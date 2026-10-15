הספירה לאחור החלה: חברת רוקסטאר (Rockstar Games) פרסמה היום (ה') את טריילר ההשקה הרשמי של Grand Theft Auto VI, או בקיצור GTA 6 , אחד המשחקים המצופים ביותר של השנים האחרונות. הטריילר החדש מגיע קצת יותר מחודש לפני ההשקה המתוכננת ב-19 בנובמבר, ומספק הצצה נוספת לעולם הפתוח העצום, לדמויות המרכזיות ולסיפור שמחכה לשחקנים.

הטריילר, שאורכו כדקה וחצי, מחזיר אותנו ל-Vice City, הגרסה הבדיונית של רוקסטאר למיאמי, ולמדינת ליאונידה (Leonida), שבה מתרחש המשחק. בין הרחובות שטופי השמש, המכוניות הנוצצות והחופים הטרופיים אפשר לראות גם מרדפי מכוניות, יריות, פשיעה ושורה של רגעים קולנועיים שמזכירים מדוע סדרת GTA הפכה לאחת המצליחות בהיסטוריה.

נזכיר כי במרכז העלילה ניצבים ג'ייסון ולוסיה, זוג פושעים שמסתבך בקנוניה פלילית רחבת היקף לאחר ששוד שנראה פשוט משתבש. השניים נאלצים לסמוך זה על זו כדי לשרוד בעולם שבו כמעט כל דבר עלול להשתבש. הטריילר החדש מספק מעט רקע על ג'ייסון, שמספר כי הסתבך במהלך שירותו הצבאי ועזב את הצבא בנסיבות לא טובות, מה שמקשה עליו להשתלב בחיים האזרחיים.

לצד סצנות האקשן, הטריילר מדגיש גם את מערכת היחסים בין שני הגיבורים, שתעמוד במרכז הסיפור. בניגוד למשחק הקודם בסדרה, GTA 5, שבו השחקנים עברו בין שלוש דמויות ראשיות, הפעם העלילה מתמקדת בצמד ובמערכת היחסים המורכבת ביניהם.

פרט מעניין נוסף נוגע לאיכות הגרפית. לדברי רוקסטאר, כל קטעי הטריילר צולמו ישירות מתוך המשחק כשהוא רץ על קונסולת פלייסטיישן 5. עם זאת, החברה לא הבהירה אם מדובר בדגם הרגיל או ב-PS5 Pro החזק יותר. בכל מקרה, מדובר בהצצה נוספת לרמת הפירוט הגרפית שהחברה מבטיחה במשחק החדש.

גם המוזיקה מקבלת מקום מרכזי בטריילר. הפעם בחרה רוקסטאר לחשוף שיר חדש בשם Flower in a Hurricane של צמד המוזיקה האלקטרונית הצרפתי ג'סטיס (Justice), בהשתתפות טיים אימפלה (Tame Impala), הזמרת SZA ולהקת King Gizzard & The Lizard Wizard. ג'סטיס אחראים גם ליצירת המוזיקה המקורית של המשחק, והשיר החדש ייכלל באלבום הפסקול הרשמי של המשחק.

העטיפה של GTA 6 ( Rockstar Games )

למרות ההתרגשות, הטריילר אינו חושף מהפכות חדשות במכניקות המשחק או פרטים משמעותיים על הפעילויות בעולם הפתוח. מי שמחפש הצצה מעמיקה יותר למשחקיות יכול למצוא אותה בסרטון המורחב שפרסמה רוקסטאר באוגוסט האחרון, באורך של כמעט 27 דקות.

GTA 6 צפוי לצאת ב-19 בנובמבר לקונסולות פלייסטיישן 5 ו-Xbox Series X ו-S, יותר מ-13 שנים לאחר השקת GTA 5 בשנת 2013. בשלב זה לא הוכרז מועד רשמי לגרסת המחשב האישי, אם כי דיווחים מהימים האחרונים מעלים אפשרות שזו תגיע כבר בתחילת 2027.