13 שנות המתנה, שתי דחיות וציפיות שכמעט בלתי אפשרי לעמוד בהן, ועכשיו מגיע גם האישור מהמבקרים: GTA 6 הוא לא רק המשחק המדובר ביותר של השנים האחרונות, אלא גם אחד המוערכים ביותר בהיסטוריה.

המשחק החדש של חברת Rockstar Games, שמושק היום (ה') ברחבי העולם, זכה לציון מושלם של 10/10 בכמעט כל האתרים הבולטים, וקיבל ציון של 99 מתוך 100 באתר Metacritic. המשחק היחיד שהחזיק בציון הזה עד כה היה The Legend of Zelda: Ocarina of Time, שהחזיק בשיא הזה מאז 1998.

גלריה מתוך GTA 6 ( Rockstar )

הציון עוד עשוי להשתנות עם פרסום ביקורות נוספות, אבל ההתלהבות כבר יוצאת דופן. באתר הגיימינג IGN העניקו למשחק ציון מושלם של 10 מתוך 10, וב"גארדיאן" הבריטי העניקו לו חמישה כוכבים. ב- The Verge אף קבעו כי רוקסטאר הצליחה לעשות את מה שנראה כמעט בלתי אפשרי: לעמוד בציפיות שנבנו סביב המשחק במשך יותר מעשור.

השבחים מתמקדים בעיקר בעולם הפתוח העצום, ברמת הפירוט ובתחושה שהעולם הווירטואלי ממשיך להתנהל גם כשהשחקן אינו מעורב בנעשה. אבל דווקא מערכת היחסים בין שתי הדמויות הראשיות, ג'ייסון ולוסיה, היא שזוכה למחמאות הגדולות ביותר.

והטירוף לא פוסח גם על ישראל: היוטיוברים ויוצרי התוכן הישראלים קייזי ו בר אסטרי שכרו במיוחד את אולם הפרימיום של קולנוע הוט סינמה בכפר סבא, כדי להעביר את יום ההשקה כולו במשחק על מסך קולנוע ענק. לא הקרנת בכורה של סרט הוליוודי, לא אירוע גיימינג רשמי, אלא יוזמה פרטית שנועדה להפוך את חוויית המשחק למשהו שקשה לשחזר בסלון הביתי.

קייזי ובר אסטרי באולם של הוט סינמה

יוצרי התוכן קייזי ובר אסטרי ( דניאלה גינזבורג )

"נעלתי את יום חמישי כבר מזמן"

את מי שחיכה למשחק במשך 13 שנה, הביקורות לא באמת היו צריכות לשכנע. ברשת כבר הדביקו לתופעה את הכינוי "שפעת GTA", ולא במקרה: שחקנים ברחבי העולם תכננו במשך חודשים להיעדר מהעבודה ביום ההשקה, חלקם באמצעות ימי חופש ואחרים בכוונה להודיע שהם חולים, רק כדי שיוכלו להקדיש את היום למשחק.

גם בישראל יש מי שפינו את היומן במיוחד. אחד מהם הוא ארטור ווליאנסקי, מעצב גרפי בחברת "אסם", שסימן את ה-19 בנובמבר כיום שבו הוא לא מתכוון להגיע למשרד. בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" הוא מספר: "אני מחכה למשחק הזה יותר מעשור, כמו לדעתי רובם המוחלט של הגיימרים בעולם הזה".

"אנחנו יודעים על תאריך ההשקה כבר כמה חודשים, ולמזלנו יצא שרוקסטאר החליטו על השקה ביום חמישי, ככה שלא צריך לקחת יותר מדי ימי חופש מהעבודה. בכל מקרה נעלתי את היום הזה בעבודה כבר מזמן. יש לי מנהל מדהים שאמנם לא כל כך מכיר את העולם הזה, אבל הוא הבין את המשמעות של האירוע הזה מבחינתי", ווליאנסקי מסביר.

פרסומת ל-GTA 6 בקניון בהולנד. העולם בטירוף ( צילום: John van der Tol / ANP / AFP )

אלא שדווקא כשהכול כבר היה מתוכנן, הגיעה הפתעה מכיוון לא צפוי: ארוסתו של ווליאנסקי, שלה הציע נישואים לאחרונה, תכננה חופשה בצפון לכבוד יום הולדתה, דווקא ביום ההשקה.

"בת הזוג שלי אמנם יודעת על התאריך הזה כבר הרבה זמן, אבל אנחנו גם מתקרבים לחתונה, וגם יש לה יום הולדת ב-28 בנובמבר, אז היא החליטה שהדבר החכם לעשות זה לסגור צימר בצפון דווקא ב-19 בנובמבר", הוא צוחק.

אז מה אתה מתכנן לעשות?

"אני לא מוותר. אתחיל לשחק בלילה שבין רביעי וחמישי כשהמשחק מגיע, בבוקר אעשה קניות ואתארגן לצאת לצפון, אמנגל ואבלה עם המשפחה, ואז אמשיך לשחק מרחוק. ככה יצא לי יום אחד שבו אני משחק ב-GTA 6 גם מהבית וגם בנופש".

ווליאנסקי מספר שהקשר שלו עם המשחק התחיל עוד בילדות, עם GTA: San Andreas. את GTA 5 הוא כבר קנה בטיול הבר מצווה שלו ב-2013, ובהמשך רכש אותו שוב פעם למחשב כדי לשחק בגרסת האונליין.

איך הסביבה שלך קיבלה את העובדה שלקחת יום חופש בשביל משחק וידאו?

"אני עובד כמעצב גרפי בסטודיו שבו רוב האנשים מבוגרים ממני. חלקם גם משחקים, אחרים פשוט מבינים את ההתלהבות", הוא מספר. "היום גיימינג זה כבר לגמרי מיינסטרים, ו-GTA כבר מזמן חצה את הגבולות של עולם הגיימינג. כולם מדברים על המשחק הזה, גם אנשים שלא משחקים בעצמם. אז מבחינתם, זה היה די טבעי שאקח יום חופש בשבילו".

לדבריו, אין סיבה להתייחס לחופשה שמוקדשת למשחק מחשב אחרת מחופשה שמוקדשת להופעה או לטיול. "אני חושב שמשחקים כאלה משפיעים להרבה אנשים על החיים, במיוחד בישראל.

מתוך GTA 6 ( Rockstar )

"יש לנו חיים מאוד עמוסים, אנחנו מקדישים לפחות תשע שעות ביום לעבודה, בנוסף לשעות ארוכות בדרכים. לא תמיד צריך לצאת למועדונים ולשרוף אלפי שקלים, לפעמים אפשר פשוט לשבת בבית, ליהנות ממשחק טוב וגם מסיפור מעולה".

גם ת', בן 29 מתל אביב שעובד בתחום הסייבר, לקח חופש במיוחד לכבוד ההשקה. "13 שנים חיכיתי למשחק הזה. כשהקודם יצא עוד הייתי בתיכון", הוא מספר. "לא היה לי ספק שביום ההשקה אשאר בבית ואתמסר אליו לגמרי. גם הבוס שלי הבין אותי, כי הוא גיימר בעצמו".

זה מוצדק כל ההייפ הזה סביב המשחק?

"כמובן, זה אירוע גלובלי ותרבותי גדול לכל דבר. GTA 6 הוא הדור הבא של משחקי הווידאו והמחשב, והוא הולך להציב רף בלתי אפשרי לכל מה שיגיע אחריו", הוא אומר. "כבר הכנתי את אשתי שאין עם מי לדבר כל סוף השבוע. אני הולך להקריב לא מעט שעות שינה בשביל המשחק הזה", ת' מסביר.

גם המשק בטירוף

ווליאנסקי ות' ממש לא לבד. לפי נתונים שפורסמו בבריטניה לקראת ההשקה, בין 1.2 ל-2.5 מיליון עובדים צפויים להיעדר מהעבודה כדי לשחק ב-GTA 6. ההערכות נשענות על סקרים ומדגמים מוגבלים, ולא על נתוני היעדרות בפועל, אבל גם בחברות המנהלות עובדים נרשמה פעילות חריגה.

אפילו שטראוס זלניק, מנכ"ל Take-Two Interactive, חברת האם של רוקסטאר, הצטרף לחגיגה כשהעריך לפני מספר חודשים כי אנשים רבים יתקשרו למקומות העבודה שלהם ויודיעו שהם חולים ביום ההשקה.

והטירוף מורגש היטב גם בפן הכלכלי - לפי הערכות חברת המחקר Sensor Tower, יותר מעשרה מיליון עותקים של GTA 6 נרכשו בהזמנה המוקדמת לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס, בהיקף כספי שחצה את רף מיליארד הדולר. לא מדובר בנתוני מכירות רשמיים, אך גם ב- Take-Two הודו שהביקוש גבוה משמעותית מהתחזיות הראשוניות.

מתוך GTA 6 ( Rockstar )

סוני היא אחת המרוויחות מההיסטריה. לפי נתוני חברת המחקר Circana, מכירות הפלייסטיישן 5 בארצות הברית עלו בספטמבר ב-22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר בחלק מהחנויות בעולם אף נרשם מחסור בדגם הפלייסטיישן 5 פרו, שמחירו בארצות הברית מגיע לכ-900 דולר.

המשחק ששינה את עולם הגיימינג

כדי להבין מדוע ההשקה מעוררת התרגשות כזאת, צריך לחזור כמעט 30 שנה אחורה. GTA הראשון יצא ב-1997, והציע לשחקנים לגנוב מכוניות, לבצע פשעים ולברוח מהמשטרה. אבל המהפכה האמיתית הגיעה ב-2001 עם יציאתו של GTA 3, שהביא לקהל הרחב את חוויית העולם הפתוח התלת-ממדי והעניק לשחקנים חופש פעולה חריג לתקופתו.

מאז הפכה הסדרה לאחת המשפיעות בתולדות הגיימינג, אבל גם לאחת השנויות במחלוקת. משחקי GTA ספגו לאורך השנים ביקורת על אלימות, מיניות והאופן שבו הציגו נשים ומיעוטים במשחקים, ואף הגיעו לדיונים בקונגרס האמריקני.

לצד כל אלה, המשחקים בסדרה מעולם לא התביישו להציג סאטירה פרועה ונוקבת על החברה האמריקנית, וללעוג לפוליטיקאים מושחתים, לתאגידים חסרי מצפון ולתרבות הצריכה המוגזמת.

המשחק הקודם בסדרה, GTA 5, שיצא בספטמבר 2013, הכניס מיליארד דולר בתוך שלושה ימים בלבד. מאז נמכרו יותר מ-230 מיליון עותקים שלו, והוא המשיך לייצר הכנסות במשך יותר מעשור בזכות גרסת האונליין שלו.

המשחק החדש מחזיר את השחקנים לעיר המיתולוגית "ווייס סיטי" (Vice City), המבוססת על מיאמי, ולמדינת "לאונידה" – הגרסה הבדיונית של פלורידה. במרכז העלילה עומדים ג'ייסון ולוסיה, זוג עבריינים שמסתבכים בפרשה פלילית רחבת היקף.

העטיפה של GTA 6 ( Rockstar Games )

אלא שהמשחק החדש כבר לא מסתפק בלצחוק על אמריקה של הוליווד, כסף ופשע. הפעם רוקסטאר מכוונת לאמריקה של טיקטוק, משפיעני רשת וסרטונים ויראליים, עם שורה של סצנות שמזכירות אירועים אמיתיים מפלורידה, מדינה שבה המציאות נראית לפעמים כמו פארודיה.

כך או כך, אחרי 13 שנות המתנה ושתי דחיות, נראה שלפחות מבחינת המבקרים רוקסטאר הצליחה לעמוד בציפיות. עכשיו מגיע תורם של מיליוני השחקנים, שחלקם אף לקחו חופש מהעבודה במיוחד בשביל המשחק.