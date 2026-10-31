לוג'יטק מרעננת את סדרת ה-PRO שלה עם עכבר ומקלדת חדשים, המיועדים לגיימרים תחרותיים ומגיעים בעיצוב נקי ובשני צבעים: שחור וורוד. שניהם מציעים שיפורים לעומת הדורות הקודמים, אבל בעוד שאחד מהם מסתפק בעיקר בליטושים, השני מביא איתו קפיצת מדרגה משמעותית יותר.

עכבר ה-PRO X3 SUPERSTRIKE מגיע בתזמון מעט מפתיע, חודשים ספורים בלבד לאחר השקת קודמו, ה-PRO X2 SUPERSTRIKE, אותו סקרנו כאן . מדובר בעכבר השני של החברה המבוסס על טכנולוגיית HITS, המחליפה את המתגים המכניים המסורתיים במנגנון מגנטי עם משוב הפטי, וכעת הוא תופס את מקומו של הדגם הקודם כספינת הדגל של לוג'יטק, עם כמה שיפורים קטנים ולא משמעותיים במיוחד.

גלריה עכבר ה-PRO X3 SUPERSTRIKE, המקלדת PRO X2 RAPID ( לוג'יטק )

המקלדת החדשה, PRO X2 RAPID, היא כבר סיפור אחר. בניגוד לעכבר, כאן לוג'יטק מציגה שדרוג משמעותי ביחס לדגם הקודם, PRO X TKL RAPID. שתי המקלדות מבוססות על מתגים מגנטיים בטכנולוגיית Hall Effect, המאפשרים בין היתר לקבוע את נקודת ההפעלה של כל מקש וליהנות מתגובה מהירה ומדויקת יותר. אלא שהפעם, לוג'יטק לא הסתפקה בשינויים קוסמטיים, והכניסה לדגם החדש שורה של שיפורים שנועדו לשדרג את חוויית השימוש והמשחק.

עיצוב ומבנה

נתחיל מהעכבר: מבחינה חיצונית, ה-PRO X3 SUPERSTRIKE נראה כמעט זהה לקודמו, ונראה שבלוג'יטק העדיפו שלא לשנות נוסחה מנצחת. עם זאת, היה נחמד לראות את החברה משלבת את טכנולוגיית HITS גם בעכברים בעלי מבנה ועיצוב שונים, כדי לאפשר ליותר גיימרים ליהנות ממנה, בהתאם לגודל כף היד ולהעדפות האחיזה שלהם.

השינוי החיצוני הבולט ביותר נוגע דווקא לצבעים - בדגם הקודם הציעה לוג'יטק גרסה ששילבה גוף לבן עם כפתורים שחורים, שילוב שלטעמי העניק לעכבר מראה מוצלח במיוחד. בדגם החדש האפשרות הזו נעלמה, ואת מקומו של הגוף הלבן תפס השחור. באופן מעט משונה, דווקא הגרסה הוורודה עדיין משלבת בין גוף ורוד לכפתורים שחורים. חבל שלוג'יטק לא שמרה על האפשרות הזו גם בגרסה הלבנה.

איכות החומרים נותרה ללא שינוי, עם גוף מפלסטיק עמיד וקל משקל, שנשאר זהה ועומד על כ-61 גרם. אלא שזה לא אומר שלוג'יטק לא ביצעה שיפורים בתחום הזה - אחת התלונות המרכזיות של חלק מהמשתמשים בדגם הקודם הייתה חלוקת המשקל שלו, שרובו התרכז בחלקו הקדמי של העכבר. התוצאה הייתה תחושה פחות מאוזנת, שהורגשה בעיקר בעת הרמת העכבר מהמשטח לצורך שינוי מיקום.

בדגם החדש לוג'יטק טיפלה בבעיה באמצעות שינוי חלוקת המשקל, כך שמרכז הכובד נמצא כעת קרוב יותר למרכז העכבר. השינוי הזה הופך את ההרמה וההחזרה שלו למשטח לנוחות וטבעיות יותר, במיוחד כשנדרשים לבצע תיקוני כיוון מהירים במהלך משחק.

את ההבדל אפשר להרגיש גם אם חלוקת המשקל בדגם הקודם לא הפריעה במיוחד, אם כי מידת השיפור תלויה בהרגלי השימוש ובמידת הרגישות של כל שחקן לאיזון העכבר.

משמאל: עכבר ה- X3 SUPERSTRIKE החדש, מימין: ה- X2 ( דניאלה גינזבורג )

עכבר ה-PRO X3 SUPERSTRIKE ( לוג'יטק )

ומה לגבי המקלדת? בניגוד לעכבר, ה-PRO X2 RAPID מציגה שינוי משמעותי יותר בעיצוב לעומת קודמתה, אם כי הדמיון המשפחתי עדיין ניכר. חלק מהאלמנטים נותרו ללא שינוי, כמו הרגליים המתכווננות המאפשרות לבחור בין שתי רמות הגבהה, בעוד שאחרים עברו ליטוש או זכו להדגשה נוספת.

כך למשל, הרצועה החצי-שקופה בחלקה העליון של המקלדת נוקתה מכפתורי המדיה העגולים שהופיעו בדגם הקודם, ושלדעתי ממילא לא ממש התאימו לאופי התחרותי ולמראה הנקי של סדרת ה-PRO. גם המבנה הריבועי הודגש עוד יותר, עם פינות חדות שמחליפות את הפינות המעוגלות מעט של הדור הקודם ומעניקות למקלדת מראה זוויתי ומאסיבי יותר.

מה שכן, דווקא הרצועה החצי-שקופה מרגישה כעת מעט מבוזבזת. מלבד נוריות החיווי של Caps Lock ושל מצב Game, שמאפשר להשבית מקשים מסוימים לפי בחירת המשתמש, אין לה כמעט שימוש. אישית, לא הייתי מתנגדת לתאורת RGB גם באזור הזה, שהייתה מוסיפה קצת חיים לחלק העליון של המקלדת, שכעת נראה מעט ריק.

בצד השמאלי של המקלדת תמצאו מסך OLED צר, המאפשר גישה מהירה ונוחה להגדרות השונות, ולצידו גלגלת ווליום דקה בגימור מתכתי. הבחירה במסך OLED מוצלחת במיוחד מבחינה עיצובית, שכן גם כשהוא כבוי הוא משתלב היטב בגוף השחור של המקלדת, וכשהוא פועל הוא מוסיף למראה שלה מבלי לפגוע בעיצוב הנקי. אפשר גם להעלות תמונות אישיות שיוצגו על המסך, אם כי התצוגה מוגבלת לשחור ולבן.

העיצוב של ה-PRO X2 RAPID אחיד ונקי, ללא חיבורים בולטים או חלקים שנראים כאילו הורכבו בנפרד. מלבד הרצועה החצי-שקופה בחלקה העליון, גוף המקלדת שומר על מראה רציף ומינימליסטי. עם זאת, בניגוד למקלדות פרימיום אחרות בטווח המחירים הזה, המשלבות חומרים מתכתיים כמו אלומיניום, לוג'יטק בחרה לבנות את המקלדת כולה מפלסטיק.

המקלדת PRO X2 RAPID ( לוג'יטק )

המקלדת PRO X2 RAPID ( לוג'יטק )

למרות זאת, איכות הבנייה מרשימה מאוד. הגוף מרגיש קשיח ויציב במיוחד, ללא נקודות תורפה מורגשות. גם כשמפעילים לחץ על החלקים הצרים יותר של המסגרת, הפלסטיק אינו מתכופף או זז ממקומו. מצד אחד, במחיר הזה הייתי מצפה לראות לפחות שילוב מסוים של מתכת, או לחלופין תג מחיר נגיש יותר. מצד שני, קשה להתווכח עם התוצאה: ייתכן שדווקא הבחירה במבנה הפלסטיק האחיד תרמה לתחושת הקשיחות והיציבות, כך שבפועל לא מדובר בהכרח בחיסרון.

באריזה תמצאו גם משענת יד מסיליקון, תוספת מבורכת שכבר מזמן אינה מובנת מאליה במקלדות גיימינג. היא גמישה ונוחה למדי לשימוש, אם כי קשה לקבוע בשלב הזה עד כמה תשמור על מצבה לאורך זמן. המשענת אינה מתחברת למקלדת באמצעות מגנטים או מנגנון עיגון אחר, אבל בפועל היא נשארת במקומה ולא נוטה להחליק במהלך שימוש רגיל.

חומרה וביצועים

עכבר: טכנולוגיית HITS נותרה בבסיסה דומה לזו של ה-X2, ומאפשרת לכוונן את נקודת ההפעלה והאיפוס של הכפתורים, לצד עוצמת המשוב ההפטי שמתקבל בכל לחיצה. היתרון המרכזי הוא זיהוי מהיר במיוחד של הלחיצות, ללא צורך להמתין להשלמת התנועה המכנית של המתג. התוצאה היא תגובה מהירה במיוחד, עם השהייה נמוכה מאוד בהשוואה למתגים מכניים מסורתיים.

מעבר לשיפור בחלוקת המשקל שהזכרתי קודם, החידושים ב-X3 מתמקדים בעיקר בליטושים טכניים ולא במהפכה של ממש. הראשון הוא תמיכה בקצב דיווח של 8,000 הרץ גם בחיבור חוטי, בעוד שבדגם הקודם האפשרות הזו הייתה זמינה בחיבור אלחוטי בלבד.

גם החיישן האופטי HERO 2 זכה לשדרוג קל - הרגישות המרבית עלתה מ-44,000 ל-48,000 DPI, מהירות המעקב המרבית טיפסה מ-888 ל-930 IPS, והתאוצה המרבית עלתה מ-88G ל-90G. על הנייר מדובר בשיפורים נאים, אבל כדאי לקחת את המספרים האלה בפרופורציה: גם החיישן של ה-X2 כבר הציע ביצועים ברמה גבוהה במיוחד, וקשה להאמין שרוב המשתמשים ירגישו בהבדל בפועל.

עכבר ה-PRO X3 SUPERSTRIKE. שינויים פנימיים קטנים - אבל מורגשים ( לוג'יטק )

שיפור משמעותי יותר, לפחות מבחינת השימוש היומיומי, מגיע דווקא מחיי הסוללה. בזכות השבב החדש והיעילות האנרגטית המשופרת, לוג'יטק טוענת כי זמן העבודה זינק מ-90 שעות בדגם הקודם, ליותר מ-135 שעות ב-X3, תוספת של כ-50%. כמובן, הנתונים בפועל תלויים בהגדרות ובאופי השימוש, אבל מדובר בשיפור מבורך.

ומה לגבי הביצועים בפועל? ה-X3 הוא עכבר מהיר במיוחד, עם לחיצות שמרגישות כמעט מיידיות ומנגנון הפטי שמספק תחושה שונה מזו של מתגים מכניים או אופטיים סטנדרטיים. אלא שמי שכבר התנסה ב-X2 לא צפוי לגלות כאן הבדל משמעותי. חוויית השימוש נותרה דומה מאוד, וזה לא בהכרח דבר רע בהתחשב ברף הגבוה שהציב הדגם הקודם.

בכל הנוגע למקלדת , השדרוגים מתחת למכסה המנוע כבר משמעותיים הרבה יותר. השינויים המרכזיים נוגעים למהירות התגובה ולדיוק הכוונון: קצב הסריקה וקצב הדיווח זינקו מ-1,000 ל-8,000 הרץ, ואפשר כעת לכוון את נקודת ההפעלה של כל מקש במרווחים של 0.05 מ"מ, לעומת 0.1 מ"מ בדגם הקודם. טווח ההפעלה עצמו נותר זהה, בין 0.1 ל-4 מ"מ, אבל רמת הדיוק השתפרה ומאפשרת התאמה עדינה יותר להעדפות האישיות של כל שחקן.

שינוי נוסף, ואולי מורגש יותר בשימוש היומיומי, נמצא במתגים עצמם. ה-PRO X2 RAPID מצוידת במתגי KS-20 POM המשומנים מראש, עם כוח הפעלה של כ-30 גרם בלבד, לעומת 35 גרם בדור הקודם. המשמעות היא לחיצה קלה יותר, שדורשת מעט פחות מאמץ.

לכך מצטרפות שש שכבות של בידוד אקוסטי, שמעניקות למקלדת צליל הקלדה נעים ומרוסן במיוחד. נראה שלוג'יטק השקיעה הפעם לא רק בשיפור הביצועים במשחקים, אלא גם בתחושה ובצליל של ההקלדה עצמה.

גם איכות המקשים לא הוזנחה. הם עשויים מפלסטיק PBT בשיטת הזרקה כפולה (Double-Shot), שנועדה לשפר את עמידותם בפני שחיקה לאורך זמן. אפשר להחליף את כיסויי המקשים בקלות, וגם המתגים עצמם ניתנים להחלפה ללא הלחמה (Hot-Swappable), יתרון למי שרוצה להתאים את המקלדת להעדפותיו או להחליף מתג תקול בלי להחליף את המקלדת כולה.

מסך האולד הקטן במקלדת PRO X2 RAPID ( דניאלה גינזבורג )

תוספת שימושית נוספת היא מסך ה-OLED, שעליו כבר דיברנו בחלק העיצוב. מעבר לתרומה שלו למראה המקלדת, הוא מאפשר לשנות במהירות הגדרות כמו נקודת ההפעלה של המקשים, Rapid Trigger, תאורת RGB ו-Key Priority, מבלי להיכנס בכל פעם לתוכנה של לוג'יטק.

התפריט עצמו נוח ואינטואיטיבי, אם כי היתרון הזה רלוונטי במיוחד לשחקנים תחרותיים שמשתתפים בטורנירים, שבהם לא תמיד אפשר להתקין תוכנות חיצוניות או לשנות הגדרות דרך המחשב.

כל השיפורים האלה מצטברים למקלדת שמספקת חוויית שימוש מצוינת, הן בהקלדה יומיומית והן במשחקים. המקשים קלים לתפעול, התחושה נעימה והאפשרות לכוון כמעט כל היבט בהתנהגות שלהם מעניקה גמישות רבה, במיוחד במשחקים תחרותיים שבהם כל שבריר שנייה עשוי להיות משמעותי.

עם זאת, יש גם חיסרון שכדאי להתעכב עליו: ה-PRO X2 RAPID אינה תומכת בחיבור אלחוטי. אישית, אני לא רואה בכך בעיה גדולה במיוחד במקלדת גיימינג, שבדרך כלל ממילא נשארת באותו המקום על השולחן. אלא שבטווח המחירים הזה, הייתי מצפה שהוויתור על קישוריות אלחוטית יתבטא לפחות בתג מחיר נגיש יותר.

תוכנה

אם יש תחום אחד שבו לוג'יטק מצליחה להצדיק לפחות חלק מתוספת המחיר שהיא דורשת עבור המוצרים שלה, זו דווקא התוכנה. תוכנת G HUB, שדרכה אפשר לשלוט בהגדרות העכבר והמקלדת, היא אחת מנקודות החוזקה הבולטות של החברה.

הממשק נקי, מינימליסטי ובעיקר נוח לשימוש. כבר בחיבור הראשוני של אביזר חדש, התוכנה מציגה הסברים ברורים על היכולות והתכונות השונות שלו, כך שגם משתמשים פחות מנוסים יכולים להבין במהירות מה עומד לרשותם.

שליטה בפיצ'רים של העכבר בתוכנה G HUB של לוג'יטק ( צילום מסך, דניאלה גינזבורג )

שליטה בפיצ'רים של המקלדת בתוכנה G HUB של לוג'יטק ( צילום מסך, דניאלה גינזבורג )

המקלדת והעכבר בתוכנה G HUB של לוג'יטק ( צילום מסך, דניאלה גינזבורג )

הגישה להגדרות פשוטה ואינטואיטיבית, בלי ללכת לאיבוד בין אינספור תפריטים מסורבלים, וגם מבחינת יציבות ואמינות חוויית השימוש הייתה מצוינת, ללא באגים או תקלות במהלך הבדיקה.

כאמור, במקרה של המקלדת אפשר לגשת לרוב ההגדרות החשובות גם ישירות ממסך ה-OLED. במבט ראשון זה אולי נראה כמו גימיק, אבל בפועל מדובר בתוספת שימושית גם למי שלא משתתף בטורנירים מקצועיים.

כך למשל, אפשר לשנות את קצב הדיווח ישירות מהמקלדת בזמן שממתינים לטעינת משחק, בלי לעבור בין חלונות או לפתוח את G HUB במיוחד בשביל לשנות הגדרה אחת. זה אולי נשמע כמו פרט קטן, אבל בדיוק מסוג הדברים שהופכים את חוויית השימוש לנוחה ומלוטשת יותר.

בשורה התחתונה

בסופו של דבר, ה-PRO X2 RAPID וה-PRO X3 SUPERSTRIKE הם שני מוצרי גיימינג מצוינים, שממחישים היטב מדוע סדרת ה-PRO של לוג'יטק נחשבת לאחת הבולטות והטובות בשוק. שניהם מציעים חומרה מתקדמת, איכות בנייה גבוהה וחוויית שימוש מלוטשת, לא מעט בזכות תוכנת G HUB הנוחה והאמינה.

ה-PRO X3 SUPERSTRIKE הוא ללא ספק אחד מעכברי הגיימינג המתקדמים ביותר בשוק מבחינה טכנית, עם שיפורים מבורכים באיזון המשקל, בחיי הסוללה ובמפרט. השינוי בחלוקת המשקל עשוי להיות משמעותי במיוחד עבור מי שהתקשה להתרגל לאיזון של הדגם הקודם.

אבל עבור כל השאר, קשה למצוא סיבה משכנעת לשדרג לעכבר כמעט זהה לדור הקודם במחיר של כ-780 שקלים.

המקלדת, לעומת זאת, מציגה שדרוג משמעותי יותר, הן מבחינת הביצועים והן בחוויית ההקלדה והשימוש היומיומי. אלא שגם כאן קשה להתעלם מתג המחיר הגבוה שלה, שעומד בארץ על כ-1,000 שקלים.