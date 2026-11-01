28 שנה אחרי שהפך לאחד המשחקים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה של הגיימינג, The Legend of Zelda: Ocarina of Time חוזר בגרסה מחודשת לנינטנדו סוויץ' 2 (Nintendo Switch 2). המשחק, שיצא במקור ב-1998 לנינטנדו 64 ומחזיק עד היום בציון יוצא דופן של 99 באתר Metacritic, נחשב לאחת מאבני הדרך של משחקי הפעולה בתלת-ממד.
אלא שהזמן לא בהכרח עשה איתו חסד, והשאלה הגדולה היא האם הרימייק החדש יצליח לשחזר את הקסם גם עבור דור שלא גדל על המשחק המקורי.
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בפאנל מיוחד של "הקונסוליה" בערוץ גיימסקור התכנסו בן שפייר, אביתר כהן, שמואל מקונן, דאני-לי זיסר ודימה חריטונוב כדי לדון בחזרתו של המשחק האגדי, בחידושים שמציעה הגרסה המחודשת ובשאלה האם מדובר בנוסטלגיה בלבד או במשחק שעדיין יש לו מה להציע.
אוצר תרבותי במבחן הזמן
מצד אחד, קשה להפריז בחשיבותו ההיסטורית של Ocarina of Time. המשחק היה מהראשונים שהצליחו להעביר את חוויית ההרפתקה של זלדה לעולם תלת-ממדי, והציג חידושים במערכת הקרבות, בחקירת העולם ובאופן שבו שחקנים מתקשרים עם סביבתם.
מצד שני, כפי שהודו חלק ממשתתפי הפאנל, לא כל מה שנחשב מהפכני בשנות ה-90 מחזיק מעמד גם היום. "הוא לא התיישן טוב בכלל", טען מקונן, שהסביר כי למרות אהבתו למשחק, השליטה המיושנת במצלמה ובדמויות מקשה על החזרה אליו.
הגרסה החדשה אמורה לתת מענה לחלק מהבעיות האלה, עם גרפיקה שנבנתה מחדש, דיבוב לדמויות, שליטה מודרנית יותר ושיפורים במכניקות המשחק. לפחות על הנייר, מדובר בהזדמנות להציג את אחד המשחקים המשפיעים בהיסטוריה לקהל חדש, מבלי לוותר על מה שהפך אותו לקלאסיקה מלכתחילה. השאלה היא האם החידושים יספיקו כדי להפוך אותו למשחק מצוין גם בסטנדרטים של 2026.
אבל הרגע המעניין ביותר בדיון הגיע דווקא כשהמשתתפים נדרשו לבחור בין שני משחקים: GTA VI, אחד הכותרים המצופים ביותר של השנים האחרונות, או הרימייק של זלדה, שיוצאים שניהם באותו החודש. באופן מפתיע, כמה מהם העדיפו לחזור לזלדה, אף שכבר שיחקו במשחק המקורי לפני כמעט שלושה עשורים.
בסופו של דבר, Ocarina of Time ממשיך לעורר רגשות עזים גם כמעט שלושה עשורים אחרי שיצא. כעת נותר לראות האם הגרסה המחודשת תצליח להפוך את הזיכרונות של השחקנים הוותיקים לחוויית משחק שעומדת גם במבחן הזמן, ובעיקר האם היא תצליח לכבוש דור חדש של מעריצים.
חגיגות 40 שנה לזלדה מגיעות לישראל
במקביל להשקת המשחק ב-5 בנובמבר, נינטנדו ישראל מציינת 40 שנה לסדרת The Legend of Zelda, שהחלה את דרכה ב-1986, בשורת אירועים בדיזנגוף סנטר בתל אביב. החגיגות, שהחלו בסופ"ש האחרון, יגיעו לשיאן ביום רביעי הקרוב, 4 בנובמבר, באירוע השקה לילי בחנות הרשמית של החברה.
לפי נינטנדו ישראל, הרימייק כבר שבר את שיא ההזמנות המוקדמות בתולדות פעילותה בארץ, והחברה נערכת להגעתם של כ- 1,500 משתתפים לאירוע המרכזי.
במסגרת החגיגות יוכלו המבקרים להשתתף במשחק חידות במציאות רבודה ברחבי הסנטר, להתנסות במשחקי הסדרה ולפגוש דמויות מעולמו של לינק. במסגרת הפעילות יחולקו עותקים של המשחק החדש, כאשר הפרס הגדול יהיה קונסולת סוויץ' 2 במהדורה מיוחדת בעיצוב זלדה.
אירוע ההשקה המרכזי יחל ביום רביעי בשעה 18:00, עם פתיחת התור לחנות. במהלך הערב יתקיימו משחק חי של הזמרת אלה לי להב, שישודר גם בטיקטוק בשעה 20:00, והופעת להקה שתבצע מוזיקה מסדרת זלדה בשעה 22:00.
לצד אלה יתקיימו חידונים, מפגשים עם דמויות מחופשות ופעילויות נוספות. בחצות תיפתח החנות למכירה ולאיסוף ההזמנות המוקדמות, כאשר הגרסה המחודשת של The Legend of Zelda: Ocarina of Time תושק רשמית ב-5 בנובמבר.