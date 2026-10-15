ה-Osmo Pocket 4 של DJI היא מצלמת וידאו קטנטנה שמותאמת לשימוש ביד אחת, עם מייצב ממונע מובנה, חיישן CMOS בגודל 1 אינץ׳ ושורה של יכולות צילום מתקדמות. אבל השאלה המעניינת באמת היא לא מה היא מסוגלת לעשות, אלא מי בכלל צריך מצלמה כזו בעידן שבו לכולנו יש סמארטפון בכיס.

לרובנו יש כבר מצלמת וידאו סבירה כחלק מהסמארטפון. היא כנראה בהישג יד, תוכלו להתחיל לצלם בה תוך כמה שניות והתוצאה תהיה סבירה. Osmo Pocket, כמו כל מצלמה ייעודית, דורשת מכם תכנון מוקדם. צריך להוציא אותה מהתיק (ולשים אותה שם לפני כן, מוטענת), להדליק אותה, לרוב לשחק קצת עם ההגדרות, ורק אז לצלם. עניין של עשרות שניות לכל הפחות. כנראה יותר.

צילום בהילוך מהיר עם ה-Osmo Pocket 4 ( דניס ויטצ'בסקי )

נכון, אפשר להגיד את זה על כל מצלמה ייעודית. אבל ברובן הייעוד מוגדר בצורה די ברורה על ידי סוג המצלמה. יש לכם מצלמת אקסטרים? אתם כנראה צריכים אותה לשטח, זו הסיבה לכך שהיא קטנה וקשוחה. יש לכם מצלמת SLR/מירורלס? אתם רציניים מספיק לגבי צילום תמונות או וידאו כדי לרצות חיישנים גדולים והחלפת עדשות. מצלמת אינסטנט? אתם רוצים תמונות כיפיות שמודפסות מיד.

אם יש לכם את ה-Pocket 4, זה כנראה כדי - ואין לי תיאור טוב יותר לזה - לייצר תוכן. משהו שאחרים יצרכו, וכנראה לא רק משפחה וחברים, כי עבורם וידאו מטלפון סלולרי מודרני כנראה יספיק. זה ייעוד הרבה יותר אמורפי. הפנו את המצלמה לצד אחד, והיא תראה את מה שאתם רואים. הפנו אותה לצד השני, והיא תראה אתכם. אז בהגדרה, אתם צריכים להגיע איתה למצבים מעניינים או להיות מעניינים בעצמכם.

וכן, סמארטפונים בימינו מתהדרים במייצב תמונה, אבל יש הבדל בין ייצוב שקורה בתוך העדשה לבין גימבל אמיתי (אם כי קטנטן) שגם שומר על התמונה נקייה מרעידות וגם מאפשר להזיז אותה עם הג׳ויסטיק המובנה.

אז על מה מדובר בעצם?

ה-Osmo Pocket 4 היא מצלמת וידאו 4K בקצב עד 240 פריימים לשנייה ותמונות ברזולוציה של 37 מגה-פיקסל. אלה שניים מהשדרוגים המהותיים בינה לבין הדור הקודם. שיפור נוסף הוא שבפוקט 3 הייתם צריכים להשתמש בכרטיסי זיכרון, ואילו כאן יש זיכרון מובנה של 107 גיגה-בייט, לצד אפשרות לכרטיסי זיכרון.

גם זמן הצילום צמח משעתיים וחצי ל-4 שעות, אם כי זה בתנאי מעבדה. אם המצלמה מתחממת, או שהגימבל צריך לעבוד קשה, זה ישפיע. כן חשוב לציין שהמצלמה נטענת ממש מהר - 80% ב-18 דקות, וסוללה מלאה ב-32 דקות אם משתמשים במטען 65 וואט.

גלריה DJI Osmo Pocket 4 ( DJI )

סיבה נוספת להעדיף את ה-Pocket 4 על סמארטפון כשאתם יוצרים תוכן זו חבילת האביזרים של DJI. בערכה שקיבלתי, למשל, יש את אחד המיקרופונים הקטנים (המעולים) שלהם וכן תאורה שמתחברת בצורה מגנטית למצלמה. הכל מזוהה מיידית, הכל עובד מצוין. בערכה מגיעה גם עדשת עין הדג, חצובה קטנה, תיק נשיאה, ועוד כמה אביזרים. בזכות הפופולריות העצומה של הסדרה הזו, לא תתקשו למצוא גם אביזרי צד שלישי.

עם זאת, חשוב לציין - אל תצפו לקנות את ה-Pocket 4 ולהתחיל להשתמש בה כמו מקצוענים מהרגע הראשון, אם אין לכם ניסיון עם קודמותיה. יש עליה אמנם רק שלושה כפתורים וג׳ויסטיק, אבל רוב הפעולות נעשות באמצעות מסך המגע בגודל 2 אינץ׳.

בגדול, תצטרכו להתרגל לשלושה כיווני מחוות שיקפיצו שלושה מסכי הגדרות שונים. הזזת אצבע מתחתית המסך למעלה תציף את ההגדרות של מצב הצילום הנוכחי. הזזה מלמעלה למטה תציף את מסך ההגדרות הכללי. הזזה מימין לשמאל תציג הגדרות מתקדמות של מצב הצילום. הזזה משמאל לימין תעביר למצב תצוגה של החומר שצילמתם.

בנוסף, לחיצה בפינה השמאלית-תחתונה תאפשר לבחור את מצב הצילום, ולחיצה בפינה הימנית-תחתונה תאפשר לסובב את המצלמה אליכם. בנוסף, הג'ויסטיק יכול לשלוט בכיוון המצלמה, ובלחיצת כפתור הוא יכול להפוך לבקר שליטה בזום.

הסתבכתם עם הקריאה של הפסקה הקודמת? זה עוד כלום בהשוואה לימים הראשונים עם המצלמה. נדרש זמן כדי ללמוד איך לתפעל אותה מהר וביעילות. וגם אז, כמו שכתבתי כבר, במקרה הטוב תצטרכו לבזבז כמה עשרות שניות על ההגדרות השונות אם אתם רוצים לשנות מצב צילום מזה הנוכחי.

חבילת אביזרים מפנקת ( DJI )

ואם כבר מצבי צילום, יש כאן כמה וכמה מהם, כולל תתי-מצבים. בצילום תמונת פנורמה, למשל, תוכלו לבחור אם המצלמה פשוט מצלמת 9 תמונות בגריד 3x3 ותופרת אותן יחד, או מצלמת 180 מעלות. בצילום וידאו איטי אפשר לבחור אם ההאטה היא x4 או x8. יש כאן גם שלושה מצבי הילוך מהיר (המצלמה סטטית, המצלמה מסתובבת במסלול ידוע מראש, המצלמה זזה אתכם). וכמובן שפשוט אפשר לצלם וידאו אופקי או אנכי.

בשורה התחתונה

ניסיתי את רוב מצבי הצילום של ה-Pocket 4 למשך כמה חודשים. התפעלתי מהקלות בה הוצאתי הילוך מהיר של כביש מתרוקן ממכוניות ומתמלא באופניים ביום כיפור, צילמתי כמה שקיעות יפות, ניסיתי לצלם הופעה. התוצרים היו באמת מעולים.