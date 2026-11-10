13 שנים, אינספור שמועות, הדלפות, פריצות למערכות החברה וציפיות שכבר מזמן יצאו מכל פרופורציה: GTA VI הוא כנראה אחד המשחקים המצופים ביותר בהיסטוריה, ולא קשה להבין למה. מאז שיצא GTA 5, עולם הגיימינג השתנה כמעט לחלוטין, אבל דבר אחד נשאר קבוע: מיליוני שחקנים ברחבי העולם עדיין מחכים לראות מה רוקסטאר (Rockstar Games) תעשה עם המשחק הבא בסדרה.

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GTA VI מגיע! הקונסוליה פרק 3 ( מנחה: אביתר כהן, משתתפים: בן שפייר, שמואל מקונן, דאני-לי זיסר, דימה חריטונוב )

הטריילרים שנחשפו עד כה מציגים עולם פתוח עצום, גרפיקה מרשימה במיוחד, רחובות עמוסים בדמויות ואווירה שמזכירה יותר מאי פעם עיר חיה ונושמת. אלא שמתחת לכל השדרוגים הטכנולוגיים מסתתרת שאלה מעניינת הרבה יותר: האם GTA VI באמת עומד להמציא מחדש את הנוסחה, או שמדובר בסך הכול ב-GTA V גדול ויפה יותר?

לרגל ההשקה המתקרבת החזרנו לאולפן את פאנל "הקונסוליה" של גיימסקור , בהשתתפות בן שפייר, אביתר כהן , שמואל מקונן , דאני-לי זיסר ו דימה חריטונוב , לדיון על אחת השאלות הגדולות שמעסיקות כיום את עולם הגיימינג: האם GTA VI באמת יצליח להצדיק את ההייפ העצום סביבו?

מהפכה אמיתית או GTA V משודרג?

מצד אחד, אפשר לטעון שהנוסחה של רוקסטאר ממילא לא זקוקה לשינוי מהותי. החופש לעשות כמעט כל מה שעולה על הדעת, ההומור השחור, האלימות המוגזמת והדמויות הבלתי נשכחות הם בדיוק מה שהפך את GTA לאחת מסדרות המשחקים המצליחות בעולם. מצד שני, אחרי המתנה כל כך ממושכת, קשה להאשים שחקנים שמצפים למשהו גדול יותר משיפור גרפי ועוד כמה אפשרויות משחק.

אחד החידושים המסקרנים הוא דווקא הסיפור. הפעם במרכז העלילה עומדים ג'ייסון ולוסיה, זוג פושעים שמזכיר את בוני וקלייד, ומעלה שאלות לגבי המקום שתתפוס מערכת היחסים שלהם במשחק. האם רוקסטאר תצליח לשלב סיפור אהבה בתוך העולם הפרוע והאלים שמזוהה עם הסדרה? והאם היא עדיין תעז לצחוק על כל מה שזז, גם בעידן שבו כמעט כל בדיחה עלולה להפוך לסערה ברשת?

ג'ייסון ולוסיה. בקרוב נגלה האם סיפור האהבה שלהם מצליח להשתלב במשחק המצופה של העשור ( צילום מסך )

ויש גם חשש אחר, טכנולוגי יותר. ככל שעולם המשחק נעשה מפורט וריאליסטי יותר, כך גדל הסיכון שהריאליזם יתחיל לפגוע בחוויית המשחק עצמה. רוקסטאר כבר הלכה רחוק בכיוון הזה עם Red Dead Redemption 2, שבו אפילו פעולות יומיומיות ופשוטות דרשו לעיתים לא מעט סבלנות. השאלה היא האם GTA 6 יצליח לשמור על האיזון בין עולם אמין ומפורט לבין משחק שפשוט כיף לשחק בו.

גם סוגיית המחיר מעוררת עניין. האם השחקנים יהיו מוכנים להוציא 80 או אפילו 100 דולר על משחק אחד, במיוחד אם חלק מהתוכן יוצע בגרסאות יקרות יותר? בהתחשב בכך שמדובר במותג שמצליח לשמור על הפופולריות שלו יותר מעשור אחרי המשחק הקודם, נראה שלא מעט מעריצים כבר השלימו עם האפשרות שייפרדו מסכום לא מבוטל.