גוגל ממשיכה לבסס את מעמדה בצמרת עולם הסמארטפונים עם ה-Pixel 11 Pro XL, הדגם הגדול והמתקדם ביותר שלה לסדרה הנוכחית. החברה השיקה אותו בחודש אוגוסט האחרון, ואנחנו קיבלנו אותו לסקירה באדיבות היבואנית אלקטרה.

בניגוד לסדרת נקסוס ההיסטורית שגוגל פיתחה ביחד עם יצרניות כגון סמסונג, LG, HTC ו-וואווי, כאן מדובר במכשירים שהיא מפתחת ומייצרת בעצמה אחרי שרכשה את חטיבת הסמארטפונים של HTC לפני מספר שנים. כלומר מדובר במוצרים בוגרים ובעלי בית גידולת משובח. עם זאת, גוגל נזהרת מלהפיץ אותם באופן נרחב כדי לא להיכנס לתחרות עם יצרניות האנדרואיד האחרות - שותפותיה.

Pixel 11 Pro XL ( גוגל )

סדרת הפיקסל משווקת בשתי דרגות גימור: דגמי הבסיס והפרו, והיא כוללת גם מכשיר ביניים שלרוב מושק כמה חודשים אחרי הסדרה הראשית. הדור הנוכחי של הפיקסל לא שינה הרבה ביחס לדור הקודם מבחינת המפרט, אבל מכיוון שרוב המשתמשים לא מכירים את הדור הקודם, נתייחס לפיקסל הנוכחי כמכשיר חדש.

עיצוב ומסך

העיצוב של הפיקסל 11 פרו XL שומר על השפה המוכרת של החברה, אך עם שדרוגים מורגשים בפרטים הקטנים. הוא מצויד במערך מצלמות אחורי המעוצב כפס בצורת גלולה לרוחב הגב של המכשיר, כאשר האי של העדשות מורם מהגב באופן מורגש. המערך מחופה בזכוכית מקצה לקצה, מה שמעניק לו מראה אחיד ונקי.

המכשיר מצופה בזכוכית גורילה Victus 2 משני צדדיו עם מסגרת אלומיניום קשיחה. משקלו עומד על 226 גרם ועוביו עומד על כ-8.5 מ"מ - לא עבה מדי אך גם לא דקיק. הפעם גוגל הוסיפה גם את רכיב ה-HiLight, מעין תאורת נקודתית צבעונית בגב המכשיר שמופעלת באינטראקציות עם העוזרת החכמה או בשיחות מאנשי קשר מועדפים, אם כי השימושיות המעשית שלו ביומיום נותרה מוגבלת למדי.

באופן מפתיע, גוגל העדיפה לשים את כפתור ההפעלה מעל כפתורי הווליום, מה שמייצר הרבה מאוד טעויות כשרוצים להדליק את המסך, ובמקום מורידים את עוצמת הצליל.

בחזית נמצא מסך בגודל 6.8 אינץ' מסוג LTPO OLED עם קצב ריענון דינמי שמגיע עד 120 הרץ. רמת הבהירות גבוהה יחסית עם יותר מ-2,300 ניטים במצב אוטומטי מלא תחת שמש ישירה.

התוצאה היא תצוגה קריאה וברורה לחלוטין גם בצהרי יום ישראלי לוהט. מעבר לכך, התאמת קצב הריענון לתוכן המוצג נעשית בצורה חלקה במיוחד, החל מ-1 הרץ לקריאת טקסט ועד לקצב מלא במשחקים ובגלילה מהירה.

הלב של פיקסל: בינה מלאכותית

מערך הבינה המלאכותית של המכשיר מופעל ישירות על גבי החומרה באמצעות מודל ה-Gemini Nano המובנה, מה שמאפשר לו לפעול במהירות ובאופן מקומי על הסמארטפון, מבלי לשלוח מידע או נתוני שימוש לענן.

העוזר החכם של גוגל יודע כעת לפעול לכל אורך ורוחב האפליקציות של המכשיר בצורה פרואקטיבית והוא מסוגל להצליב מידע באופן שימושי למדי: לאתר פרטי טיסה מתוך הודעת דואר אלקטרוני, לתזכר עליהם בזמן אמת ולפתוח מסלול ניווט מותאם בלוח הזמנים. לצד זאת, גוגל שילבה יכולות הכתבה קולית משודרגות במקלדת, סיכומי טקסטים אוטומטיים והגנה חכמה ברקע שמזהה ניסיונות הונאה ושיחות ספאם בזמן אמת.

בתחום היצירתי והצילום, גוגל מציגה את Magic Capture, פיצ'ר המאפשר בלחיצה אחת לצלם קטע וידאו קצר שממנו המערכת בוררת ומחלצת באופן אוטומטי את תמונות הסטילס המוצלחות והחדות ביותר, פתרון אידיאלי לאירועים מרובי תנועה וילדים.

אלמנטים נוספים כוללים את Camera Looks להתאמה אישית של סגנון עיבוד התמונה, כלי Zoom Enhance המשפר חדות בתמונות שצולמו ממרחק באמצעות השלמת פרטים חכמה, וערכת עריכה מקיפה ליצירת תוכן וידאו לרשתות חברתיות שמבצעת חיתוכים והתאמות קול בצורה אוטונומית. רוב הפיצ'רים עובדים היטב, אבל לא תמיד הם זמינים ישירות מהמצלמה ולפעמים נדרשת פעולה נוספת, שלא תמיד יש זמן לבצע.

ביצועים, סוללה ותוכנה

מתחת למכסה המנוע פועל שבב ה-Tensor G6. זהו מעבד שגוגל פיתחה על בסיס טכנולוגיה שלה שמיועד קודם כל לטובת חישובי AI. מבחינת ביצועים העוצמה שלו מקבילה לסדרה 7 של קוואלקום - כלומר זה לא מעבד דגל מפלצתי כמו זה שתוכלו למצוא בסדרת הגלקסי S26 או האייפון 18 פרו.

עבור שימוש שוטף כמו מעבר בין אפליקציות, גלישה, עיבוד תמונות ושימוש ברשתות חברתיות - הסמארטפון הזה טס ללא שמץ של גמגום. עם זאת הוא לא הזריז ביותר בחבורה כפי שניתן להתרשם מגלילה במסך האפליקציות.

מערכת אנדרואיד 17 הנקייה פועלת כאן במיטבה, וגוגל מתחייבת לשבע שנים מלאות של עדכוני מערכת ואבטחה, נתון שמבטיח שקט נפשי לאורך זמן. בנוסף, גוגל מפנקת בזמינות מיידית של הפיצ'רים הכי מתקדמים שלה חודשים לפני שהם מגיעים למכשירים אחרים, כולל אלה של סמסונג.

בנוסף, מכיוון שמדובר במכשיר מוכוון AI, ישנו חיבור עמוק עם ג'מיני שמוטמעת בכל שכבות הממשק, שמקשר בין אפליקציות שונות ומציע סנכרון נוח יותר בין הודעות, לוח שנה ופעולות אוטומטיות. במילים פשוטות, ג'מיני עובד כאן כמו שהתכוונו המפתחים, ממש כעוזר אישי מובנה.

לצד זאת, בכל הנוגע למשימות עיבוד כבדות ומשחקים עתירי גרפיקה, השבב של גוגל כאמור עדיין מפגר מאחורי מעבדי הדגל של קוואלקום ואפל. תחת עומס מתמשך הוא נוטה לסרס ביצועים כדי להימנע מהתחממות יתר, כך שחובבי משחקים כבדים יעדיפו לפזול למכשירים אחרים.

בגזרת הסוללה נרשמת הפתעה חיובית. על אף שהקיבולת צומצמה מעט ל-5,115 מיליאמפר-שעה, שיפורי היעילות של המערכת הובילו לזמני עבודה מצוינים שמיישרים קו עם מובילי השוק ומאפשרים יום וחצי עבודה ללא חשש.

גם מהירות הטעינה החוטית והאלחוטית שופרה ביחס לעבר ומספקת חוויה נוחה, גם אם אינה מהירה כמו הסטנדרטים הנהוגים בקרב היצרניות הסיניות. תקבלו כאן 45 וואט בטעינה חוטית ו-25 וואט בטעינה אלחוטית בתקן Qi 2.2. זאת אומרת שטעינה של חצי שעה תמלא את הסוללה לכ-75 אחוז ו-100 אחוז יושגו לאחר קצת פחות משעה.

מצלמה: אמינות גבוהה בלי הפתעות

גולת הכותרת של הפיקסל הוא מערך הצילום המובנה שמבוסס בעיקר על צילום מבוסס תוכנה. הכוונה היא שהאלגוריתמים של המצלמה אחראים לרוב ביצועי הצילום המצויינים בניגוד לרוב התעשייה שמשלבת גם חומרה חזקה ופיצ'רים שמסופקים על ידי יצרניות המעבדים (קוואלקום, סמסונג), חברות צילום (סוני, לייקה, האסלבלאד) או האופטיקה (זייס).

במשך שנים ארוכות, המוניטין של סדרת הפיקסל מבית גוגל נבנה כמעט כולו על תמונות סטילס במצלמה הראשית. כולם ידעו שאם רוצים ללחוץ על הכפתור ולקבל תמונה חדה בצהרי היום או תמונת לילה נקייה בלי להתאמץ, הפיקסל הוא מלך השכונה.

מערך הצילום האחורי מבוסס על תצורה משולשת: חיישן ראשי של 50 מגה-פיקסל, עדשה רחבה במיוחד של 48 מגה-פיקסל ומצלמת טלפוטו של 48 מגה-פיקסל עם זום אופטי פי 5, שזכתה לחיישן גדול יותר השנה.

התמונות המופקות מהמצלמה הראשית באור יום הן מהטובות שניתן למצוא. הן מתאפיינות בפירוט עשיר, צבעים טבעיים וטווח דינמי רחב שמצטיין במיוחד בגווני עור אמינים. בניגוד לסמסונג או ליצרניות הסיניות, גוגל מנסה לשמור על צילום שקרוב ככל שניתן למה שאפשר לראות במציאות וזו פילוסופיה שמלווה את כל יכולות המצלמה.

צילומי הלילה של המצלמה הראשית נקיים מרעשים דיגיטליים מיותרים. שדרוג החיישן במצלמת הזום מספק חדות טובה יותר בצילומי לילה במרחק פי 5 ופי 10. מנגד, מרחק המיקוד המינימלי של מצלמת הזום גדל, מה שמגביל צילומי תקריב עדינים דרך עדשה זו.

תכונות צילום חדשות כמו Magic Capture, שמחלצת תמונות סטילס מוצלחות מתוך סרטון וידאו באופן אוטומטי, מפשטות את חוויית השימוש ומכוונות היטב למשתמשים שאינם רוצים להסתבך בהגדרות ידניות. אבל זה עדיין דורש התעסקות עם המצלמה לאחר הצילום - משהו שלא תמיד רוצים להתעסק איתו בזמן אמת.

סלפי: טבעיות מול "אפקט החרסינה"

מצלמת הסלפי מבוססת על חיישן עתיר פיקסלים בן 42 מגה-פיקסל עם זווית רחבה ומנגנון מיקוד אוטומטי מלא. עבור מי שנוהג לצלם את עצמו, יש כאן שני יתרונות מובהקים: היכולת לתפוס קבוצת חברים שלמה בלי למתוח את היד לקצה גבול היכולת, ודיוק חסר פשרות בגווני עור הפנים.

בהשוואה לאייפונים של אפל למשל, הפיקסל מציג מראה הרבה יותר "חי". בעוד שמצלמת הסלפי של האייפון נוטה לעיתים לתת גוון מעט חיוור או צהבהב בתוך מבנים, הפיקסל שומר על גוון עור טבעי, עם עומק צבעים נכון והפרדה מעולה של השערות וקווי המתאר.

מול סמסונג, שמסורתית מציעה מצלמות קדמיות מצוינות, הקרב צמוד מאוד. סמסונג מעניקה תמונות חדות מאוד עם ניגודיות מעט גבוהה יותר שנראית נהדר על המסך, בעוד שגוגל מעדיפה מראה רך וריאליסטי יותר. היתרון הגדול של הפיקסל מול סמסונג מגיע במצבים של תאורה מורכבת מאחור (למשל סלפי מול חלון מואר או שקיעה): מנגנון ה-HDR של גוגל מונע שריפה של הרקע תוך שמירה על פנים בהירות לחלוטין.

מצלמת הסלפי מבוססת על חיישן עתיר פיקסלים בן 42 מגה-פיקסל עם זווית רחבה ומנגנון מיקוד אוטומטי מלא

ההבדל המשמעותי ביותר מורגש מול היצרניות הסיניות דוגמת שיאומי, אופו והונור. המכשירים הסיניים מגיעים לרוב עם מנגנוני "ייפוי" אגרסיביים כברירת מחדל, שמחליקים את עור הפנים עד כדי מראה של בובת חרסינה.

הפיקסל, לעומת זאת, מתמחה בצילום נאמן למציאות: הוא שומר על מרקם העור האמיתי, נקבוביות וצללים טבעיים. החיסרון היחיד שלו מתגלה בתנאי חושך כמעט מוחלטים, שבהם החיישנים הגדולים של המכשירים הסיניים מצליחים לחלץ מעט פחות רעש דיגיטלי.

וידאו: יציבות מרשימה, אבל כתר הצילום עדיין לא מחליף ידיים

בתחום הווידאו, גוגל עשתה קפיצת מדרגה ניכרת, אך התחרות בצמרת אגרסיבית מאי פעם. המכשיר מציע הקלטת וידאו חלקה ביותר, עם ייצוב תמונה אלקטרוני ואופטי שגורם להליכה רגילה להיראות כמעט כאילו צולמה עם מייצב מקצועי (גימבל). המעבר בין אזורים מוארים למוצלים בזמן תנועה נעשה בצורה הדרגתית ונעימה לעין, ללא קפיצות חדות בחשיפה.

אבל האם הוא מנצח את האייפון? התשובה הקצרה היא עדיין לא, ואפל ממשיכה להחזיק בכתר צילום הווידאו בסמארטפונים. הפיקסל מתקרב לשם מאוד באור יום, אך במבט מדוקדק בווידאו בתנועה עדיין ניתן להבחין לעיתים ברעידות זעירות בקצוות הפריים או בחידוד-יתר דיגיטלי של אלמנטים כמו עלים וענפים.

בהשוואה לסמסונג, הפיקסל מציע חוויית וידאו שווה ואף עדיפה בצבעים: הווידאו של סמסונג נוטה לעיתים לרוויית צבע מוגזמת (שמיים כחולים מדי ודשא ירוק מדי), בעוד שהפיקסל שומר על גוונים מאוזנים ונעימים לעין שמוכנים מיידית לשיתוף ברשתות חברתיות בלי צורך בפילטרים.

הפיקסל אמנם לא מנצח את אפל בתחום הווידאו, אבל בהשוואה לסמסונג, הפיקסל מציע חוויית וידאו שווה ואף עדיפה בצבעים

מול היצרניות הסיניות, התמונה מורכבת. מכשירים כמו השיאומי 17 אולטרה מציעים חומרת צילום מפלצתית שמאפשרת עומק שדה טבעי בווידאו וטשטוש רקע קולנועי אמיתי ללא עזרת תוכנה, הודות לחיישנים ענקיים ועדשות מתקדמות.

מנגד, היתרון של הפיקסל מול שיאומי והונור טמון ביציבות המערכת ובתוכנה. הכלים המובנים של גוגל, כמו בידוד רעשי רוח ורעשי רקע באמצעות מיקרופונים חכמים ועיבוד קול, עולים בבירור על מה שמציעות המתחרות מסין, ומאפשרים להקליט דיבור ברור ומובן גם ברחוב סואן או בחוף הים.

השורה התחתונה

עבור מי שמחפש חוויית אנדרואיד נקייה וישירה מהיוצרת של המערכת, המכשיר מציע שילוב מוכר ומלוטש של עיצוב פרימיום, יכולות בינה מלאכותית עמוקות ומערך צילום אמין. יחד עם זאת, כאשר בוחנים את תג המחיר הגבוה שעומד על כ-4,500 שקליםמול מה שמציעות המתחרות הגדולות בשוק, קל לראות איפה גוגל עדיין מתקשה לשבור את תקרת הזכוכית הטכנולוגית.

אם המטרה שלכם היא ליצור סרטונים קצרים לטיקטוק ואינסטגרם, להשתתף בשיחות וידאו באיכות גבוהה או פשוט לצלם את הילדים רצים בגינה - הסמארטפון של גוגל מספק חבילה מרשימה מאוד.

הוא אמנם לא יגזול מיוצרי תוכן מקצועיים את מצלמת הווידאו של האייפון, ואינו כולל את חיישני הענק של מכשירי הצילום הסיניים הקיצוניים, אך הוא מעניק את אחת מחוויות הצילום האמינות והמחמיאות ביותר בשוק לצד וידאו יציב, צבעים טבעיים וסאונד נקי לחלוטין.

בארץ המכשיר כאמור מגיע תחת היבוא של אלקטרה והוא נמכר בשתי תצורות - אירופית וגלובלית שההבדל ביניהן, לדברי אלקטרה, הוא שהרוב המוחלט של המכשירים מתוקנים בישראל, אך במידה ויש תקלה חריגה (למשל שקע או מסך תקול) אז המכשיר נשלח לתיקון לגוגל אירופה. בכל מקרה, המכשיר תואם את כל הרשתות בישראל (שתי הגרסאות) ללא מגבלות.