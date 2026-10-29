Psycho: שינון מילים לפסיכומטרי

שינון אלפי מילים בעברית ובאנגלית הוא מהחלקים המייגעים בהכנה לפסיכומטרי. אפליקציה ישראלית חדשה, Psycho – Learn Words Like a Maniac, מציעה פתרון שהופך את הלמידה לחוויה: כל מילה מופיעה עם תמונה, והמשתמש מחליק ימינה אם הוא מכיר אותה ושמאלה אם לא.

האפליקציה, שפותחה על ידי שחר באלי (25), מדריכת פסיכומטרי, סטודנטית לרפואה וקצינה במילואים, מתאימה את עצמה לקצב הלמידה האישי של המשתמש, מזהה באלו מילים אתם מתקשים וחוזרת עליהן. המטרה: לאפשר למידה קצרה ויעילה בכל מקום - באוטובוס, בהפסקה בבסיס או לפני השינה. היא כוללת כ־10,000 מילים וזמינה בינתיים בחינם.

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גלריה מימין: אפליקציית BeMyLink, אפליקציית Psycho ( צילום מסך )

BeMyLink: מאגר מבוסס AI לצילומי המסך

כולנו מצלמים מסך כשאנחנו רואים מוצר מעניין, מתכון או כתבה, אך לרוב התמונות הללו נעלמות בין אלפי הקבצים בגלריה. אפליקציית BeMyLink הישראלית מציעה פתרון חכם, מבוסס בינה מלאכותית, שמעניק שימוש מעשי לצילומי המסך.

היא סוקרת אוטומטית צילומי מסך חדשים, מזהה באמצעות AI את המוצר, המותג או ההקשר של הדף, ויוצרת כרטיסייה חכמה עם קישור ישיר לעמוד המקור. במקום לחפש ידנית או לנסות להיזכר איפה צולמה התמונה, המשתמשים יכולים לחזור למקור בלחיצה אחת בלבד.

בנוסף, האפליקציה מארגנת את הצילומים לפי קטגוריות (כגון אופנה, עיצוב הבית ומתכונים) ומאפשרת חיפוש מהיר לפי טקסט או קול. השימוש חינמי לחלוטין, ואינו דורש הרשמה או יצירת חשבון.

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שת"פ קינדר ומיינקראפט: בניה מתוקה

חברת פררו מביאה לישראל מהדורה מיוחדת וחדשה של קינדר ג'וי בשיתוף פעולה עם מיינקראפט (Minecraft), אחד המשחקים הפופולריים והוותיקים בעולם. הסדרה החדשה, הזמינה ברשתות השיווק, מחברת בין החוויה לחיך של קינדר ג'וי לחוויית איסוף ומשחק ייחודית, המיועדת לילדים, בני נוער ומעריצי המותג.

מלבד החצי המכיל את קרם החלב, הקקאו וכדורי הוופל, והחצי השני מציג צעצוע מפתיע בהשראת המשחק - הכולל דמויות מוכרות מהעולם של Minecraft תמצאו כאן חוויה נוספות בזירה הדיגיטלית.

באמצעות סריקת ברקוד (קוד QR) המופיע על גבי העלונים והכרטיסים המצורפים לצעצועים, השחקנים יכולים לשחק במחשב או בטלפון גם לאחר פתיחת ההפתעה ולחלוק את החוויה עם חברים.

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מימין: טיקטוק, השת"פ של קינדר עם מיינקראפט ( צילום מסך )

TikTok מציגה תגובות קוליות וכלים למפרסמים

טיקטוק מרחיבה את דרכי התקשורת באפליקציה ומשיקה יכולות חדשות באזור התגובות: הקלטת תגובות קוליות של עד 60 שניות (לגילאי 18 ומעלה), שילוב סקרים בזמן אמת עם עד חמש אפשרויות הצבעה, וצירוף קרוסלת תמונות של עד תשע תמונות ו-Live Photos בתגובה בודדת.

במקביל, חשפה טיקטוק ישראל שורת כלי פרסום ומסחר מבוססי AI. בין ההכרזות: שילוב מנוע יצירת הוידאו Dreamina Seedance במערכת Symphony להפיכת תמונות וטקסט לסרטוני קמפיין, כלי GMV Max Pro לבחינת רווחיות מודעות, וסביבת העבודה TikTok Agentic Hub, המרכזת סוכני AI לניהול תהליכי עבודה שלמים מקצה לקצה. בנוסף, הוצגו פורמטים של Mini Series ו-Mini Games לצד כלים אוטומטיים לניהול קריאייטיב.

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