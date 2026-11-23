אחרי כל השיאים ששבר GTA 6 החדש, גם השנה הבאה מבטיחה בשורה מתחום הגיימינג: ויל רייט, מפתח המשחקים המבריק שבסוף שנות ה-90 פיתח שניים ממשחקי המחשב המשפיעים ביותר בהיסטוריה - "סים-סיטי" (SimCity) ו"הסימס" (The Sims) - חוזר, הפעם עם משחק של סימולציית חיים חדש, שעליו שקד בעשר השנים האחרונות. המשחק, שייקרא MyMems, מבטיח לשלב בינה מלאכותית עם הזיכרונות האישיים שלנו.

"המטרה", אמר רייט בריאיון למגזין The Verge, "היא לקחת את האוטוביוגרפיה שלך ולהעביר אותה לעולם הגיימינג". בניגוד לסימס, שגיבוריו הם בני משפחה פיקטיביים בפרבר אמריקאי, MyMems מתחיל מהחיים האמיתיים: אתם מקליטים סיפורים וזיכרונות קצרים בסמארטפון, והמערכת "מתרגמת" אותם לרכיבים בתוך עולם המשחק - דמויות, מקומות משמעותיים וחפצים שאפשר למקם על מפה. אנשים מרכזיים בחיים שלכם מיוצגים במשחק על ידי אווטארים מבוססי AI.

גלריה טיזר למשחק MyMems ( גליאום )

את העולמות החדשים האלה אפשר לשמור לשימוש אישי או לשתף עם חברים או בני משפחה, וכך לחלוק איתם "אירועים". "תאר לעצמך", מסביר רייט, "שאתה פותח אלבום משפחתי ואנשים ודברים קופצים החוצה; ככל שאתה עובר על עוד ועוד עמודים, די מהר אתה מקבל קרקס קטן של אנשים ואירועים מהחיים שלך. זה כאוס, ואני רוצה משהו כזה".

מנוע התנהגות

MyMems הוא לא המשחק הראשון, ובוודאי לא יהיה האחרון, שהולך עם הזמן: כמו בתעשיות אחרות, גם עולם הגיימינג מתחיל להתמודד עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית, כאשר חברות כמו גוגל, מטא ורובלוקס כבר מאפשרות למשתמשים ליצור משחקים בעזרת AI ישירות מהסמארטפון.

הפרטים הראשונים על הפרויקט נחשפו בתחילת החודש, כשסטודיו המשחקים שייסד רייט, "גליאום" (Gallium), הכריז על שותפות טכנולוגית עם Artificial Agency, חברה שמתמחה ביצירה של סוכני AI עבור משחקים. האחרונה פיתחה מעין "מנוע התנהגות", שיודע למפות קשרים בין אנשים, מקומות ואירועים, ובעזרתו הדמויות הווירטואליות יכולות להגיב בטבעיות ולהסתגל לשינויים במצב המשחק.

לפי רייט, ה"מנוע" הזה מאפשר לו לחסוך את ההסתמכות על מודלי AI ענקיים ויקרים מדי, שאינם מתאימים להיקף המשחק - וככל הנראה גם לתקציב של גליאום - ולבנות מערכת שמאזנת בין אוטומציה לבין שליטה אנושית.

את הרעיון שמאחורי המשחק החל רייט לפתח בחברה כבר ב-2015 תחת השם "פרוקסי". הבסיס היה דומה: זיכרונות וחוויות אמיתיים מעצבים דמות במשחק ובונים סביבה וירטואלית. אולם בסוף 2024, אחרי 9 שנים רצופות של פיתוח איטי, המימון אזל; עובדים רבים בסטודיו פוטרו וסימן שאלה כבד ריחף מעל עתיד הפרויקט. רק בשבוע שעבר הוא חזר לכותרות בהכרזה של גליאום, עם השם החדש MyMems.

וויל רייט ( רויטרס )

200 מיליון עותקים

בסוף שנות ה-90 הוכיח רייט שמשחקים לא חייבים לכלול אלימות וסקס כדי להפוך לתופעה תרבותית: המשחק הראשון בסדרת סים-סיטי הופיע בשנת 1989, והסדרה כולה מכרה עשרות מיליוני עותקים, ואף שימשה ככלי עזר ללימודי תכנון ערים וכלכלה. סימס, שאיפשר שליטה בחיי היום-יום של משפחות וירטואליות, יצא בפברואר 2000 והפך למשחק המחשב הנמכר ביותר בזמנו, עם יותר מ-200 מיליון עותקים שנמכרו ברחבי העולם.

לאחר ההצלחה העצומה של סימס, עזב רייט בהדרגה את ניהול הסדרה כדי להתמקד ברעיונות ניסיוניים אחרים: הוא פיתח שורה של סימולטורים מקוריים תחת המותג Sim, בהם SimEarth (סימולציה של כוכב לכת, 1990), SimAnt (ניהול של מושבת נמלים, 1991), ו-SimCopter (טיסת מסוקים מעל ערים, 1996).

האחרון שבהם היה Spore (2008), שאיפשר ללוות יצור חי לאורך כל שלבי האבולוציה באמצעות כלי עיצוב יצירתיים שאיפשרו לבנות יצורים, כלי רכב ומבנים מאפס. ב-2009 עזב רייט את ענקית המשחקים EA, והקים "חממת רעיונות" שעסקה בשילוב בין משחקים, טלוויזיה ורובוטיקה, ובהמשך את גליאום.

סימס 4 ( צילום: מתוך המשחק )

בעולם הגיימינג המשוכלל של סוף 2026, ויל רייט מהמר שוב על מה שתמיד עניין אותו: להפוך מערכות מורכבות ופסיכולוגיה אנושית לצעצוע אינטראקטיבי. מועד ההשקה הכללי של MyMems הוא 2027, אך עם זאת אין עדיין תאריך מדויק, ולא ברור אם ייצא בגרסאות גם לקונסולת משחקים או רק למכשירים ניידים.

שאלה אחרת היא עד כמה מודעים מפתחי המשחק לצורך בשמירת פרטיותם של המשתמשים, בהתייחס לכך שמדובר בזיכרונות אישיים: זיכרון יכול להכיל פרטים על אנשים שלא הסכימו לחשיפה, והוא יכול להתייחס גם למערכת יחסים, למיקום, לאירוע בריאותי, או לקונפליקט משפחתי.