שוק מכשירי הדגל הגיע בשנים האחרונות לרוויה טכנולוגית מסוימת. אם תשימו מול אדם ממוצע כמה מכשירים של שיאומי, סמסונג או גוגל בלי סמלים מזהיםז;, סביר להניח שהוא יתקשה להבדיל ביניהם.

רובם מהירים עד לרמה שאין בה צורך אמיתי לשימוש יומיומי, כולם מציגים מסכים מרהיבים, והסוללות מספיקות פחות או יותר לאותו יום או יומיים עבודה בממוצע. וזמן שכולם מחפשים בידול, היצרניות הסיניות החליטו ללכת על כל הקופה בנישה אחת ספציפית: מצלמות.

גלריה Vivo X300 Pro ( רפאל קאהאן )

השאלה האמיתית אם כך היא לא האם ה-Vivo X300 Pro הוא מכשיר עם מצלמה מעולה - אלא האם מתחת לעדשות המפלצתיות מסתתר גם סמארטפון שנוח לחיות ולעבוד איתו ביום יום.

ניסיון נוסף לכבוש את לב הצרכן הישראלי

נתחיל מכך ש-Vivo X300 Pro הוא לא דגם חדש, הוא הושק באוקטובר שנה שעברה בסין והגיע לאירופה כמה חודשים לאחר מכן. היבואנית הנוכחית של המותג בישראל היא בנדא, שהחליטה להתחרות ביבואנית המותג השני של קבוצת BBK רונלייט שמייבאת את Oppo (ועוד לא דיברנו על וואן פלוס שמיובאת גם היא על ידי יבואן שלישי ורביעי).

בקיצור, מדובר במתקפה משולבת על כיסו של הצרכן המקומי ושמנסה למצוא מקום לכל אחד מהמותגים של BBK בישראל. היו ניסיונות קודמים לאזרח את Vivo ו-Oppo בשוק המקומי - אבל המאמץ אף פעם לא ממש צלח, וזה חבל, כי מוצרי BBK למותגיה השונים ממש מוצלחים.

הם לא זולים כמו רוב הסמארטפונים של שיאומי (למעט ה-Realme שיובא על ידי באג עד לאחרונה אך מעולם לא הצליח לנצח את שיאומי בפלח השוק הזה), אבל מנגד הם מציעים מערכות הפעלה הרבה יותר קרובות לפילוסופיה של גוגל ורכיבים באיכות גבוהה. כמו וואן פלוס, גם הסמארטפונים האחרים זוכים לאמינות יחסית גבוהה, גם אם לא למחיר הכי נמוך בשוק.

עיצוב ומבנה

העיצוב של ה-X300 Pro מבהיר מיד מה מטרתו. גב המכשיר נשלט על ידי "אי" מצלמות ענק ועגול במרכז, כזה שמזכיר מצלמת פוינט-אנד-שוט קלאסית יותר מאשר טלפון סלולרי. זה עיצוב שכמעט כל היצרניות הסיניות משתמשות בו כיום בדגמי הפרימיום ומקורו ב"מצלמופונים" (הלחם של מצלמה וסמארטפון, ר"ק) של וואווי.

למעשה, שלושת מכשירי המצלמפון פרימיום של שיאומי, Oppo ו-Vivo שבדקנו לא מאוד שונים אחד מהשני אם מסתכלים עליהם מאחור. במקרה של ה-X300 פרו סביב בליטת המצלמה יש אפילו טבעת מתכת עם חריצים עדינים שנותנת תחושה של עדשת צילום מקצועית.

Vivo X300 Pro ( רפאל קאהאן )

( רפאל קאהאן )

מדובר במכשיר כבד למדי, ששוקל קרוב ל-230 גרם. עם זאת, הגב עשוי מזכוכית אטומה בצבע חלבי בטקסטורה נעימה והפינות המעוגלות הופכים את האחיזה לנוחה בהרבה ממה שרומז גודלו. בגדול, זה עיצוב דמוי אייפון ללא האי הדינמי.

Vivo אפילו הוסיפה בצד שמאל כפתור קיצור דרך פיזי, שמזכיר מאוד את ה-Action Button של אפל. עם זאת בניגוד לאפל, כאן אפשר להגדיר שתי פעולות שונות - אחת בלחיצה ארוכה ואחת בלחיצה כפולה - כמו הפעלת פנס, מעבר למצב שקט או פתיחת מהירה של אפליקציה שאתם עושים בה שימוש תדיר.

נקודת זכות בולטת נוספת היא העמידות: המכשיר מתהדר בדירוגי עמידות כפולים, IP68 ו-IP69, מה שאומר שהוא מסוגל לשרוד לא רק נפילה לקערת מים או גשם שוטף, אלא גם סילוני מים חמים ובלחץ גבוה.

ועדיין, זה לא מכשיר שמשדר פרימיום עד הסוף, וזה חבל כי לא היה צריך הרבה כדי שהוא יתבלט לטובה. בעיצוב הנוכחי - הגם שאין נגדו טענות - הוא פשוט נראה גנרי מדי ולא ממש מציע משהו שיגרום למישהו לזהות אותו - כמו למשל האייפון או אפילו הסמסונג S26 פלוס.

מסך ותצוגה

בחזית המכשיר תוכלו למצוא מסך AMOLED בגודל 6.78 אינץ' שמגיע לבהירות שיא תיאורטית של עד 4,500 ניטים וקצב רענון מהיר של 120 הרץ. בפועל, מדובר במסך חד וקריא לחלוטין גם תחת שמש ישראלית ישירה בצהרי היום. איכות התצוגה מצוינת ואין שום דבר רע להגיד אליו למעט שמדי פעם הצבעים קצת הרגישו לי דהויים בעיקר בהשוואה למסכים של דגמי אולטרה של סמסונג, שיאומי או Oppo.

אם ממש מחפשים פגם, כיול הצבעים בברירת המחדל נוטה להדגיש גוונים אדומים וכתומים מעבר למידה הטבעית, אבל זה משהו שאפשר בקלות לפתור דרך תפריטי ההגדרות שמציעים מגוון עשיר של מצבי כיול למי שמעדיף מראה ניטרלי יותר.

ה-Vivo X300 Pro מגיע מצויד במסך חד וקריא לחלוטין גם תחת שמש ישראלית ישירה בצהרי היום, עם בהירות של עד 4,500 ניטים

זה לא מסך גרוע, להיפך - הוא ממש מרשים אם לא מסתכלים בציציות, אבל הוא בהחלט טיפה פחות טוב מהמסכים של המתחרות. זה לא מפתיע, את הכיול המפוצץ היצרנית שמרה גם היא לדגם האולטרה של ה-X300 (שבינתיים לא הגיע ארצה למיטב ידיעתנו).

חיישן טביעות האצבע האולטרסוני המוטמע מתחת למסך הוא מהטובים שפגשנו. ההגדרה שלו לוקחת שניות בודדות בהחלקה אחת של האצבע, והזיהוי היומיומי מהיר ועקבי מאוד, ללא ההשתהות המוכרת מחיישנים אופטיים זולים יותר.

מערך הצילום

המצלמות הן כאמור סיבת הקיום של המכשיר הזה, ובשיתוף הפעולה עם חברת האופטיקה הגרמנית צייס (Zeiss), Vivo סיפקה תוצאות מרשימות. התפקיד של צייס לא מתמצה רק בשילוב השם עם עזרה בכיול של המצלמה כמו שקורה לרוב אצל המתחרים.

החברה גם סיפקה את ציפוי העדשות Zeiss T - המצאה ותיקה של החברה שפותחה כדי למזער השתקפויות פנימיות, תמונות רפאים ובוהק עדשה (Lens Flare) על משטחים אופטיים. כלומר, העדשות זוכות כאן לטיפול ייחודי שפותר לא מעט בעיות צילום, ללא צורך בשימוש באלגוריתם.

המצלמה עצמה ששוכנת בגב המכשיר כוללת חיישן ראשי של 50 מגה-פיקסל, חיישן זווית רחבה של 50 מגה-פיקסל, וגולת הכותרת: חיישן טלפוטו פריסקופי של 200 מגה-פיקסל עם הגדלה של עד פי 3.7. אם זה לא מספיק לכם, Vivo מוסיפה בנפרד גם ערכת טלפוטו חיצונית, המעניקה אורך מוקד אפקטיבי של כ-200 מ"מ.

הערכה מאפשרת צילום עצמים מרוחקים בחדות גבוהה ובפירוט מרשים, תוך שמירה על איכות התמונה וביצועי חיישן ה-200 מגה-פיקסל המקורי, כך לפי דברי היבואנית. בפועל זו עדשה חיצונית כבדה למדי ושהופכת את הסמארפון לסוג של מצלמת DSLR מיניאטורית. זה מאוד מרשים, אבל לא ממש שימושי ביום יום אם אתם לא צלמים מדופלמים (וגם עולה 800 שקל בנוסף).

( רפאל קאהאן )

( רפאל קאהאן )

הסמארטפון Vivo X300 Pro ( רפאל קאהאן )

בצילום יום יומי, החיישן הראשי מייצר תמונות חדות עם עומק שדה טבעי ומחמיא. זו מצלמה מהטובות שניסינו (וניסינו הרבה) - היא מתאימה לכל סוגי המשתמשים מחובבן ועד למקצוען וזה לא פשוט. יש כאן כמות מרשימה מאוד של מצבי צילום שונים, פילטרים וכלים לסיוע בקומפוזיציה. נראה שהמפתחים חשבו על כל מצב תיאורטי - כולל צילום שניתן להקרין במשקפי VR בסטראוסקופיה.

עם זאת, הקסם האמיתי נמצא בעדשת הזום. המכשיר מאפשר צילום תקריב (מאקרו) באמצעות עדשת הטלפוטו ממרחק קצר במיוחד. התוצאה היא צילומי פרחים, טקסטורות או חרקים עם טשטוש רקע קולנועי שגורם להם להיראות כאילו צולמו במצלמת SLR ולא בסמארטפון.

צילומי הזום עד רמת פי 10 נראים חדים ומפורטים להפליא, ורק מעבר לכך מתחילים לראות את אלגוריתם הבינה המלאכותית מנסה "לנחש" ולמרוח את הפרטים. הצילום הרחב וצילום הלילה עושים עבודה מצוינת, אם כי לעיתים העיבוד התוכנתי רווי מעט יתר על המידה, מאפיין טיפוסי למדי לסמארטפונים מתוצרת סין.

ביצועים, סוללה ותוכנה

מתחת למכסה המנוע מפעיל את המכשיר מעבד ה-Dimensity 9500 של מדיה-טק, שמספק כוח עיבוד ברמה הגבוהה ביותר. מעבר בין אפליקציות, גלילה כבדה ומשחקים תובעניים רצים ללא גמגום וללא התחממות חריגה. זה לא מגיע למהירות של הסנאפדרגון 8 דור 5 מדגמי האולטרה - אבל זה קרוב אליו ב-95% אחוזים.

בנוסף, המעבד מסוגל להתמודד יפה מאוד עם ריבוי משימות ומשחקים ברמה הגבוהה ביותר, כמו גנשין אימפקט. מבחינת זיכרון קיבלנו דגם עם 512 גיגה-בייט אחסון ועוד 16 גיגה-בייט זיכרון RAM, שזה די והותר לכמעט כל דבר שאפשר לבקש.

בצד התוכנה, המכשיר מגיע עם ממשק OriginOS העדכני שרץ על גבי אנדרואיד 16. מדובר בשיפור מהותי לעומת ממשק ה-Funtouch הישן והמסורבל של Vivo. הממשק נקי יותר ומאפשר התאמה אישית נרחבת של אייקונים ואנימציות ובניגוד לממשק של האחות Oppo הוא מעוצב בצורה מינימליסטית הרבה יותר.

עיצוב מנימליסטי בתוכנה ( רפאל קאהאן )

נחמד גם לגלות שהיצרנית נמנעה מלדחוף תכונות בינה מלאכותית מיותרות לכל פינה במסך אלא הטמיעה אותן ברקע, כמו למשל במתן שמות אוטומטי להקלטות קוליות - אבל זה לא תמיד תומך בעברית וחבל. בכל מקרה את ה-AI החשוב השאירו לגוגל, שמוצריה תומכים בעברית באופן מלא.

מבחינת עדכונים, תקבלו תמיכה ב-5 שנות עדכוני מערכת הפעלה ועוד 7 שנות עדכוני אבטחה. כלומר תיאורטית תוכלו להשתמש בו באופן שוטף במשך לפחות 5 שנים, אם לא יותר, מה שאומר שאפשר לשמור אותו לילד כשיגיע תורו לקבל סמארטפון.

מבחינת סוללה, המכשיר מציע קיבולת נדיבה של כ-6,500 מיליאמפר-שעה (שימו לב שבגרסה האירופאית תקבלו 1,000 מיליאמפר-שעה פחות - אז לא לקנות באירופה אם אפשר - בארץ בנדא מוכרים את הגרסה הגלובלית), המאפשרת יום שלם של שימוש אינטנסיבי, יחד עם טעינה מהירה בהספק של 90 וואט שמחזירה את הסוללה לחיים בתוך חצי שעה בלבד.

יש גם תמיכה בטעינה אלחוטית של עד 40 וואט עם מטען תומך. בפועל טעינה עם כבל של 20 דק' תניב לכם 50% סוללה יותר וטעינה מלאה תיקח בסביבות ה-50 דק'.

בשורה התחתונה

ה-Vivo X300 Pro נמכר כיום בארץ בכ-4,449 שקלים דרך החנות של בנדא. הוא מתייצב ישירות מול ענקיות השוק: הגלקסי S26 פרו של סמסונג והאייפון 17 ו-18 פרו מקס של אפל (וכמובן הפיקסל של גוגל והמכשירים של Oppo ו-וואן פלוס). אם תעמידו אותם ראש בראש בצילומי זום ותקריב אמנותיים, ה-Vivo ככל הנראה ינצח את רובם ויעניק תוצאות שנראות קרובות יותר למצלמה מקצועית.

מנגד, לצרכן הממוצע שאינו חובב צילום, סמסונג ואפל עדיין מציעות חבילה שלמה ויציבה יותר: מערכת הפעלה מוכרת ונטולת הפתעות, קישוריות יציבה, תמיכה ארוכת טווח בעדכונים, ונגישות שירות ורכישה נוחה בהרבה בארץ. עם זאת, העובדה שיש יבואן רשמי ולא רק יבוא מקביל של חנויות או יבואנים זעירים אמורה לשפר את המצב.