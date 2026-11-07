אוזניות TWS, או "אלחוטיות אמיתיות" בפורמט כפתור, הפכו מזה שנים לסטנדרט של התעשייה. כיום ניתן למצוא עשרות דגמים רק בישראל במחירים שנעים מכמה עשרות שקלים לאלפי שקלים אצל מותגי היוקרה. אבל רוב מי שידו משגת ושחוויית ההאזנה חשובה לו, ישקיע לרוב באוזניות פרימיום מתוצרת אחד משלושת המותגים הגדולים בפורמט הזה: סוני, בוז או אפל.

סקרנו כבר מספר פעמים אוזניות של סנהייזר ולרוב אהבנו מאוד את איכות הסאונד, גם אם לפעמים קצת התרעמנו על המחיר הגבוה יחסית. אבל כעת סנהייזר מציעים את הדור ה-5 לאוזניות הכפתור האלחוטיות שלה תחת השם: MOMENTUM True Wireless 5.

גלריה אוזניות MOMENTUM True Wireless 5 ( סנהייזר )

האוזניות האלה מציעות את מה שהמתחרות מבית סוני, בוז ואפל מציעות וכעת המחיר כמעט דומה לשלושתן (אם כי עדיין מלמעלה). כלומר, אם אתם בחיפוש אחר אוזניות בפורמט הזה, כרגע התווספה לכם עוד אפשרות באותו טווח מחירים.

מבנה ועיצוב: לראשונה אפשר להחליף עצמאית סוללה באוזניות

נתחיל מהחידוש המפתיע מכולם - האוזניות של סנהייזר הן הראשונות בפורמט הזה שניתן להחליף להן סוללה. כל מי שרכש אי פעם אוזניות אלחוטיות יוקרתיות מכיר את התסריט העגום: שנתיים-שלוש של אופוריה מוזיקלית, ואז המציאות גובה את חובה.

הסוללות הזעירות שובקות חיים, זמן הנגינה צונח לחצי שעה, וזוג אוזניות שעלה מעל אלף שקלים הופך לסתם פסולת אלקטרונית חסרת שימוש במגירת הגאדג'טים ז"ל שלכם. היצרניות מגלגלות עיניים, שולחות אותנו לקנות את הדגם הבא, וממחזרות מצגות על קיימות.

סנהייזר החליטה לקרוא תיגר על המעגל הזה עם ה-Momentum True Wireless 5, והמהלך שלה מתחיל בחוקי האיחוד האירופי (שסנהייזר ממוקמת בו בהיותה חברה גרמנית) המחייבים שניתן יהיה להחליף סוללות עצמאית במוצרי אלקטרוניקה. מה שקורה זה שבאריזות המיועדות לאירופה תמצאו מברג זעיר כדי לפתוח את האוזניות ולשלוף את הסוללה המרוקנת ולהחליפה באחת חדשה וטרייה.

באריזה הישראלית אמנם לא תמצאו את המברגון החמוד, אבל כל מברג זעיר למוצרי אלקטרוניקה יעשה את העבודה. עם זאת, למרות הפתרון המוצלח, ברגע שמגלים שצריך לרכוש סוללות בעיצוב של סנהייזר עצמה במחיר לא ברור למי שחי מחוץ לאירופה, זה כבר קצת מדאיג. עדיין, זה יותר טוב מלזרוק אוזניות טובות לשימוש רק בגלל סוללה משומשת מדי.

אגב, אותו פטנט מיושם גם בקופסת הטעינה שגם לה ניתן לרכוש סוללה חלופית. מדובר בהצהרה צרכנית ואקולוגית חריגה לטובה בתעשייה, במיוחד בהשוואה לאפל, סוני ובוז, שאצלן כל ניסיון תיקון עצמאי דורש תואר בהנדסת חומרים. יחד עם זאת, צריך לזכור שההבטחה הזו תלויה לחלוטין במחיר ובזמינות של הסוללות החלופיות שסנהייזר תציע בחנויות לאורך השנים.

סוף סוף אפשר להחליף סוללה עצמאית ( סנהייזר )

מבחינת עיצוב, האוזניות זכו לליטוש ארגונומי ביחס לדור הרביעי. היצרנית נפטרה מכנפוני הסיליקון שהיו סימן היכר בדגמים קודמים, ועברה לקווי מתאר אווירודינמיים יותר שנשענים על מדידות אנטומיות נרחבות. התוצאה היא אחיזה טבעית יותר ופחות לחץ על תנוך האוזן, אם כי הן עדיין מעט בולטות בהשוואה לאוזניות אחרות כגון הסוני שקומפקטיות יותר.

בשימוש לאורך זמן, אי אפשר לומר שהן לא נוחות, אבל המבנה המעוגל והחלקלק שלהן הביא לכך שהן נפלו לי מהאוזניים יותר מפעם או פעמיים במהלך השבועות שהייתי איתן. ייאמר לזכותן שהן הראו עמידות מלאה לנפילות האלה ובינתיים נראות שלמות ופועלות תקין.

מארז הטעינה עבר דיאטה מבורכת, הוא צר וקל יותר לנשיאה בכיס של מכנסי ג'ינס, ושומר על הציפוי האיכותי בגימור מט. עמידות האוזניות מוגדרת בתקן IP54, מה שאומר שהן עמידות בפני זיעה ונתזי מים קלים, ומספקות שקט נפשי בריצה קלה בגשם מקומי, אם כי לא כדאי להפיל אותן לכיור.

סאונד

בגזרת הסאונד, סנהייזר מוכיחה שוב שהיא קודם כל חברת אודיו ורק אחר כך חברת גאדג'טים. הדרייבר הדינמי בקוטר 7 מ"מ מייצר חתימת צליל עשירה, מפורטת ומאוזנת להפליא. הבסים הדוקים ועמוקים מבלי להשתלט בגסות על שאר התדרים, הצלילים הבינוניים מדויקים ומאפשרים לשמוע כל נשימה של הזמר, והגבוהים צלולים ואינם צורמים לאוזן.

אני חייב לציין לטובה את חלוקת הבאסים בנגינה - כאמור לעיל הם היו מדויקים ולא השתלטו על שאר התדרים כמו שהרבה יצרניות נוהגות כיום בשביל להתחבב על מאזיני פופ-דאנס והיפ הופ לסוגיו. באופן מפתיע לציוד אודיו פרימיום הייתי אומר שפרופיל הסאונד שלהן התאים מאוד לסגנונות כגון רוק כבד בואכה מטאל, מוזיקה קלאסית סימפונית ואופרה וכן ג'אז לסוגיו - בעיקר בי-בופ ופיוז'ן.

הדור החמישי מגיע עם תמיכה בתקן Bluetooth 6.0 ובקידודי aptX Lossless ו-aptX Adaptive, לצד תמיכה בצליל מרחבי עם מעקב ראש מובנה המותאם לתכני Dolby Atmos. האפקט המרחבי מרשים ומעניק תחושת במה רחבה במיוחד בצפייה בסרטים.

אוזניות MOMENTUM True Wireless 5 ( סנהייזר )

חובבי המוזיקה ייהנו מאקולייזר מורחב בעל שמונה ערוצים באפליקציה של סנהייזר, לצד מבחן התאמת סאונד אישי שמבצע כיול עדין לפרופיל השמיעה של המשתמש ושאנחנו ממש ממליצים עליו לפני השימוש. אחרי תקופת הרצה של כ-20 שעות האזנה הסאונד השתפר עוד ונעשה מדויק יותר.

מערך המיקרופונים שודרג לארבעה מיקרופונים בכל אוזנייה, כולל שילוב של חיישן הולכת עצם ואלגוריתמים לבידוד קול מבוסס בינה מלאכותית. בשיחות קוליות נרשם שיפור מוחשי ביחס לעבר, והקול נשמע טבעי וברור גם בסביבה רועשת.

פתחי המיקרופונים המנוקבים מתמודדים בצורה מרשימה עם משבי רוח שבעבר שיבשו את התקשורת, אבל עדיין בחלק קטן מהשיחות היו מצבים בהם האנשים איתם שוחחתי התקשו לשמוע בבירור את דבריי.

בעיה נוספת הייתה יציבות החיבור עם סמארטפונים מתוצרת סמסונג, שלפעמים גרם לניתוקים נקודתיים תוך השמעת רעשים מטרידים. עם זאת, מדובר בתופעה שחוויתי גם באוזניות של סמסונג עצמה בדור הקודם, כך שאני לא יכול להיות בטוח אם זו בעיה של האוזניות או של הסמארטפון עצמו.

סינון רעשים ואפליקציה

מערכת סינון הרעשים האקטיבית ההיברידית יעילה מאוד בהעלמת רעשים מונוטוניים כמו מנועי אוטובוס, רכבת או מזגן משרדי. עם זאת, בהשוואה ישירה מול אלופת התחום Bose QuietComfort Ultra או מול ה-AirPods Pro של אפל, סנהייזר עדיין מעט פחות אגרסיבית בחסימת קולות אנושיים חדים וצעקות פתאומיות. מנגד, מצב השקיפות, שמעביר את קולות הסביבה פנימה, עובד מצוין ומאפשר לנהל שיחה בלי להרגיש כאילו מדברים מתוך צנצנת.

זמן הפעולה מציג תמונה כפולה שתלויה בהפעלת סינון הרעשים. ללא סינון רעשים מגיעים לנתון מרשים של עד 12 שעות רצופות, אך ברגע שמפעילים את ביטול הרעשים, הזמן מתקצר לכ-6 שעות. המארז מספק סך הכל עד 40 שעות נגינה, ויש גם טעינה מהירה שמספקת שעה של מוזיקה לאחר שמונה דקות בלבד במארז, לצד תמיכה בטעינה אלחוטית בתקן Qi.

משטחי המגע באוזניות רגישים ומדויקים, אך לעיתים רגישים מדי בזמן התאמת האוזנייה באוזן. האפליקציה נוחה אך דורשת פתיחת חשבון כדי לגשת לחלק מהתכונות המתקדמות, דרישה מעיקה ומיותרת לחלוטין עבור מוצר ברמת מחיר כזו.

האפליקציה של סנהייזר ( סנהייזר )

בשורה התחתונה

ה-Momentum True Wireless 5 מתחרות ישירות בצמרת שוק האוזניות האלחוטיות. ה-WF-1000XM6 של סוני מציעות סינון רעשים חזק יותר ותמיכה נפוצה יותר בקודק LDAC, אך האופי של סנהייזר פתוח וחי יותר בעיקר בהשוואה לדור הנוכחי של הסוני שמדגיש מאוד באס (קראו בסקירה שלהן כאן).

ה-QuietComfort Ultra של בוז מנצחות בכל הנוגע להשקטת העולם החיצון, אך מפסידות בעומק המוזיקלי. עבור משתמשי אייפון, האייפודס פרו מציעות שילוב אקוסיסטם שאי אפשר להתחרות בו, אך סנהייזר פונה למי שאיכות הצליל והעצמאות החומרתית חשובות לו יותר מחיבור אוטומטי למקבוק.

סנהייזר יצרה כאן פעם נוספת מוצר בוגר, מלוטש ואמיץ. איכות הצליל נמצאת בצמרת הגבוהה של הקטגוריה, הקישוריות מוכנה לשנים קדימה, וההחלטה לאפשר החלפת סוללות עצמית מעניקה לה יתרון מוסרי וכלכלי נדיר בעולם של מוצרי צריכה חד-פעמיים במסווה של יוקרה.