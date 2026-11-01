28 שנה אחרי שהפך לאחד המשחקים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה של הגיימינג, The Legend of Zelda: Ocarina of Time חוזר בגרסה מחודשת לנינטנדו סוויץ' 2 (Nintendo Switch 2). המשחק, שיצא במקור ב-1998 לנינטנדו 64 ומחזיק עד היום בציון יוצא דופן של 99 באתר Metacritic, נחשב לאחת מאבני הדרך של משחקי הפעולה בתלת-ממד.

28 שנה אחרי שהפך לאחד המשחקים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה של הגיימינג, The Legend of Zelda: Ocarina of Time חוזר בגרסה מחודשת לנינטנדו סוויץ' 2 (Nintendo Switch 2). המשחק, שיצא במקור ב-1998 לנינטנדו 64 ומחזיק עד היום בציון יוצא דופן של 99 באתר Metacritic, נחשב לאחת מאבני הדרך של משחקי הפעולה בתלת-ממד.

28 שנה אחרי שהפך לאחד המשחקים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה של הגיימינג, The Legend of Zelda: Ocarina of Time חוזר בגרסה מחודשת לנינטנדו סוויץ' 2 (Nintendo Switch 2). המשחק, שיצא במקור ב-1998 לנינטנדו 64 ומחזיק עד היום בציון יוצא דופן של 99 באתר Metacritic, נחשב לאחת מאבני הדרך של משחקי הפעולה בתלת-ממד.

אלא שהזמן לא בהכרח עשה איתו חסד, והשאלה הגדולה היא האם הרימייק החדש יצליח לשחזר את הקסם גם עבור דור שלא גדל על המשחק המקורי.

אלא שהזמן לא בהכרח עשה איתו חסד, והשאלה הגדולה היא האם הרימייק החדש יצליח לשחזר את הקסם גם עבור דור שלא גדל על המשחק המקורי.

אלא שהזמן לא בהכרח עשה איתו חסד, והשאלה הגדולה היא האם הרימייק החדש יצליח לשחזר את הקסם גם עבור דור שלא גדל על המשחק המקורי.

כדי לדון בחזרתו של המשחק האגדי, בחידושים שמציעה הגרסה המחודשת ובשאלה האם מדובר בנוסטלגיה בלבד או במשחק שעדיין יש לו מה להציע.

כדי לדון בחזרתו של המשחק האגדי, בחידושים שמציעה הגרסה המחודשת ובשאלה האם מדובר בנוסטלגיה בלבד או במשחק שעדיין יש לו מה להציע.

מצד אחד, קשה להפריז בחשיבותו ההיסטורית של Ocarina of Time. המשחק היה מהראשונים שהצליחו להעביר את חוויית ההרפתקה של זלדה לעולם תלת-ממדי, והציג חידושים במערכת הקרבות, בחקירת העולם ובאופן שבו שחקנים מתקשרים עם סביבתם.

מצד אחד, קשה להפריז בחשיבותו ההיסטורית של Ocarina of Time. המשחק היה מהראשונים שהצליחו להעביר את חוויית ההרפתקה של זלדה לעולם תלת-ממדי, והציג חידושים במערכת הקרבות, בחקירת העולם ובאופן שבו שחקנים מתקשרים עם סביבתם.

מצד אחד, קשה להפריז בחשיבותו ההיסטורית של Ocarina of Time. המשחק היה מהראשונים שהצליחו להעביר את חוויית ההרפתקה של זלדה לעולם תלת-ממדי, והציג חידושים במערכת הקרבות, בחקירת העולם ובאופן שבו שחקנים מתקשרים עם סביבתם.

מצד שני, כפי שהודו חלק ממשתתפי הפאנל, לא כל מה שנחשב מהפכני בשנות ה-90 מחזיק מעמד גם היום. "הוא לא התיישן טוב בכלל", טען מקונן, שהסביר כי למרות אהבתו למשחק, השליטה המיושנת במצלמה ובדמויות מקשה על החזרה אליו.

מצד שני, כפי שהודו חלק ממשתתפי הפאנל, לא כל מה שנחשב מהפכני בשנות ה-90 מחזיק מעמד גם היום. "הוא לא התיישן טוב בכלל", טען מקונן, שהסביר כי למרות אהבתו למשחק, השליטה המיושנת במצלמה ובדמויות מקשה על החזרה אליו.

מצד שני, כפי שהודו חלק ממשתתפי הפאנל, לא כל מה שנחשב מהפכני בשנות ה-90 מחזיק מעמד גם היום. "הוא לא התיישן טוב בכלל", טען מקונן, שהסביר כי למרות אהבתו למשחק, השליטה המיושנת במצלמה ובדמויות מקשה על החזרה אליו.