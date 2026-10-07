"כשהסיפור הזה מופץ שוב ושוב וזוכה לחיזוק מצד פוליטיקאים, משפיענים ומובילי דעת קהל ברשת, הוא מחלחל לתודעה הציבורית והופך עבור רבים ל'אמת'. קונספירציות כאלה אינן נשארות בגבולות הרשת: הן שוחקות את אמון הציבור במוסדות המדינה ומעמיקות את הקרע בתוך החברה הישראלית".