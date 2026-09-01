כל כמה שנים מגיעה לשוק הטלוויזיות טכנולוגיה חדשה שמבטיחה לשפר את איכות התמונה שאנחנו מכירים. הפעם זו טכנולוגיית ה-Mini RGB, והיא אמורה לקחת את מסכי ה-LCD צעד נוסף קדימה, עם תאורה אחורית מדויקת יותר, צבעים טובים יותר ופחות זליגת אור.

על הנייר, לפחות, זה נשמע כמו שדרוג משמעותי. בפועל, אחרי כמה חודשים עם אחד ממסכי ה-MRGB85 החדשים של LG, השאלה המעניינת יותר היא לא אם התמונה טובה - היא טובה מאוד - אלא האם הטכנולוגיה החדשה באמת מצדיקה את ההתלהבות ואת תג המחיר שמגיע איתה.

גלריה מסך הטלוויזיה MRGB85 של LG ( LG )

אז על מה מדובר?

ה-MRGB85 הוא אחד ממסכי ה-Mini RGB evo החדשים של LG, מימוש חדש ל-LCD, אחת משתי הטכנולוגיות העיקריות במסכי טלוויזיה כיום. אם במסכי OLED כל נקודה מאירה את עצמה, במסכי LCD יש פאנל שמייצר את התמונה ותאורה אחורית שמאפשרת לנו לראות אותה.

ובזמן שיצרניות מסכי ה-OLED מעלות מדי שנה את הבהירות כדי להתמודד עם הטענות שהמסכים שלהן חשוכים מדי (למרות שזו כבר לא באמת בעיה בשנים האחרונות) המרוץ במסכי ה-LCD מתמקד בין היתר בניסיון לצמצם את זליגת האור לאזורים שלא אמורים להיות מוארים.

זה התחיל כמנורות גדולות מאחורי המסך, שהאירו את כולו, כך שגם במקומות שבהם היה אמור להיות צבע שחור ראינו בפועל אפור. אחר כך קיבלנו תאורה אזורית, עם מספר הולך וגדל של אזורים שנדלקים ונכבים בהתאם למה שמופיע על המסך.

ה-Mini RGB evo הוא התקדמות נוספת בתחום התאורה האחורית. בדגם הזה LG משתמשת בטכנולוגיה שהיא מכנה Tandem LED, שנועדה להפיק צבעי יסוד מדויקים יותר ולשפר את השליטה בתאורה. המטרה, בסופו של דבר, היא לייצר צבעים עשירים ומדויקים יותר, לצד ניגודיות טובה יותר ופחות זליגת אור.

החומרים השיווקיים של מסכי MRGB נוטים לדבר, אם כי בצורה עקיפה למדי, על השוואה ל-OLED. זה אותו שיח על צבעים ואיכות הצבע השחור, אבל בפועל מדובר בשתי טכנולוגיות שונות מאוד. כשמחליפים OLED ב-MRGB85 רואים מיד שהמסך אמנם בהיר יותר, אבל לפחות בעיניי הצבעים פחות חדים. כשחוזרים ל-OLED, אפילו אם מדובר במסך ותיק יותר, הצבעוניות נראית עשירה יותר והשחור עמוק יותר.

מצד שני, רוב הסיכויים הם שאתם לא משדרגים מ-OLED אלא ממסך LCD אחר. כאן אתם בהחלט עשויים לראות שיפור, כי המסך יודע לספק תמונה עם צבעים חדים יחסית לטכנולוגיה וזליגת אור נמוכה. הוא גם בהיר מאוד, אם בהירות היא מה שאתם מחפשים. זו לא קפיצה מטורפת בהשוואה למסכי LCD מתקדמים עם מערך צפוף של תאורה אזורית, אבל השיפור בהחלט ניכר.

מסך טלוויזיה LG OLED evo C6 - עדיין מלך הצבעים ( יח"צ )

לא הכל השתפר

מעבר לטכנולוגיה החדשה, LG לא משנה באופן דרמטי את הנוסחה שלה. השלט הוא אותו שלט מבוסס תנועה של LG מהשנתיים האחרונות, שלצערי החליף את כפתור מעבר הקלט בכפתור AI חסר תכלית. יש כאן גם את מערכת ההפעלה WebOS בגרסתה העדכנית, שמשום מה לא מאפשרת לכם להוריד אפליקציות עד שתיצרו חשבון.

אלה מטרדים קטנים יחסית, כי עדיין אפשר להחליף קלט בלחיצה ארוכה על כפתור הבית, ויצירת חשבון ב-LG לוקחת כמה דקות, אבל הם גורמים לכל החבילה להרגיש מעט פחות מהודקת. וכך גם ההחלטה המוזרה למדי לשלב רק שלוש כניסות HDMI במסך הלא-זול הזה.

ברור שעבור חלק משמעותי מקהל היעד גם כניסה אחת תספיק, אבל זה מסך שבין השאר אמור לספק חוויה טובה לגיימרים ולאנשים עם מערכת קולנוע ביתית סבירה. שלוש כניסות בשנת 2026 זה פשוט מעט מדי. אם יש לכם סאונדבר שמחובר ב-eARC, זה משאיר אתכם עם שתי כניסות פנויות בלבד. יש גם ממיר או סטרימר? נשארתם עם אחת.

במקומות אחרים החוויה דווקא טובה. הרמקולים המובנים בטלוויזיה הפתיעו אותי לטובה, והממשקים החכמים של LG ממשיכים להיות מהירים מספיק כדי להחליף סטרימר ייעודי עבור מי שאין לו דרישות מיוחדות. גם מצב הגיימינג עובד טוב, כרגיל, עם זיהוי אוטומטי של קונסולות ואפשרויות להתאמה אישית.

הרמקולים המובנים בטלוויזיה הפתיעו לטובה, והממשקים החכמים של LG ממשיכים להיות מהירים מספיק כדי להחליף סטרימר ייעודי

בשורה התחתונה

אחרי כמה שבועות עם המסך הזה, התחושה היא בעיקר של אבולוציה מוצלחת של מסכי ה-LCD של LG, ולא של מהפכה. התמונה טובה מאוד, הבהירות גבוהה והטכנולוגיה החדשה מצליחה לשפר את הצבעים ואת השליטה בתאורה, אבל לפחות כרגע היא מגיעה גם עם תג מחיר גבוה.

וזה מחזיר אותנו לשאלה החשובה באמת: מה אפשר לקנות באותו כסף. בסכום דומה של כ-4,500 שקלים למסך 65 אינץ', אפשר למצוא גם מסכי OLED של LG. נכון, מדובר בדגמים בני כמעט שנה, שתיכף יוחלפו על ידי הסדרה החדשה, אבל בעיניי התמונה שהם יספקו עדיין טובה יותר. הבהירות אמנם נמוכה יותר, אבל עבור רוב השימושים היא עדיין גבוהה מספיק.