בנוסף ליכולת השמע המתקדמות, ביטול הרעשים בטכנולוגיית AI ויכולת ניהול שיחה נקיה של אוזניות Liberty 5 Pro Max של soundcore, הן מאפשרות גם הקלטת פגישות והרצאות, תמלולן, סיכומן והפיכתן למשימות להמשך טיפול.

בנוסף ליכולת השמע המתקדמות, ביטול הרעשים בטכנולוגיית AI ויכולת ניהול שיחה נקיה של אוזניות Liberty 5 Pro Max של soundcore, הן מאפשרות גם הקלטת פגישות והרצאות, תמלולן, סיכומן והפיכתן למשימות להמשך טיפול.

בנוסף ליכולת השמע המתקדמות, ביטול הרעשים בטכנולוגיית AI ויכולת ניהול שיחה נקיה של אוזניות Liberty 5 Pro Max של soundcore, הן מאפשרות גם הקלטת פגישות והרצאות, תמלולן, סיכומן והפיכתן למשימות להמשך טיפול.

השליטה באוזניות בעזרת מסך AMOLED מאפשר גם שליטה במצבי ביטול הרעשים ושליטה במצלמת הסמארטפון. זמן הטעינה מגיע לעד 12 שעות בטעינה (מהירה) אחת ועוד 50 באמצעות מארז הטעינה. קישוריות בלוטות' 6.1 עם חיבור לשלושה מכשירים במקביל.

השליטה באוזניות בעזרת מסך AMOLED מאפשר גם שליטה במצבי ביטול הרעשים ושליטה במצלמת הסמארטפון. זמן הטעינה מגיע לעד 12 שעות בטעינה (מהירה) אחת ועוד 50 באמצעות מארז הטעינה. קישוריות בלוטות' 6.1 עם חיבור לשלושה מכשירים במקביל.

השליטה באוזניות בעזרת מסך AMOLED מאפשר גם שליטה במצבי ביטול הרעשים ושליטה במצלמת הסמארטפון. זמן הטעינה מגיע לעד 12 שעות בטעינה (מהירה) אחת ועוד 50 באמצעות מארז הטעינה. קישוריות בלוטות' 6.1 עם חיבור לשלושה מכשירים במקביל.

חברת Oticon הדנית משיקה את Zeal – מכשיר שמיעה זעיר ובלתי נראה בתצורת nxtCIC, המבטל את הפשרה ההיסטורית בין גודל דיסקרטי לבין ביצועים טכנולוגיים מתקדמים.

חברת Oticon הדנית משיקה את Zeal – מכשיר שמיעה זעיר ובלתי נראה בתצורת nxtCIC, המבטל את הפשרה ההיסטורית בין גודל דיסקרטי לבין ביצועים טכנולוגיים מתקדמים.

חברת Oticon הדנית משיקה את Zeal – מכשיר שמיעה זעיר ובלתי נראה בתצורת nxtCIC, המבטל את הפשרה ההיסטורית בין גודל דיסקרטי לבין ביצועים טכנולוגיים מתקדמים.

הפיתוח מתמודד עם הרתיעה והסטיגמה סביב הרכבת מכשירי שמיעה. באמצעות טכנולוגיית Encapsulation חדשנית, המגנה מפני לחות ואבק, מזערה החברה את המכשיר והטמיעה בו סוללה נטענת, קישוריות Bluetooth LE Audio ותמיכה בטכנולוגיית Auracast.

הפיתוח מתמודד עם הרתיעה והסטיגמה סביב הרכבת מכשירי שמיעה. באמצעות טכנולוגיית Encapsulation חדשנית, המגנה מפני לחות ואבק, מזערה החברה את המכשיר והטמיעה בו סוללה נטענת, קישוריות Bluetooth LE Audio ותמיכה בטכנולוגיית Auracast.

הפיתוח מתמודד עם הרתיעה והסטיגמה סביב הרכבת מכשירי שמיעה. באמצעות טכנולוגיית Encapsulation חדשנית, המגנה מפני לחות ואבק, מזערה החברה את המכשיר והטמיעה בו סוללה נטענת, קישוריות Bluetooth LE Audio ותמיכה בטכנולוגיית Auracast.