בימים שלאחר טבח ה7.10 והמחדל הביטחוני שהוביל אליו, הקונספירציות ברשת השתוללו וקידמו מספר נרטיבים מרכזיים שערערו את ביטחון אזרחי ישראל עוד יותר. גם בחלוף 3 שנים מאותה שבת שחורה, אנחנו מזהים פייקים וקונספירציות שממשיכים להיות מהודהדים ומשפיעים ברשתות החברתיות, תוך שהם גורפים מיליונים רבים של צפיות.
ארגון "פייק ריפורטר" ניטר את השיח ברשתות החברתיות מאז ה-7 באוקטובר ועד היום ואפיין את הפייקים והקונספירציות שמהודהדות ברשתות. מהממצאים עלו מספר נרטיבים מרכזיים שמופיעים ברוב הקונספירציות: נרטיב הבגידה מבפנים, הכחשת הטבח או ממדיו ושיתוף פעולה של מערכת הביטחון עם חמאס כדי להפיל את הממשלה. הפייקים זוהו בעיקר ברשתות החברתיות X (לשעבר טוויטר), פייסבוק וטלגרם, שם הם זכו לחשיפה רחבה מאוד.
"הבגידה" שלא הייתה
הנרטיב המרכזי של הפייקים מתמקד בבגידה מבפנים. מדובר בקונספירציה שהחלה כבר ביום ה-7.10 ומאז היא מלווה את הרשתות לכל אורך הזמן, ופעמים רבות היא מזוהה עם פרופילים תומכי ממשלה שטוענים שהבגידה מבפנים קרתה כדי להפיל את ממשלת נתניהו.
הגורמים שהואשמו בבגידה הם שונים והתפתחו עם הזמן: בהתחלה הואשמו הצבא (בעיקר הטייסים) וראשי מערכת הביטחון כמו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד. בהמשך הואשמו פעילי מחאה ובייחוד לקראת הבחירות גוברות ההאשמות כלפי פוליטיקאים כדוגמת יאיר גולן. מניטור השיח על הנרטיב, הסרטונים שעוסקים בקונספירציית הבגידה מבפנים הגיעו במצטבר לעשרות מיליוני צפיות וזכו למיליוני לייקים.
נרטיב נוסף שנפוץ מאוד בעיקר בתקשורת הבינלאומית הוא נרטיב הכחשת הטבח או מימדיו. פרופילים רבים בחו"ל מאשימים את מדינת ישראל ואת נתניהו בפרט בידיעה מראש על ה7.10 ובשימוש ב"נועל חניבעל" כדי להרוג את האזרחים הישראלים בעצמם ולהאשים את הפלסטינים.
בנוסף, פרופילים רבים מזלזלים במימדי הטבח וטוענים שהמספרים מוגזמים ונופחו בכוונה על ידי ישראל. בימים הראשונים אחרי הטבח הפייק הזה התפשט ברשתות החברתיות בעולם כמו אש בשדה קוצים והוא ממשיך להיות דומיננטי גם היום.
נרטיב בולט נוסף הוא שהצבא לא פעל כראוי ב7.10 כדי להפיל את ממשלת נתניהו. החל מהתעלמות מהתרעות ביטחוניות לפני הטבח ועד להתנהלות לקויה במכוון של חיל האוויר בתחילת הטבח, קונספירציה זו תופסת גוון פוליטי ומהודהדת במיוחד לקראת הבחירות הקרובות.
בהיעדר חקירה לטבח ה7.10 והרבה שאלות שנותרו פתוחות מאותה שבת שחורה, קונספירציות מספקות הסבר פשוט לבעיות מורכבות, תוך שהן מקדמות את האידיאולוגיה שלהן. פוטנציאל הסיכון שטמון בהן לשיבוש הבחירות גבוה ועל המדינה להתייחס אליהן במלוא הרצינות.
נקודות מרכזיות שעלו מהמחקר:
- הקונספירציות על ה -7.10 מנוצלות לצרכים פוליטיים - בבוקר ה7.10 הקונספירציות על המחדל כבר התחילו לרוץ ברשתות והן הופצו באופן אורגני. עם הזמן הקונספירציות נוצלו לצרכים פוליטיים ולהפצת אידיאולוגיות.
- בהיעדר הסברים רשמיים, קונספירציות תופסות נפח - בהיעדר חקירה והסבר רשמי לטבח ה7.10, אנשים מחפשים הסברים למחדל. קונספירציות מספקות הסברים קלים ופשוטים לבעיות מורכבות וכך הן משפיעות על דעת הקהל.
- שיסוי של אזרחי ישראל אחד בשני - בין אם האשמת צדדים פוליטיים שונים או פעילי מחאה, קונספירציות פועלות רבות כדי לפלג את אזרחי ישראל ולגרום לתפיסה בציבור שהצד השני הוא אויב. גם גורמים עוינים חיצוניים יודעים לנצל את הנקודה הזאת.
מנכ"ל פייק ריפורטר, ניר רוזן: "כבר בבוקר טבח 7 באוקטובר החלו גולשים להעלות ברשתות החברתיות שאלות לגיטימיות על המחדל הביטחוני שנגלה לנגד עינינו. בדחיפת גורמים פוליטיים בעלי אינטרס, השאלות הללו הפכו לתיאוריות קונספירציה ופייקים זדוניים - שהתפשטו ברשת כאש בשדה קוצים.
"כך, סקרים מראים כי חלק לא מבוטל מהציבור, ובהם רוב גדול מתומכי גוש הקואליציה, מאמינים כיום בתיאוריית 'הבגידה מבפנים'. זו בדיוק הסכנה בקונספירציות: הן לוקחות שאלות אמיתיות שראויות לבדיקה ולבירור, ומחליפות את החיפוש אחר תשובות בסיפור שאין לו בסיס עובדתי.
"כשהסיפור הזה מופץ שוב ושוב וזוכה לחיזוק מצד פוליטיקאים, משפיענים ומובילי דעת קהל ברשת, הוא מחלחל לתודעה הציבורית והופך עבור רבים ל'אמת'. קונספירציות כאלה אינן נשארות בגבולות הרשת: הן שוחקות את אמון הציבור במוסדות המדינה ומעמיקות את הקרע בתוך החברה הישראלית".