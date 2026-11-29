בחודשים האחרונים מנסה DJI, חברת הרחפנים הפופולרית בעולם, להגדיר מחדש איך נראה ומרגיש רחפן למתחילים, והיא עושה את זה בשתי דרכים שונות: תחילה קיבלנו את ה-DJI Neo 2, רחפן מצוין לאנשים שחוששים להטיס רחפנים או מעדיפים לוותר על ההטסה לטובת מצבי צילום ומעקב אוטונומיים.

עכשיו מגיע תורו של ה-Lito X1, שמתאים גם הוא למתחילים, אבל בצורה שונה לגמרי. לקחנו אותו לסקירה באדיבות היבואן בנדא, ויצאנו לבדוק למי הוא נועד והאם הוא שווה את המחיר.

גלריה הרחפן Lito X1 ( DJI )

למי הוא מיועד?

קהל היעד של ה-X1 (ושל אחיו הזול יותר, Lito 1) הוא אנשים שדווקא מעוניינים בחוויית ההטסה עצמה. בניגוד ל-Neo 2, אין כאן מגיני מדחפים, והרחפן גם מהיר יותר, כבד יותר ומצויד במצלמה טובה יותר. יכולות הצילום האוטונומיות עדיין קיימות, אבל הן ממלאות כאן תפקיד שונה.

עד היום, סדרת ה-Mini של DJI הייתה אחת האפשרויות הבולטות עבור הקהל הזה. דגמי הפרו שלה עדיין מציעים מפרט טוב יותר, מבלי לחצות את רף ה-250 גרם, שמעליו חלות במדינות רבות דרישות רגולטוריות מחמירות יותר. גם רחפני ה-Lito שוקלים כ-249 גרם, ובתמורה לכמה פשרות במפרט, מציעים הפרש משמעותי במחיר.

בתמורה לכ-3,000 שקלים תקבלו רחפן המסוגל לצלם וידאו ברזולוציית 4K, עם חיישן בגודל 1/1.3 אינץ' וזמן טיסה מוצהר של עד 36 דקות. יש לו גם מערכת לזיהוי מכשולים בכל הכיוונים, לצד חיישן LiDAR קדמי המסייע בזיהוי מכשולים גם בתנאי תאורה חלשה.

הערכה כוללת שתי סוללות נוספות, מדחפים להחלפה ושלט עם מסך מובנה. בדגם הזול יותר אין חיישן LiDAR, חיישן המצלמה קטן יותר, אין זיכרון אחסון מובנה ומבחר מצבי הצילום מצומצם יותר.

מבנה ושליטה

מבחינת המבנה, מדובר ברחפן קומפקטי ומתקפל, מהסוג ש-DJI יודעת היטב איך לייצר. לפני ההטסה פותחים את ארבע הזרועות, מניחים את הרחפן על משטח יציב, מדליקים אותו ואת השלט וממריאים. זה עניין של כדקה אם אתם מיומנים, אבל כאן גם טמון ההבדל הרעיוני המרכזי בינו לבין ה-Neo 2.

את רחפן המתחילים ההוא אפשר לזרוק לתיק, להוציא ולהפעיל תוך כמה שניות, לבחור את מצב המעקב האוטונומי באמצעות הכפתורים והמסך הזעיר המובנים בו, ולשגר אותו לאוויר מכף היד. ה-Lito, לעומת זאת, מצריך מכם לקבל החלטה שהנה, עכשיו הגיע הזמן להכין את הרחפן לטיסה. גם כאן יש מצבי צילום ומעקב חכמים, אבל כדי להפעיל אותם תצטרכו להשתמש בשלט.

הערכה שמגיעה עם Lito X1 ( DJI )

זה מחסום פסיכולוגי, בעיקר. ה-Lito אומנם מוזיל את הכניסה לעולם הרחפנים, אבל מידת המחויבות שהוא דורש מכם לא שונה במיוחד מזו של רחפן שעולה פי כמה. זה מוצר לאנשים שרוצים להיכנס לתחביב של הטסת רחפנים וצילום אווירי, ולא בהכרח לאנשים שיש להם תחביב אחר והם פשוט רוצים לצלם אותו.

בממשק השליטה אין כאן הפתעות, וטוב שכך. DJI משכללת כבר יותר מעשור את שלטי הרחפנים שלה, ובין אם תבחרו בשלט שאליו מחברים את הסמארטפון ובין אם בשלט עם מסך מובנה, תקבלו חוויית שליטה מצוינת.

תחום נוסף שבו DJI מצטיינת, ושעושה את דרכו גם ל-Lito X1, הוא הייצוב. אפילו בתנאי רוח חזקה הצליח הרחפן להפיק וידאו חלק למדי, אם כי במחיר של פגיעה משמעותית בזמן הסוללה. במקום כ-30 דקות טיסה, קיבלתי קרוב יותר ל-20 דקות כשהרחפן נאלץ להילחם ברוח.

מנגנון הייצוב של המצלמה הוא גם המקום שבו מתגלה אחת הפשרות בהשוואה ל-Mini 5 Pro. בדגם היקר יותר המייצב מסוגל לסובב פיזית את המצלמה ב-90 מעלות לצורך צילום אנכי. ב-Lito, לעומת זאת, צילום אנכי מתבצע באמצעות חיתוך התמונה ומוגבל לרזולוציית 2.7K. אם חלק ניכר מהתוכן שלכם מיועד לרשתות החברתיות, זה הבדל שכדאי לקחת בחשבון.

איכות הצילום

איכות הצילום של ה-Lito X1 מצוינת ביחס לרחפן צילום ברמת המחיר הזאת, לפחות בכל הנוגע לווידאו. הוא מסוגל לצלם ברזולוציית 4K בקצב של עד 60 פריימים לשנייה, או עד 100 פריימים לשנייה במצב הילוך איטי, ומגיב לפקודות ההטסה במהירות מספקת כדי לבצע כמעט כל תנועת צילום קלאסית.

בצילומי סטילס המצב קצת פחות טוב. למרות חיישן ה-48 מגה-פיקסל, רמת הפירוט בתמונות לא מרשימה במיוחד, אלא אם תנאי התאורה אידיאליים. זה גם המקום לציין שבניגוד ל-Neo 2, ברחפן הזה ההחלטה שלא לכלול מסנני ND בערכה פחות מובנת. מדובר במסננים שמפחיתים את כמות האור המגיעה לחיישן, ומאפשרים לצלם במהירות תריס נמוכה יותר גם בתנאי תאורה חזקה.

נועד למי שרוצה להטיס, ולא רק לצלם תחביב. Lito X1 ( DJI )

סביר להניח שתצלמו עם הרחפן הזה לא מעט באור יום, וכדי לקבל תנועה טבעית בווידאו, תרצו בדרך כלל להשתמש במהירות תריס שהמכנה שלה כפול מקצב הפריימים. בצילום של 30 פריימים לשנייה, למשל, מדובר במהירות תריס של 1/60 שנייה. באור שמש חזק, ללא מסנן מתאים, שימוש בהגדרות האלה עלול להוביל לחשיפת יתר. DJI, כמובן, תשמח למכור לכם ערכת מסננים כזאת, אבל תצטרכו לרכוש אותה בנפרד.

בשורה התחתונה

השילוב בין המחיר ליכולות הופך את ה-Lito X1 ואת ה-Lito 1 לאפשרויות מצוינות עבור אנשים שרוצים להפוך את הטסת הרחפנים לתחביב. היו ל-DJI רחפני צילום מוזלים גם בעבר, אבל ברמות המחיר האלה נדרשנו לא פעם להתפשר על דברים בסיסיים למדי, כמו זמן הטיסה, מערכות זיהוי המכשולים והיכולת להתמודד עם תנאי רוח.

ה-Lito X1 לא חף מפשרות - איכות צילומי הסטילס טעונה שיפור, הצילום האנכי מוגבל ומסנני ה-ND היו תוספת מבורכת לערכה - אבל במחיר של פחות מ-3,000 שקלים לערכה הכוללת שלוש סוללות ושלט עם מסך מובנה, מדובר בנקודת כניסה אטרקטיבית מאוד לתחביב.

אם אתם מטיסי רחפנים מנוסים שמחפשים איכות צילום גבוהה יותר וגמישות רבה יותר בעבודה עם המצלמה, ה-Mini 5 Pro עדיין יהיה הבחירה המתאימה יותר. ואם אתם רוצים את התוצרים של רחפן אבל לא ממש מעוניינים להתעסק בהטסה שלו, ה-Neo 2 הוא עדיין הרחפן עבורכם.