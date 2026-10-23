כשכבר יש בבית ארגז חול אוטומטי, הציפיות מהבא בתור קצת יותר גבוהות. אני כבר יודעת כמה עבודה הוא חוסך, אבל גם מכירה את ההתעסקות והעבודה שיש כשמגיע הזמן לנקות אותו. לכן, כשה LR10 Prime של מובה (MOVA) הגיע אליי לבדיקה, עניין אותי אם יהיה נוח יותר לחיות איתו ביום-יום. במשך כמה חודשים, עם חמישה חתולים בבית, הייתה לי מספיק הזדמנות לגלות.

לפני הכל, קצת על המותג: מובה צמחה כמותג משנה של חברת דרימי (Dreame) הסינית, המוכרת בעיקר בזכות שואבי האבק שלה. המותג הושק באירופה ובהמשך התרחב גם לצפון אמריקה ולשווקים נוספים. כיום הוא מציע שואבים רובוטיים ושוטפים, לצד מכשירי חשמל ומוצרים לבעלי חיים, ובישראל הוא מיובא על ידי קבוצת ח.י.

גלריה ארגז החול האוטומטי LR10 של Mova ( MOVA )

מבנה ועיצוב

הארגז עצמו גדול למדי: גובהו כ-76 ס"מ, הבסיס שלו תופס כ-55 על 58 ס"מ ומשקלו 12.5 ק"ג ללא חול, מה שאומר שצריך לפנות לו מקום ליד שקע חשמל, וכדאי למדוד מראש את הפינה המיועדת. המבנה שלו מעוגל וחצי פתוח, כך שהחתול יכול לראות את הסביבה בזמן השימוש. לפי החברה, הוא מתאים לחתולים במשקל 1.5 עד 10 ק"ג, שזה טווח רחב שבין גור בן כ-3-4 חודשים, לבין חתול בוגר גדול מאוד.

התוף של המובה מסתובב הצידה על הציר, ומההתתנסות שלי עם המוצר נראה שחול לא זולג לתחתית המערכת ולא מצטבר שם. זה יתרון משמעותי: חיפוש אחר גרגירים ולכלוך בתוך המנגנון הוא בדיוק ההתעסקות שאתם רוצים לחסוך מעצמכם כשאתם עושים ניקיון של ארגז החול אוטומטי.

ובכלל, התחזוקה החודשית נוחה מאוד. קל להפריד את החלק שמכיל את החול משאר המערכת ולהגיע לחלקים שדורשים ניקוי - כל מה שצריך זה פשוט לתפוס את התוף בידית המובנית שנמצאת בחלק העליון ולשלוף אותו.

המגירה התחתונה נגישה ונוחה לשליפה, והיא גם רחבה וגדולה כך שאתם לא צריכים להחליף אותה כל יומיים (כמובן תלוי בכמות החתולים והצרכים שהם עושים). בנוסף, המכשיר מגיע עם כפתורים פיזיים שנמצאים בחזית שלו, שמאפשרים הפעלה פשוטה וברורה של פעולות בסיסיות (הפעלה/כיבוי, יישור של החול, ניקוי, ריקון מלא של החול וחיבור לווי-פיי).

ארגז החול האוטומטי LR10 של Mova ( דניאלה גינזבורג )

( MOVA )

( דניאלה גינזבורג )

שימושיות

הניקוי עצמו מתבצע באמצעות סיבוב התוף ומסננת שמפרידה בין החול הנקי לגושים. החול נשמר לשימוש חוזר, והפסולת נופלת למכל עם השקית שמתחתיו. במבחן המציאות, ה-LR10 עשה עבודה מצוינת: הגושים פונו ביעילות אחרי כל ביקור של חתול והחול נשאר נקי.

הטיפול בריחות היה מוצלח לא פחות - בזכות מסנן פחם פעיל וריסוס נוזל מנטרל ריחות ייעודי, שלפי החברה משתמש באנזימים ובשכבה שנוצרת על פני הפסולת כדי להפחית ריחות, לא הרגשתי שריח מהארגז יוצא החוצה ומתפשט בבית. עם חמישה חתולים, זו הייתה משימה לא ממש פשוטה לארגז חול בודד והוא עבר אותה בהצלחה.

עם זאת, למרות שהייתי מרוצה מהתוצאה, פחות אהבתי את העובדה שאני תלויה במנטל הריחות של מובה. הייתי רוצה אפשרות לבחור בין נוזלים תואמים ומאושרים של חברות שונות, בהתאם למחיר ולזמינות, במקום להתחייב למוצר אחד. קחו בחשבון שזו הוצאה שממשיכה גם אחרי רכישת הארגז.

קיבולת החול היא שישה ליטרים, ומכל הפסולת מכיל 11 ליטרים. מובה מבטיחה עד 15 ימים ללא צורך בפינוי שקית החול המלוכלך, בהתאם לשימוש ועל בסיס בדיקות פנימיות עם חתולים בוגרים במשקל של כ-4.2 ק"ג. בבית עם 5 חתולים ש-3 מהם גורים, כמובן שהמרווח הזה הצטמצם משמעותית ומצאתי את עצמי מחליפה את השקית כל 3-4 ימים.

הבעיה העיקרית מבחינתי הייתה הרעש. בזמן הניקוי הארגז רועש מאוד, ולהתרשמותי המקור העיקרי לכך הוא המאוורר. זה לא הפריע לחתולים שלי והם המשיכו להשתמש בו כרגיל לאחר מכן, אבל לא רק הם צריכים לחיות עם המכשיר הזה. קחו בחשבון שליד חדר השינה או קרוב לספה, הפעולה שלו עלולה להפריע לכם.

הארגז כולל גם מערך חיישנים שנועד לעצור את הסיבוב כשחתול מתקרב או נכנס אליו. לפי החברה, המערכת משלבת בין היתר רדאר, חיישני משקל וחיישני אינפרה-אדום, כדי לזהות נוכחות והפרעות לפעולה. ואכן, במשך כל תקופת ההתנסות שלי עם הארגז, לא הייתה פעם אחת שחתול היה בו והוא התחיל לפעול.

האפליקציה של מובה פשוטה ונוחה מאוד לשימוש ( דניאלה גינזבורג )

אפליקציה

האפליקציה מאפשרת להגדיר ניקוי אוטומטי אחרי השימוש או לקבוע מועדי ניקוי, וכן להגדיר שעות שקטות. אפשר גם ליצור פרופילים לכמה חתולים ולעקוב אחר משקלם והרגלי השימוש שלהם. לארגז אין מצלמה, כך שהזיהוי בין החתולים מתבסס על משקל. אציין שכשיש לכם כמה חתולים במשקל דומה, זה קצת מאבד מהאפקטיביות שלו.

האפשרות להגביל את שעות הפעולה יכולה לעזור להתאים את הניקוי לשגרת הבית. עם זאת, היא לא משנה את עוצמת הרעש כשהמכשיר פועל, כך שעדיין צריך להביא בחשבון את מיקומו.

בשורה התחתונה

מחירו של ה-LR10 בישראל עומד על כ-3,000 שקלים. לשם השוואה, ה- Purobot Max Pro 2 של פטקיט נמכר בכ-2,000 שקלים ומציע גם מצלמה וזיהוי חתולים באמצעות בינה מלאכותית. מנגד, בהתנסות שלי המובה היה נוח יותר לתחזוקה והמנגנון כאמור לא צבר חול שעלול לפגוע בו בטווח הארוך.