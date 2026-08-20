רובלוקס, אחת מפלטפורמות המשחקים הגדולות בעולם, מתמודדת בימים אלה עם תביעת מוות ברשלנות שהגישה נגדה משפחתה של אודרי היין, שהתאבדה בדצמבר 2024, שבוע בלבד לאחר יום הולדתה ה-13.

אמה של אודרי, ג'יימי, טוענת כי במהלך השנים שבהן השתמשה בתה ברובלוקס, ובהמשך גם בדיסקורד ובטיקטוק, היא נחשפה לקהילות ולתכנים אלימים שהלכו והקצינו, עד שהשפיעו עליה וגרמו לה לבצע את המעשה הטראגי.

CINCINNATI (WXIX/Gray News) - A mother is suing Roblox, a popular online platform, with the hope of preventing other parents from experiencing tragedy - a child’s suicide.



Dec. 2, 2024, the day that shook Jaimee Seitz’s life when her 13-year-old daughter, Audree Heinee, took her… pic.twitter.com/0smo6ICzVZ — Qᴀɢɢ.ɴᴇᴡꜱ (@qaggnews) November 15, 2025

אלא שעוד לפני שבית המשפט יידרש לטענות הקשות של המשפחה, רובלוקס מנסה למנוע מהתיק להגיע בכלל למשפט. החברה, ששווייה מוערך בכ-41 מיליארד דולר, טוענת כי אודרי הסכימה שוב ושוב לתנאי השימוש שלה, הכוללים סעיף שלפיו מחלוקות עם החברה יועברו לבוררות.

לפי הדיווחים אודרי פתחה את חשבון הרובלוקס שלה כשהייתה בת 8, מה שלא מפריע לחברה לטעון כי לאורך השנים היא אישרה את התנאים פעם אחר פעם, בין היתר כשפתחה את החשבון, רכשה מטבעות וירטואליים ומימשה כרטיסי מתנה. מבחינת רובלוקס, אותן לחיצות על "אני מסכימה" מספיקות כדי למנוע משפט.

28 פעמים של "אני מסכימה"

בתביעה, שהוגשה באוקטובר 2025 לבית משפט פדרלי בקנטקי, טוענת האם ג'יימי כי אודרי הצטרפה לרובלוקס בגיל 8 וכי היא עצמה הפעילה בקרת הורים בחשבון מתוך אמונה שהפלטפורמה בטוחה לשימוש של ילדים. בהמשך הצטרפה אודרי גם לדיסקורד ולטיקטוק כדי לתקשר עם משתמשים אחרים שפגשה דרך רובלוקס.

עם זאת, ככל שהפעילות של אודרי ברשת התרחבה, גברו גם הלחצים החברתיים והחשיפה שלה לתכנים אלימים. רובלוקס, דיסקורד וטיקטוק מבקשות לדחות את התביעה, אולם רובלוקס העלתה טענה נוספת: גם אם ההליך יימשך, הוא כלל לא אמור להתנהל בבית המשפט.

בבקשה שהגישה החברה החודש היא טוענת שאודרי והוריה הסכימו לתנאים הכוללים בוררות לא פחות מ-28 פעמים: בעת פתיחת החשבון, שש פעמים כאשר אודרי אישרה גרסאות מעודכנות של תנאי השימוש, פעמיים כאשר השתמשה בכרטיסי מתנה ועוד 19 פעמים כאשר רכשה Robux, המטבע הווירטואלי של הפלטפורמה.

המשמעות של טענת רובלוקס היא שפעולות שגרתיות שילדים מבצעים בתוך הפלטפורמה, כמו פתיחת חשבון, רכישת מטבעות וירטואליים או מימוש כרטיס מתנה, יכולות להיחשב גם להסכמה חוזית שקובעת כיצד יתנהלו מחלוקות עתידיות מול החברה.

גלריה רובלוקס ( רובלוקס )

"רובלוקס הציגה את התנאים בצורה ברורה ואודרי הביעה שוב ושוב את הסכמתה", כתבו עורכי הדין של החברה. לטענתם, בתי משפט כבר הכירו בתוקפם של הסכמים דומים. כעת, יצטרך השופט להחליט האם הסכמה של ילדה בת 8 לתנאי שימוש כאלה או אחרים אכן מחייבת מבחינה משפטית.

היומן שנמצא אחרי מותה

אמה של אודרי דוחה את הטענה שבתה הבינה את המשמעות המשפטית של הלחיצות שביצעה. "היא הייתה ילדה, היא לא הבינה מהי בוררות ולא הבינה בחוזים. היא לא הבינה מה המשמעות שיכולה להיות לתיבה הקטנה הזאת שנים מאוחר יותר". לדבריה, החברה מבקשת כעת מבית המשפט להתייחס לאותה לחיצה "כאילו ילדה בת 8 ויתרה ביודעין על הזכות שלה להביא את הנושאים האלה בפני בית המשפט".

בוררות היא מנגנון נפוץ בתנאי שימוש של שירותים דיגיטליים. במקום לנהל משפט רגיל בבית המשפט, הצדדים מסכימים מראש להעביר מחלוקות להכרעת בורר. במקרה הזה, המשמעות היא שמשפחתה של אודרי לא תוכל להביא את טענותיה בפני חבר מושבעים.

אלכס וולש, עורך דינה של המשפחה, טוען כי רובלוקס מבקשת להעביר את התיק ל"הליך בוררות סודי" במקום לאפשר לו להתנהל בפומבי, "מכיוון שהם לא רוצים שהאמת לגבי מידת הסכנה בפלטפורמות שלהם תצא החוצה". לדבריו, "הם (רובלוקס) לא רוצים שידעו כמה ילדים נפגעו מהפלטפורמה".

במרכז התביעה נמצאות הנסיבות שלטענת המשפחה הובילו להידרדרות במצבה של אודרי. אודרי הייתה תלמידת חטיבת ביניים במחוז בון שבקנטקי. היא אהבה כדורסל, ציור ויצירה וחלמה להיות מעצבת תלבושות. אמה סיפרה כי היא נהגה לשלוח לה הודעות בזמן העבודה ולבקש שתביא הביתה נצנצים, קרטונים וחומרי יצירה.

רק לאחר מותה, טוענת המשפחה, התברר לאמה על הקהילות המקוונות שאליהן אודרי נחשפה,זאת כאשר חוקרי המשטרה מצאו יומן שאודרי הסתירה. לפי כתב התביעה, היומן הצביע על הידרדרות במצבה ועל חשיפה לתת-תרבות מקוונת שהאדירה אלימות, לרבות את מבצעי הטבח בתיכון קולומביין. "ככל שמצבה הנפשי של אודרי הידרדר, היא תיעדה ספירה לאחור ביומן שלה", נטען בתביעה.

"רובלוקס לא רוצים להגיע למשפט פומבי כדי שאנשים לא ידעו כמה ילדים נפגעו מהפלטפורמה הזו"

המשפחה טוענת כי אודרי סבלה מבריונות ומבידוד חברתי וכי משתמשים אחרים ניצלו את הפגיעות הרגשית שלה באמצעות מניפולציות, לחץ חברתי ורטוריקה אלימה. לפי כתב התביעה, בתקופה שלפני מותה היא גם שידרה חלק מפעילותה בשידור חי בטיקטוק.

מה לגבי בקרת ההורים?

אחת הטענות המרכזיות בתביעה נוגעת לאמצעי הבטיחות שהעמידה רובלוקס לרשות הורים. האם ג'יימי טוענת כי סמכה על מנגנוני הבטיחות והקהילה של החברה ואף הפעילה בקרת הורים בחשבון של בתה, מתוך אמונה שהדבר יספק לה שכבת הגנה.

רובלוקס מצדה אמנם מציינת שילדים צריכים לקבל אישור מהוריהם לפני פתיחת חשבון, אך לפי כתב התביעה אין דרישה לאמת או לתעד שהורה אכן נתן את האישור, גם כאשר מדובר בילדים צעירים מאוד. יתרה מכך, לפי הדוח השנתי של החברה ל-2023, מתוך 68.5 מיליון המשתמשים הפעילים שהשתמשו בפלטפורמה מדי יום בממוצע, 21% היו מתחת לגיל 9.

רובלוקס היא גם לא החברה היחידה שמנסה להתחבא מאחורי הטענה של אישור תנאי השימוש - גם דיסקורד טוענת כי אודרי הסכימה לבוררות לפחות חמש פעמים. החברה העלתה בנוסף טענה שלפיה כאשר אודרי נרשמה לשירות בגיל 8 היא הזינה תאריך לידה של אדם מבוגר, ולכן היא כפופה לפחות לחלק מתנאי השימוש.

טיקטוק, שגם היא נתבעת בתיק, טוענת כי היא לא הייתה הגורם הישיר למותה של אודרי וכי חלק גדול מהטענות נגדה בכתב התביעה עוסק בפלטפורמה באופן כללי ולא באודרי באופן ספציפי. המשפחה תובעת את שלוש החברות בשורה של עילות, בהן מצגי שווא, רשלנות, אי-מתן אזהרה, תכנון בלתי סביר, אחריות בגין פגם בתכנון ומוות ברשלנות. היא דורשת שהטענות יידונו בפני חבר מושבעים.

מייסד ומנכ"ל רובלוקס דיוויד בזוקי ( ויקיפדיה )

יותר מ-150 תביעות נגד רובלוקס

לפי הדיווחים, ישנם כיום מעל ל-150 תיקים נגד רובלוקס. עשרה משרדי עורכי דין בארה"ב הגישו תביעות נזיקין המוניות בשם אלפי ילדים שלטענתם נפגעו באופן דומה מהפלטפורמה. גם הרשויות בארה"ב כבר החלו לפעול נגד החברה, כאשר התובע הכללי של קנטקי, ראסל קולמן, הגיש באוקטובר 2025 תביעה אזרחית נגד רובלוקס בטענה שהפלטפורמה חושפת ילדים לעברייני מין ואינה מפעילה אמצעי בטיחות מספקים.

לא רק זאת - רק לפני כשבוע הודיעה ועדת המשפט בסנאט כי פתחה בחקירה בנושא בטיחות ילדים בפלטפורמה. יו"ר הוועדה, הסנאטור הרפובליקני ג'וש האולי, והדמוקרט הבכיר בה, הסנאטור ריצ'רד דורבין, הודיעו על כך במכתב ששלחו למייסד ומנכ"ל רובלוקס, דייוויד בזוקי.

במכתב הם הצביעו בין היתר על נתון חריג: בשנת 2025 דיווחה רובלוקס למרכז הלאומי לילדים נעדרים ומנוצלים בארה"ב (NCMEC) על 65,381 מקרים של חשד לניצול מיני של ילדים בפלטפורמה - יותר מפי שניים ממספר הדיווחים שהעבירה שנה קודם לכן.