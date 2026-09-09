יש מוצרים שבהם צריך לחפש את החידוש, ויש כאלה שמניחים אותו מולכם עוד לפני שהספקתם להכניס אותם לאוזניים. במקרה של ה-Soundcore Liberty 5 Pro Max, אלו בכלל לא האוזניות שגונבות את תשומת הלב, אלא נרתיק הטעינה שלהן (הקייס).

במקום עוד קייס קטן שנזרק לתיק ונשכח שם, אנקר הציבה על המכסה מסך AMOLED צבעוני וגדול. הוא מציג את מצב הסוללה, מאפשר לשלוט במוזיקה ובסינון הרעשים, להחליף פרופילי סאונד ולהפעיל שורה של פונקציות נוספות.

גלריה אוזניות Liberty 5 Pro Max של soundcore ( יח"צ )

ואם זה עדיין לא מספיק ל-2026, בתוך הקייס נמצאים גם מיקרופון ורמקול, שמאפשרים לו להקליט שיחות ופגישות, לתמלל ולסכם אותן באמצעות AI ואפילו לשמש כמתורגמן.

זה הרבה מאוד דברים בשביל קייס של אוזניות, ואולי אפילו קצת יותר מדי. אבל אחרי שמתגברים על המסך, התרגום וה-AI, מגלים שה-Liberty 5 Pro Max הן קודם כל זוג אוזניות אלחוטיות רציניות מאוד. למעשה, זה כנראה היתרון הגדול שלהן (ויסלח לי קייס הטעינה המגניב).

כמעט שעון חכם, רק בלי השעון

נתחיל בכל זאת מהקייס, כי קשה שלא. בניגוד למסך הצר שנמצא בחזית קופסת ה-Liberty 5 Pro הרגילות, בגרסת ה-Max כמעט כל המכסה הוא מסך מגע. התוצאה מזכירה קצת שעון חכם, כולל ממשק שמבוסס על החלקות לצדדים ולמעלה ולמטה.

מהמסך אפשר לשלוט בניגון ובעוצמת הקול, לעבור בין סינון רעשים למצב שקיפות, לבחור EQ, להפעיל Dolby Audio ולשנות הגדרות שונות. יש גם אפשרות להשתמש בקופסה כשלט למצלמת הסמארטפון ולהפעיל ממנה את כלי התרגום.

הרעיון כאן הוא לצמצם את הצורך לשלוף את הסמארטפון בכל פעם שרוצים לשנות משהו, אם כי באופן מעט אירוני נוצר מצב שבו במקום לשלוף את הסמארטפון, שולפים את הקייס ומתחילים להחליק על המסך שלו.

המסך מאפשר לשלוט בלא מעט פיצ'רים ( דניאלה גינזבורג )

המסך לא עובד חלק כמו שעון חכם או מסך של סמארטפון, אבל סך הכל חווית השימוש חלקה למדי. ועדיין, יש כאן יותר מגימיק. המסך מאפשר לעשות מספיק דברים כדי שיהיה לו שימוש אמיתי, גם אם קשה לומר שהוא פותר בעיה בוערת במיוחד.

האוזניות עצמן הרבה יותר קונבנציונליות. Soundcore ויתרה כאן על עיצוב הגבעול שאפיין לא מעט מהדגמים שלה לטובת מבנה שיושב כולו בתוך האוזן. בחלק העליון נמצא חלק קטן מסיליקון שנועד לייצב אותן, ובאריזה יש חמישה גדלים של מתאמי סיליקון גם כן.

הן גם עמידות בתקן IP55, כך שזיעה או גשם קל לא אמורים להוות בעיה. השליטה מתבצעת באמצעות מחוות על האוזניות עצמן, ואת הפעולות השונות ניתן להתאים דרך אפליקציית Soundcore.

ברור שיש AI

ה-Pro Max מגיעות עם יכולת שלא קיימת ב-Liberty 5 Pro הרגילות: הקלטה ותמלול באמצעות AI. לקייס יש כאמור חיבור בלוטות' עצמאי, מיקרופון ורמקול, כך שאפשר להניח אותו על שולחן במהלך פגישה, שיחה או ראיון ולהתחיל להקליט ישירות מהמסך. במהלך ההקלטה אפשר לסמן נקודות חשובות, ובסיומה האודיו מועבר לאפליקציה, שם מתקבלים תמלול וסיכום של השיחה.

זה כבר שימוש הרבה יותר מעניין במסך של הקייס מאשר החלפת שיר. במקום להוסיף AI רק כדי שאפשר יהיה להכניס את צמד האותיות האופנתי הזה לרשימת הפיצ'רים של האוזניות, Soundcore הפכה למעשה את הקייס של האוזניות למעין מכשיר הקלטה קטן שגם ככה נמצא איתכם.

במקום סתם להוסיף "AI" לרשימת הפיצ'רים, Soundcore הפכה למעשה את הקייס של האוזניות למעין מכשיר הקלטה קטן

אותו מערך משמש גם לתרגום פנים מול פנים. המשתמש נשאר עם האוזניות באוזניים, האדם שמולו מדבר אל המיקרופון שבקופסה והתרגום מועבר לאוזניות. זה פתרון הגיוני יותר מלחלוק אוזנייה עם אדם אחר, ובמקרים מסוימים גם נוח יותר מלהעביר סמארטפון מצד לצד.

השאלה היא כמובן כמה פעמים באמת תשתמשו בזה. מי שמקליט פגישות, הרצאות או ראיונות יכול למצוא כאן שימוש לא רע בכלל. עבור מי שלא עושה את הדברים האלה, שניים מהפיצ'רים המרכזיים שמבדילים את גרסת ה-Max עלולים להפוך מהר מאוד למשהו שמדגימים לחברים פעם אחת ואז שוכחים ממנו.

אז איך הן נשמעות?

כל זה נחמד, אבל אף אחד לא צריך אוזניות ב-1,000 שקלים רק כדי לתמלל פגישה. Soundcore הלכה על צליל שקל יחסית לאהוב, אבל לא בהכרח על כזה שיקלע לטעם של מי שמחפש סאונד נייטרלי. כברירת מחדל הבס מודגש מאוד: הוא עמוק, חזק ובולט.

בפופ, היפ הופ ומוזיקה אלקטרונית זה עובד לטובתן ומייצר סאונד אנרגטי ומהנה, אבל בז'אנרים שבהם רציתי לקבל קצת יותר איזון ופירוט, כמו למשל במטאל או אפילו מוזיקה קלאסית, הבס השתלט יותר מדי על האירוע. למרבה המזל, קל מאוד לשנות את זה.

האפליקציה של Soundcore מאפשרת לבחור פרופילי EQ מוכנים או ליצור אחד באופן ידני באמצעות אקולייזר, ויש גם את פיצ'ר ה-HearID, שמבצע בדיקת שמיעה ומנסה לבנות פרופיל שמתאים למשתמש. כך שמי שלא אוהב את הכיוון הבסי של ברירת המחדל, יכול לרסן אותו בצורה משמעותית באמצעות האפליקציה.

האפליקציה של Soundcore ( צילום מסך )

בתדרי האמצע התמונה מאוזנת יותר, עם נוכחות טובה לקולות ולכלים, אבל דווקא בחלק העליון חסר לעיתים קצת פירוט וברק. זה לא הופך אותן לאוזניות שנשמעות רע - רחוק מזה - אבל כן מבהיר שהאוזניות מיועדות לחובבי סאונד גדול, כיפי ובועט, על פני ניסיון להיות ניטרליות או מדויקות לחלוטין.

עם זאת כמו שקורה בלא מעט אוזניות אלחוטיות, גם כאן הפעלת סינון הרעשים משפיעה על הסאונד. בהתחלה חששתי מהנושא הזה, שכן אפילו חברות סאונד וותיקות וחזקות כמו בוז וסוני לא הצליחו עדיין למצוא פתרון שפותר את הבעיה הזאת ב-100%. אבל הופתעתי לגלות שגם Soundcore עשו עבודה טובה למדי, וההשפעה על הסאונד היא יחסית שולית, גם אם עדיין קיימת.

סינון רעשים שעושה את העבודה

בתחום סינון הרעשים Soundcore משחקת כאמור במגרש של הגדולות. יש חמש דרגות ANC לבחירה וגם מצב אדפטיבי שמשנה את העוצמה בהתאם לרעש של הסביבה. אחרי כמה שבועות של שימוש, כולל טיסה, גיליתי שה-ANC כאן לא נופל משמעותית מזה של המתחרות היקרות יותר - הן הצליחו להשתיק בצורה מצוינת את רעשי הסביבה, ומצאתי את עצמי משתמשת בהן בטיסה גם כאטמים חכמים.

מצב השקיפות מאפשר לעשות בדיוק את ההפך ולהכניס את העולם החיצוני פנימה. לצדו יש גם Easy Chat, שמזהה כשמתחילים לדבר, מנמיך אוטומטית את המוזיקה ועובר למצב שקיפות. כמה שניות לאחר שמפסיקים לדבר, המוזיקה חוזרת.

אחרי כמה שבועות של שימוש, כולל טיסה, גיליתי שה-ANC כאן לא נופל משמעותית מזה של המתחרות היקרות יותר

גם בשיחות Soundcore השקיעה לא מעט חומרה. האוזניות משתמשות בשמונה מיקרופונים ובשני חיישני הולכת עצם כדי לבודד את הקול מרעשי הסביבה, ויש באפליקציה גם מצב Clear Calls שמפעיל סינון אגרסיבי אפילו יותר.

שלושה מכשירים במקביל

אחד היתרונות היותר פרקטיים ב-Liberty 5 Pro Max הוא האפשרות לחבר את האוזניות לשלושה מכשירים בו זמנית. מי שעובר לאורך היום בין מחשב, סמארטפון וטאבלט יכול לעשות זאת בלי לנתק ולחבר את האוזניות מחדש בכל פעם, וזה נוח ועובד מצוין.

החיבור מבוסס על Bluetooth 6.1, ויש תמיכה ב-SBC, AAC וגם LDAC למכשירי אנדרואיד תואמים. אלא שיש כאן כוכבית קטנה: LDAC לא עובד כאשר מחוברים לשלושה מכשירים במקביל. כדי להשתמש בו צריך לרדת לשני חיבורים.

גם חיי הסוללה של האוזניות לא מאכזבים. Soundcore מצהירה על עד 12 שעות האזנה ללא סינון רעשים ועד 6.5 שעות עם ANC, כאשר יחד עם הקייס הנתונים מטפסים לעד 50 ו-28 שעות בהתאמה. חמש דקות טעינה אמורות לספק עד ארבע שעות נוספות, ויש תמיכה גם ב-USB-C וגם בטעינה אלחוטית Qi.

כמובן, שימוש ב-LDAC, בסינון רעשים ובחלק מהעיבודים הנוספים יכול לקצר את המספרים האלה, כך שכדאי להתייחס אליהם כתקרת היצרן ולא כהבטחה למה שתקבלו בכל מצב. מבדיקה שלי, האוזניות הצליחו להחזיק בקלות 5 שעות טיסה מבלי הצורך להשתמש בקייס ועם שימוש רציף ב-ANC.

בשורה התחתונה

ה-Liberty 5 Pro Max הן אוזניות נוחות שמספקות סאונד איכותי ועשיר, סינון רעשים אפקטיבי, חיבור נוח לכמה מכשירים וחיי סוללה טובים מאוד. אלא שכאן מגיעה השאלה החשובה באמת: האם כל זה שווה עוד 200 שקל לעומת ה-Liberty 5 Pro הרגילות, שמציעות חבילה דומה מאוד? התשובה תלויה כמעט לחלוטין בדבר שגנב את ההצגה כבר בתחילת הסקירה - הקייס.

מצד שני, לפחות Soundcore לא הסתפקה רק בלהגדיל את המסך ולקרוא לזה "מקס". האפשרות להניח את הקייס על השולחן ולהשתמש בו כמקליט ומתמלל עצמאי היא רעיון מעניין, ואחד המקרים הבודדים שבהם מסך על קייס של אוזניות עושה משהו שקשה לעשות באותה נוחות מהאוזניות עצמן.