שוק הקונסולות הניידות נמצא בשנים האחרונות בפריחה, עם מכשירים כמו Steam Deck ו-ROG Ally שמציעים חוויית גיימינג של מחשב במכשיר שאפשר לקחת לכל מקום. אלא שבמקביל, הסמארטפונים שלנו כבר מזמן הפכו למכונות גיימינג חזקות בפני עצמן, לפחות מבחינת החומרה.

מה שעדיין לא השתנה הוא האופן שבו אנחנו משחקים בהם - מסכי מגע אולי מתאימים למשחקים פשוטים, אבל הופכים לסיוט כשצריך לכוון נשק, לבצע תמרונים או להגיב במהירות לגנגסטרים עוינים כמו ב-GTA: San Andreas למשל, באמצעות מסך מגע, כשהאצבעות מסתירות חלק מהתמונה וגם מלכלכות את המסך. סיוט כבר אמרתי?

גלריה בקר ה-MCON של חברת Ohsnap ( Ohsnap )

הפתרון המתבקש אם כך הוא בקר חיצוני, אבל גם כאן יש פשרה. בקרים כמו Razer Kishi המצוין אמנם הופכים את הסמארטפון למעין קונסולה ניידת, אך הם גדולים, תופסים לא מעט מקום בתיק, ובאופן כללי דורשים מחשבה על האחסון שלהם.

חברת Ohsnap האמריקאית החליטה לנסות גישה אחרת עם ה-MCON, בקר שמתחבר לגב הסמארטפון באמצעות מגנטים ונשלף מתחתיו בלחיצת כפתור. במקום להסתובב עם בקר גדול, מקבלים אביזר קומפקטי שאפשר לשלוף בכל רגע. הרעיון נשמע מצוין, אבל האם הוא באמת עובד, והאם הוא מצדיק מחיר של 599 שקלים? לקחנו את הבקר לסיבוב באדיבות iDigital, וחזרנו עם כמה מסקנות.

זוכרים את סוני אריקסון ז"ל?

מי שזוכר את ה-Xperia Play של סוני אריקסון או את ה-PSP Go של סוני, יזהה מיד את ההשראה שעומדת מאחורי ה-MCON. הרעיון נולד אצל המהנדס הצעיר ג'וש קינג, שפיתח אבטיפוס ובהמשך חבר ל-Ohsnap כדי להפוך אותו למוצר מסחרי, לאחר קמפיין מימון המונים מוצלח בקיקסטארטר.

במבט ראשון, ה-MCON מזכיר יותר סוללת גיבוי מאשר בקר משחקים. הוא שוקל כ-197 גרם ועוביו כ-2.4 ס"מ, כך שלא מדובר באביזר דק במיוחד, אבל ביחס לבקרים אחרים לסמארטפונים הוא בהחלט קומפקטי. הסמארטפון מתחבר אליו באמצעות מערכת מגנטים תואמת ל-MagSafe, ובמכשירים ללא חיבור מגנטי מתאים אפשר להשתמש בטבעת המגנטית שמגיעה בערכה (וכאן שווה לעצור ולהחמיא לחברה על הגדלת הראש).

לחיצה על כפתור השחרור מפעילה מנגנון קפיצי שמחליק את הבקר החוצה מתחת לסמארטפון, כשהמסך מתרומם מעט בזווית. מתחתיו נחשפים שני סטיקים אנלוגיים, כפתורי פעולה, משטח כיוונים וטריגרים, ובתוך רגע מתקבלת מעין קונסולה ניידת. בחלק האחורי מסתתרות גם שתי ידיות אחיזה מתקפלות שניתן לשלוף לאחיזה עוד יותר נוחה.

הבקר במצב סגור ( דניאלה גינזבורג )

הבקר במצב פתוח ( דניאלה גינזבורג )

הבקר במצב פתוח ועם הידיות האחוריות ( דניאלה גינזבורג )

המנגנון עובד היטב, ובעיקר חוסך את ההתעסקות שמגיעה עם בקרים מהסוג של קישי. אין צורך למתוח את הבקר ולהתאים אותו לגודל הסמארטפון, פשוט מצמידים, לוחצים ומתחילים לשחק. אפשר גם לנתק את משטח החיבור המגנטי ולהשתמש בו כמעמד שולחני, בזמן שהבקר ממשיך לפעול באופן אלחוטי.

נכון, הסמארטפון הופך לעבה וכבד יותר כשהבקר מחובר אליו, ולא בטוח שתרצו להסתובב איתו כך במשך יום שלם, אבל עבור מי שמשחק הרבה מחוץ לבית ולא רוצה להיסחב עם בקר טלסקופי גדול, מדובר בפתרון שימושי מאוד. גם כשמנתקים אותו מהסמארטפון, הוא קומפקטי מספיק כדי להיכנס לתיק בלי לתפוס יותר מדי מקום.

איך זה מרגיש בפועל

למרות הממדים הקטנים, ה-MCON כולל כמעט את כל מה שמצפים למצוא בבקר גיימינג מודרני. שני הסטיקים האנלוגיים מבוססים על טכנולוגיית TMR, שמשתמשת בחיישנים מגנטיים ונועדה לצמצם את הסיכון לתופעת ה-Stick Drift, שבה הבקר מזהה תנועה גם כשלא נוגעים בסטיק. יש גם טריגרים עם חיישני Hall Effect וג'יירוסקופ לזיהוי תנועה.

החיבור מתבצע באמצעות Bluetooth 5.4 או USB-C, והבקר תומך באייפון וגם באנדרואיד. מבחינת הסוללה הפנימית, זו אמורה להספיק לעד תשע שעות משחק אלחוטי (לפי נתוני היצרנית). ואכן, במהלך הסקירה שלי לא נתקלתי בצורך לעצור ולהטעין את הבקר גם אחרי כמה שעות משחק רצופות.

ואפשר גם לנתק את החלקים ולשחק כשהסמארטפון מונח על השולחן ( Ohsnap )

כדי לאפשר למנגנון להיסגר, שני הסטיקים שקועים בתוך גוף הבקר וכמעט אינם בולטים מעל פני השטח. מי שרגיל לבקר של אקסבוקס או פלייסטיישן יצטרך להסתגל למבנה הזה, אבל באופן מפתיע, הוא לא הופך את השליטה למסורבלת. כפתורי הפעולה ומשטח הכיוונים נוחים לשימוש, והפשרות מורגשות בעיקר בכפתורי הכתף ובטריגרים, שפחות מרווחים מאלה של בקר רגיל.

ומה לגבי האחיזה? כאן ה-MCON הפתיע אותנו לטובה. למרות המבנה הלא שגרתי, הוא נוח ביד, וידיות האחיזה המתקפלות עוזרות לייצב אותו בזמן המשחק. עם זאת, אחרי זמן מה מתחילים להרגיש עייפות בידיים, בעיקר משום שהסמארטפון ממוקם מעל הבקר ומשפיע על חלוקת המשקל.

חשוב להדגיש שזו לא בהכרח בעיה ייחודית ל-MCON. גם בקרים אחרים לסמארטפונים וקונסולות ניידות עלולים לעייף את הידיים אחרי משחק ממושך. עבור משחקים קצרים עד בינוניים בדרכים, הוא עושה עבודה טובה, ומי שמעדיף לא להחזיק את הסמארטפון לאורך זמן יכול כאמור להשתמש בו גם כבקר אלחוטי כשהמכשיר מונח על השולחן.

ה-MCON מתאים גם לחובבי הזרמת משחקים. באמצעות שירותים כמו Xbox Cloud Gaming, Steam Link או Moonlight אפשר לשחק בסמארטפון במשחקים שרצים על מחשב או בענן, ולקבל שליטה פיזית בלי צורך בקונסולה ניידת נוספת. כמובן, החוויה תלויה באיכות החיבור ובתמיכת המשחק בבקר.

GTA: San Andreas על אייפון 17 פרו מקס עם בקר ה-MCON ( דניאלה גינזבורג )

בשורה התחתונה

ה-MCON הוא אחד מבקרי המשחקים היותר מקוריים שראיתי לסמארטפונים בשנים האחרונות, כאשר מעבר למנגנון המכני המרשים שלו, מדובר גם במוצר שימושי ביותר. הוא נוח ביד, קומפקטי ומאפשר להפוך את הסמארטפון לקונסולה ניידת בתוך שנייה.

יש כאן פשרות, בעיקר בכפתורים העליונים ובנוחות לאורך זמן, אבל הן לא פוגעות משמעותית בחוויית השימוש, במיוחד כשמשחקים בדרכים או אם אתם גם ככה רגילים להחזיק קונסולה ניידת. עם זאת, מי שמחפש בקר לשעות ארוכות של משחק בבית כנראה ימצא אפשרויות נוחות יותר.