים, בחן את הקשר בין זמן עמידה לבין הבריאות, ולא את השימוש בשולחנות מתכווננים דווקא. החוקרים מצאו כי עמידה ממושכת לא הייתה קשורה להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, ואף נקשרה לסיכון מוגבר לבעיות מסוימות במחזור הדם. עם זאת, מדובר במחקר תצפיתי שאינו מוכיח שהעמידה עצמה גרמה לבעיות האלה.

ומה לגבי כאבי גב? סקירה של 53 מחקרים בכתב העת Applied Ergonomics מצאה ששולחנות מתכווננים עשויים להפחית אי-נוחות, אבל הראיות ליתרונות בריאותיים משמעותיים עדיין מוגבלות. התאמת גובה השולחן עשויה להפחית עומס ולשפר את הנוחות, אך אינה מבטיחה פתרון לכאבים.

לא נמצא שיש יתרון לעבודה בעמידה לעומת ישיבה, אבל זו צריכה להיות נכונה ( צילום: Shutterstock )

עם זאת, מי שרוצה לשלב יותר פעילות גופנית במהלך יום העבודה יכול לנצל את השולחן המתכוונן גם בדרכים אחרות. למשל, להציב מתחתיו הליכון משרדי קטן, שמאפשר ללכת בקצב איטי בזמן שעונים למיילים, משתתפים בפגישות או מבצעים משימות שלא דורשות ריכוז רב מדי.

עבור מי שמבלה שעות ארוכות מול מחשב ומתקשה למצוא זמן לפעילות גופנית, זו יכולה להיות דרך נוחה להוסיף קצת תנועה לשגרה, בלי להפסיק לעבוד. כמובן, לא כל משימה מתאימה לביצוע תוך כדי הליכה, וגם הליכון משרדי אינו תחליף מלא לפעילות גופנית מסודרת, אבל הוא בהחלט יכול לעזור לצמצם את שעות הישיבה הרצופות.

אז למי זה באמת מתאים?

אם אתם עובדים בנוחות מול השולחן הקיים שלכם, כנראה שאין לכם סיבה מיוחדת להוציא כ-1,400 שקלים ולהחליף אותו. אבל אם אתם נאלצים לבחור בין רגליים שמגיעות לרצפה לידיים שנמצאות בגובה הנכון, וכמוני ממש לא חובבים הדומים צוברי אבק ולכלוך, האפשרות לכוון את גובה השולחן עשויה להיות שווה את ההשקעה.

מבחינתי, ההתנסות ב-Lumi המחישה שהיתרון המשמעותי ביותר של שולחן מתכוונן הוא דווקא היכולת לשבת בנוחות, גם אם אין לכם שום כוונה לעבוד בעמידה. כשמבלים שעות ארוכות מול מחשב, האפשרות להתאים את סביבת העבודה למבנה הגוף, במקום להתפשר על תנוחת הישיבה, יכולה לעשות הבדל משמעותי.