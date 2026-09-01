האוזניות יסכמו את הפגישה
בנוסף ליכולת השמע המתקדמות, ביטול הרעשים בטכנולוגיית AI ויכולת ניהול שיחה נקיה של אוזניות Liberty 5 Pro Max של soundcore, הן מאפשרות גם הקלטת פגישות והרצאות, תמלולן, סיכומן והפיכתן למשימות להמשך טיפול.
השליטה באוזניות בעזרת מסך AMOLED מאפשר גם שליטה במצבי ביטול הרעשים ושליטה במצלמת הסמארטפון. זמן הטעינה מגיע לעד 12 שעות בטעינה (מהירה) אחת ועוד 50 באמצעות מארז הטעינה. קישוריות בלוטות' 6.1 עם חיבור לשלושה מכשירים במקביל.
ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים ובאתר אנקר | 1,000 שקלים
שומעים בסתר
חברת Oticon הדנית משיקה את Zeal – מכשיר שמיעה זעיר ובלתי נראה בתצורת nxtCIC, המבטל את הפשרה ההיסטורית בין גודל דיסקרטי לבין ביצועים טכנולוגיים מתקדמים.
הפיתוח מתמודד עם הרתיעה והסטיגמה סביב הרכבת מכשירי שמיעה. באמצעות טכנולוגיית Encapsulation חדשנית, המגנה מפני לחות ואבק, מזערה החברה את המכשיר והטמיעה בו סוללה נטענת, קישוריות Bluetooth LE Audio ותמיכה בטכנולוגיית Auracast.
בנוסף, Zeal מונע על ידי בינה מלאכותית ומבוסס על גישת BrainHearing, המספקת למוח תמונת שמע מלאה ב-360 מעלות.
ניתן להשיג בסניפי מדטון-הדים | מחיר לפי מדיניות כל קופה וסוג הביטוח.
כוח טעינה בדרכים
Prime 220w מבית אנקר היא סוללה קומפקטית המסוגלת להטעין בו זמנית 3 מכשירים בהספק כולל של עד 140 וואט לכל מכשיר. לסוללה הקומפקטית קיבולת של 20,100 מיליאמפר-שעה, שני חיבורי USB-C וחיבור USB-A. כל חיבור מזהה אוטומטית את ההתקן ומספק לו טעינה מהירה מדוייקת ויעילה של עד 140 וואט לפורט בודד.
ניתן להשיג באתר אנקר ואצל המשווקים המורשים | 500 שקלים
סאונד חכם
חברת ניופאן, יבואנית Bose, חשפה את קולקציית הסאונד הביתי החדשה המשלבת בין ביצועים אקוסטיים מתקדמים, עיצוב יוקרתי ופשטות הפעלה.
הסדרה כוללת רמקול חכם, מקרן קול עוצמתי (Soundbar) וסאב-וופר אלחוטי, הפועלים בסנכרון מלא כמערכת עצמאית או כפתרון מולטי-רום רחב. המכשירים תומכים ב-Google Cast, Apple AirPlay ו-Spotify Connect, ומאפשרים הזרמת מוזיקה מכל פלטפורמה וחיבור קל לרמקולים נוספים.
הדגמים בסדרה כוללים מקרן קול ורמקול המצוידים בטכנולוגיית TrueSpatial לייצור סאונד תלת-ממדי בתכני Dolby Atmos, לצד מערכת CleanBass לבאסים עמוקים ללא עיוותים. מקרן הקול כולל גם את טכנולוגיית CustomTune לאופטימיזציה אקוסטית בהתאם למבנה החדר ובינה מלאכותית להסדרת צלילות הדיבור.
ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים | החל מ-1,990 שקלים לרמקול חכם ועד 11,460 שקלים לחבילת קולנוע ביתית פרימיום.