שוק קונסולות הגיימינג הניידות ממשיך להתפתח, והיצרניות מנסות למצוא את האיזון המושלם בין ביצועים, נוחות שימוש וחיי סוללה. כעת מצטרפת למרוץ גם MSI עם גרסה חדשה ומשודרגת של קונסולת ה-Claw שלה, ה-+MSI Claw 8 EX AI, שמצוידת בשבב הדגל החדש של אינטל, ה-Arc G3 Extreme.

מעניין לציין שבישראל מדובר עדיין בשוק נישתי למדי - בעוד שהסוויץ' 2 של נינטנדו זוכה לפופולריות, קשה לומר את אותו הדבר על קונסולות מבוססות ווינדוס ולינוקס, כמו ה-Steam Deck וה-Lenovo Legion Go.

+MSI Claw 8 EX AI ( MSI )

אלה אמנם מציעות יכולות גרפיות מרשימות ואפשרות להריץ משחקי מחשב מתקדמים גם מחוץ לבית, אבל הגודל והמשקל שלהן הופכים אותן להרבה פחות ניידות ונוחות לשימוש בדרכים.

גם MSI כבר ניסתה את מזלה בשוק הזה עם ה-+Claw 8 AI, שלא ממש שווק בישראל. למרות החשיפה המוגבלת, מדובר דווקא בקונסולה מוצלחת, שבמובנים מסוימים אף מתעלה על מתחרות כמו ה-Legion Go 2, בין היתר בזכות מעבד מסדרת Lunar Lake של אינטל, מבנה ארגונומי נוח וסוללה גדולה בקיבולת 80 ואט-שעה.

כעת מגיע הדגם החדש, ה-Claw EX, שמנסה לקחת את כל היתרונות האלה צעד נוסף קדימה, בעיקר בזכות שדרוג משמעותי בביצועים וביעילות צריכת החשמל שלה.

השדרוג הגדול נמצא מתחת למכסה

השינוי המשמעותי ביותר ב-Claw EX נמצא מתחת למכסה. הקונסולה החדשה מצוידת בשבב ה-Arc G3 Extreme של אינטל, המבוסס על ארכיטקטורת Panther Lake, ומציע שיפור ניכר בביצועים ובצריכת החשמל בהשוואה לדור הקודם (שהתבסס על מעבד Core Ultra 7 258V מסדרת Lunar Lake, ששימש גם מחשבים ניידים רגילים).

מדובר בשדרוג משמעותי במיוחד בשוק שבו לא מעט מהמתחרות עדיין מבוססות על שבבי Ryzen Z1 ו-Z2 Extreme של AMD. עם זאת, מלבד המעבד החדש וכמה שינויים בעיצוב, MSI לא שינתה יותר מדי. ה-EX שומר על מסך IPS בגודל 8 אינץ', סוללה בקיבולת 80 ואט-שעה, שתי כניסות USB-C, חיבור לאוזניות וחריץ לכרטיס microSD. גם נפח האחסון נותר זהה ועומד על 1 טרה-בייט, אם כי הפעם מדובר בכונן מהיר יותר.

ומה לגבי המסך? כאן דווקא חבל ש-MSI לא ניצלה את ההזדמנות לשדרוג. אמנם מדובר במסך IPS איכותי, עם בהירות גבוהה, צבעים מצוינים ותמיכה בקצב רענון של עד 120 הרץ וב-VRR (טכנולוגיה שמתאימה את קצב הרענון לקצב הפריימים במשחק כדי למנוע קריעות בתמונה), אך הוא עדיין לא תומך ב-HDR, ובשוק כבר אפשר למצוא קונסולות עם מסכי OLED וקצב רענון גבוה יותר.

מבנה: נוח יותר לאחיזה, אבל עדיין מגושם

גם מבחינת העיצוב, MSI ביצעה כמה שינויים בדגם החדש, כשהבולט שבהם הוא מבנה רחב יותר עם ידיות אחיזה מוארכות. התוצאה היא קונסולה שנוחה משמעותית להחזקה בהשוואה לדור הקודם (אם כי היא עדיין לא מגיעה לרמת הנוחות של ה-ROG Xbox Ally).

עם זאת, לא כל השינויים מוצלחים. מסיבה לא ברורה, MSI בחרה בעיצוב שבו חלקו התחתון של המסך בולט מעבר לגוף המכשיר, החלטה עיצובית שקשה להבין. גם הצבע הסגול, שהוא כרגע האפשרות היחידה, לא ממש מחמיא לקונסולה לטעמי.

למרות השינוי במבנה, המשקל כמעט לא השתנה: ה-EX שוקל 785 גרם, עשרה גרם פחות מהדגם הקודם. בפועל, הוא לא מרגיש מגושם והאחיזה בו נוחה מאוד, אבל לממדים הגדולים יש גם מחיר. הקונסולה תופסת לא מעט מקום ודורשת נרתיק נשיאה גדול יחסית, מה שפוגע בניידות שלה.

בכל הנוגע לרעש, המאוורר של ה-EX אמנם מעט רועש יותר מזה של הדגם הקודם, אבל עדיין מדובר באחת מקונסולות הגיימינג הניידות השקטות יותר בשוק. הדבר מורגש במיוחד בהספק של 25 ואט ומטה, שבו ככל הנראה תבלו את מרבית זמן המשחק.

ביצועים וחיי סוללה

אם יש סיבה אחת שבגללה כדאי לשקול את ה-Claw EX החדש, היא הביצועים. שבב ה-Arc G3 Extreme של אינטל מציג קפיצת מדרגה משמעותית בהשוואה לדור הקודם, ולא רק מבחינת הכוח הגרפי, אלא גם בכל הנוגע ליעילות צריכת החשמל ולחיי הסוללה.

כדי להבין עד כמה השיפור משמעותי, כדאי להתחיל דווקא בדגם הקודם. ה-+Claw 8 AI כבר הציע ביצועים דומים, ולעיתים אף טובים יותר, מאלה של שבב ה-Ryzen Z2 Extreme של AMD, שנמצא בין היתר ב-Legion Go 2. לכן הוא גם משמש נקודת השוואה טובה ליכולות של הקונסולה החדשה מול המתחרות בשוק.

בבדיקות שערכתי, ה-EX הציג שיפור של כ-40% בביצועים גם במקרים הפחות מרשימים, ובחלק מהמשחקים הפער אף הגיע ליותר מ-70%. במשחקים כמו Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 ו-Resident Evil 9, השיפור עמד על לפחות 30%-40%, בהתאם למשחק ולהספק שבו פעלה הקונסולה.

אבל היתרון המשמעותי באמת הוא שלא חייבים לנצל את כל תוספת הביצועים כדי ליהנות ממנה. בזכות צריכת החשמל היעילה יותר, ה-EX מסוגל לספק ביצועים דומים לאלה של הדגם הקודם תוך שימוש בפחות חשמל, מה שמתורגם לזמן משחק ארוך יותר ללא צורך בטעינה.

במשחקים קלילים יחסית, כמו Silksong ו-Hades 2, אפשר ליהנות מהגדרות גרפיות מקסימליות ומקצב של 120fps, ועדיין לקבל כארבע שעות משחק ואף יותר. מדובר בתוצאה מרשימה במיוחד, שאף עולה על היכולות של הסוויץ' 2 של נינטנדו, הן מבחינת הביצועים והן מבחינת חיי הסוללה.

מנגד, מי שיעדיף לסחוט מהחומרה את מלוא הביצועים יוכל להעלות את ההספק עד ל-35 ואט, אך במקרה כזה חיי הסוללה עלולים להתקצר לפחות משעתיים. היתרון הוא שאפשר למצוא את האיזון המתאים בין ביצועים לזמן משחק, בהתאם למשחק ולהעדפות האישיות.

אז כמה באמת השתפר ה-EX?

כדי לבדוק עד כמה השיפור בביצועים משמעותי בפועל, הרצתי על שני הדורות של הקונסולה כמה משחקים בהגדרות גרפיות שונות. הראשון שבהם הוא Forza Horizon 6, משחק המרוצים החדש של מיקרוסופט, שדורש לא מעט מהחומרה שעליה הוא רץ.

בהגדרות גרפיות בינוניות (Medium), ברזולוציית 1200p ועם טכנולוגיית XeSS במצב Balanced, ה-EX הציג שיפור משמעותי בביצועים בכל רמות ההספק שנבדקו.

כך למשל, בהספק של 15 ואט, הדגם הקודם התקשה לספק חוויית משחק חלקה, בעוד שה-EX הציג ביצועים טובים משמעותית. למעשה, הוא הצליח להגיע לביצועים דומים לאלה שהדגם הקודם סיפק, רק בהספק של 25 ואט. המשמעות היא שאפשר ליהנות מאותה רמת ביצועים תוך צריכת חשמל נמוכה יותר, ובכך להאריך את זמן המשחק ללא טעינה בכשעתיים נוספות.

ה-EX גם מאפשר להגיע להספק מרבי של 35 ואט, לעומת 30 ואט בדגם הקודם. עם זאת, תוספת הביצועים בין 30 ל-35 ואט קטנה יחסית לזו שמתקבלת במעבר מ-25 ל-30 ואט. לכן, בפועל, לא בטוח שיש טעם להעלות את ההספק מעבר ל-30 ואט, אלא אם הקונסולה מחוברת למטען.

המשחק הבא שבדקתי הוא Middle-earth: Shadow of War, משחק ותיק יותר שעדיין מציע חוויה מהנה, במיוחד על קונסולה ניידת. הפעם בחרתי לדחוף את החומרה לקצה, עם הגדרות גרפיות גבוהות במיוחד (Ultra) וברזולוציית 1200p.

כאן הפערים בין שני הדגמים היו גדולים אפילו יותר. במיוחד בהספק של 15 ואט, ה-EX הצליח להציג שיפור משמעותי בביצועים, מבלי להתפשר על חיי הסוללה. גם כשהעליתי את ההספק ל-30 ואט, הקונסולה סיפקה לפחות כשעתיים של משחק, לצד שיפור של כ-71% בקצב הפריימים הממוצע בהשוואה לדגם הקודם.

לסיום, בדקתי גם את Black Myth: Wukong, הפעם עם השוואה מעט שונה. בדגם הקודם הפעלתי את מנגנון יצירת הפריימים (Frame Generation), שמשתמש בבינה מלאכותית כדי לייצר פריימים נוספים בין אלה שהמעבד הגרפי מרנדר בפועל. ב-EX, לעומת זאת, השארתי את האפשרות הזאת כבויה.

על פניו, מדובר בהשוואה לא ממש הוגנת, שכן הדגם הקודם נהנה מתוספת ביצועים מלאכותית בזכות יצירת פריים נוסף בין כל שני פריימים אמיתיים. אלא שלמרות היתרון הזה, ה-EX עדיין הצליח להציג ביצועים טובים יותר.

הפער בלט במיוחד בהספקים הגבוהים של 30 ו-35 ואט, מה שעשוי להעיד על כך שהמעבד בדגם הקודם הגיע למגבלת ביצועים מסוימת, בעוד שהשבב החדש של אינטל מצליח להתגבר עליה.

בשורה התחתונה

ה-EX מנצח את התחרות בשני הפרמטרים החשובים ביותר, ביצועים וחיי סוללה, ומאפשר לכל אחד להוציא מהחומרה את מה שחשוב לו באותו רגע, בהתאם למשחק ולצורך.

הקונסולה עצמה לא עברה שינויים חיצוניים מהותיים, מעבר לשיפור בנוחות האחיזה, ויש עדיין מקום לשיפור, בעיקר במסך ובעיצוב. עם זאת, חשוב לציין שהמכשיר עולה בחו"ל כ-1,800 דולר - 800 דולר יותר מהדגם הקודם (וזה בעיקר נובע מהמחסור החמור בשוק הזיכרונות כיום).