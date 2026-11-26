יצא לי להתנסות בלא מעט כיסאות גיימינג וכיסאות משרדיים בשנים האחרונות, בין אם לטובת סיקור פה במדור , ובין אם בשביל לרכוש אותם לעצמי (ומדובר במסע לא פשוט, יש לי סטנדרטים גבוהים). גם יצא לי להתרשם מלא מעט כיסאות גיימינג בתערוכות בהן ביקרתי, כך שאני יודעת פחות או יותר מה יש לשוק להציע.

אבל עד שפגשתי את ה-Omni Pro של חברת ליברנובו (LiberNovo), שמיובאת לארץ על ידי חברת ניוטון, לא יצא לי להתנסות בכיסא שצריך להטעין אותו, שיודע לעסות את הגב וגם לקרר את הישבן. לכן כשנחתה על שולחני ההזדמנות לסקר את הכיסא הזה, קפצתי עליה בהתלהבות. ותיכף תבינו גם למה.

גלריה כיסא ה-Omni Pro ( ליברנובו )

אתחיל בלציין שלא מדובר במוצר זול, רחוק מכך. כדי ליהנות מכל התענוג הזה תצטרכו להיפרד מכ-5,400 שקלים, כפול ממחירו של כיסא גיימינג איכותי רגיל, ואפילו יותר מזה כשמדובר בכיסא משרדי טוב. עם זאת, חשוב לזכור לא מדובר בכיסא רגיל - ליברנובו לקחו את עולם כורסאות העיסוי ושילבו אותו לתוך כיסא משרדי, מה שיצר יצור כלאיים של ממש.

אבל עם כל הכבוד למאווררים ולמנועים חשמליים, כשמדובר בסכום כזה אני מצפה בראש ובראשונה לכיסא שאפשר לשבת עליו בנוחות במשך יום עבודה שלם, ואחריו עוד כמה שעות של גיימינג. אז אחרי כל זה, האם הוא שווה את הכסף? בדקנו.

מבנה ועיצוב

לשמחתי, בליברנובו לא ניסו לעצב את הכיסא בדמות מושב של מכונית מרוץ, קונספט שמשום מה עדיין פופולרי בקרב חלק מיצרניות כיסאות הגיימינג. לא תמצאו פה גם תאורת RGB, צבעים צעקניים או ריפוד דמוי עור. מדובר בכיסא משרדי אלגנטי, עם בסיס מסגסוגת אלומיניום וריפוד בד איכותי ונעים למגע.

אחת הבעיות שלי עם לא מעט כיסאות ארגונומיים היא שבשם הארגונומיה אנחנו נאלצים לפעמים להתפשר דווקא על תחושת הנוחות. מצד שני, כיסאות גיימינג מרופדים לא תמיד מצטיינים בתמיכה בגוף לאורך זמן.

בליברנובו הצליחו למצוא איזון מוצלח מאוד בין השניים, כאשר הריפוד של ה-Omni Pro רך ומפנק, אבל לא עד כדי כך ששוקעים לתוכו, וגם אחרי שעות ארוכות של ישיבה הכיסא נשאר נוח מאוד.

בניגוד לכיסאות משרדיים רבים שבהם משענת הגב עשויה רשת, בליברנובו בחרו לרפד אותה לכל אורכה. מתחת לריפוד מסתתר מבנה המורכב משמונה מקטעים גמישים ו-16 נקודות ציר, שנועד לחקות את התנועה הטבעית של עמוד השדרה. המשענת מתגמשת בהתאם לתנועות הגוף וממשיכה לתמוך בגב גם כשמשנים את תנוחת הישיבה

המשענת מתגמשת בהתאם לתנועת הגוף ( ליברנובו )

גם התמיכה בגב התחתון עובדת כאן קצת אחרת. במקום כרית תמיכה או גלגלת כוונון ידנית, ליברנובו שילבה מנוע חשמלי שמשנה את הקימור של משענת הגב עצמה. באמצעות לחצנים הממוקמים מתחת למשענת היד השמאלית, אפשר לשלוט במידת התמיכה בגב התחתון ולכוון אותה לפי רצונכם.

משענות הידיים מרופדות, נוחות מאוד ומתכווננות במספר כיוונים, וכך גם משענת הראש, שאת גובהה והזווית שלה ניתן לשנות. מה שאהבתי במיוחד הוא שכשמטים את משענת הגב לאחור, גם המושב ומשענות הידיים משנים את מיקומם בהתאם, כך שלא מאבדים את התמיכה בידיים.

הכיסא מאפשר להטות את משענת הגב עד לזווית של 160 מעלות, שזה כבר כמעט מצב שכיבה. עם זאת, משום מה בליברנובו בחרו שלא לאפשר נעילה של גב הכיסא בזווית קבועה. אפשר אמנם לקבוע עד כמה הוא יטה לאחור, אבל לא למנוע מהגב לחזור קדימה כשאתם מסירים ממנו את משקל הגוף.

המשמעות היא שאם אתם מעדיפים לשחק בתנוחה מעט יותר שכובה מזו שבה אתם עובדים, תצטרכו להישען על המשענת כדי לשמור על הזווית הרצויה. ברגע שתתרוממו מעט, היא תנוע קדימה יחד איתכם. יש מי שאוהב את זה שלא צריך לכוון כל פעם חצי כיסא, יש מי שפחות מתחבר לקונספט ומעדיף נעילה מלאה. בכל מקרה קחו את זה בחשבון.

ההסתייגות העיקרית שלי מה-Omni Pro נוגעת דווקא למבנה משענת הגב, שהולכת ונעשית צרה יותר באזור הכתפיים. לטעמי, היה מקום להרחיב אותה בכמה סנטימטרים בחלקה העליון. הכיסא עצמו לא צר, אבל אנשים בעלי כתפיים רחבות או מבנה גוף רחב יחסית בפלג הגוף העליון עשויים להרגיש שחסרה להם תמיכה באזור הזה. זו גם הסיבה שבגללה הייתי ממליצה לשבת על הכיסא, ובכלל כל כיסא, בחנות לפני הרכישה.

לקבל עיסוי בכיסא משרדי זה בהחלט שוס ( ליברנובו )

קצת עיסוי בין מייל למשחק

לכוון את משענת הגב זה נהדר כמובן, אבל לא (רק) בשביל זה נועד המנוע החשמלי של ה-Omni Pro. ליבנובו שילבו בכיסא פיצ'ר שנקרא OmniStretch, שמשנה בהדרגה את הקימור של משענת הגב, מפעיל ומשחרר לחץ לסירוגין, ובכך מותח את הגב התחתון.

אל תצפו לקבל פה חוויה של כורסת עיסוי אמיתית, עם גלגלות שמטיילות לאורך עמוד השדרה. אך עם זאת פיצ'ר העיסוי עובד בצורה נעימה מאוד, ובעיקר מסייע אחרי כמה שעות של ישיבה מול המחשב, או בימים האלה בחודש שבהן אנחנו הנשים סובלות מכאבים כאלה ואחרים.

את כל העסק הזה מפעילה סוללה נשלפת (רעיון מאוד חכם) שאותה מטעינים באמצעות חיבור USB-C, כך שלא צריך להוסיף עוד כבל לסבך הכבלים שגם ככה נמצא מתחת לשולחן המחשב.

לפי נתוני היצרנית, הסוללה מספיקה לעד 36 שעות של אוורור בעוצמה הנמוכה או עד תשע שעות בעוצמה הגבוהה. הכוונון החשמלי של משענת הגב צורך משמעותית פחות אנרגיה. יש לציין שגם כשהסוללה מתרוקנת, אפשר להמשיך להשתמש בכיסא ובאפשרויות הכוונון הידניות שלו.

מזגן לישבן כבר ניסיתם?

כל מי שמחזיק בבית מחשב גיימינג נייח עם כרטיס מסך עוצמתי יודע שלפעמים זה מרגיש כאילו קנינו גם תנור חימום קטן כחלק מהעסקה. בקיץ הישראלי, גם כשהמזגן עובד, אחרי כמה שעות של ישיבה על כיסא מרופד, במיוחד אם זה בד דמוי עור ואתם יושבים עם מכנס קצר, העסק יכול להיות לא הכי נעים.

פיצ'ר העיסוי יודע לזהות מתי קמתם - ולהיכבות ( ליברנובו )

כאן נכנס הפיצ'ר השני של ה-Omni Pro - אותו מנוע חשמלי שעושה עיסוי נעים בגב, מפעיל גם מאוורר מובנה בתוך המושב, שמאפשר לאוויר לעבור דרך הריפוד ומפחית את הצטברות החום והלחות באזור הישיבה. אפשר לבחור בין שתי עוצמות אוורור, ויש גם חיישן שמזהה מתי קמתם מהכיסא ומפסיק את פעולת המאוורר כדי לחסוך בסוללה.

זה כמובן לא באמת מזגן, אבל זה הרבה יותר נעים מכפי שאולי נדמה לכם. אחרי שהתנסיתי בכיסא, קצת קשה לי להבין למה אין יותר יצרניות כיסאות שמציעות את האפשרות הזאת. זה במיוחד טוב במדינה חמה כמו ישראל, ובמיוחד בנקודה הזאת בשנה שלא בהכרח צריך להדליק מזגן.

השורה התחתונה

5,400 שקלים לכיסא זה המון כסף עבור כיסא משרדי. אבל עבור אלו שכמוני מבלה את רוב יום העבודה וגם חלק ניכר משעות הפנאי שלו מול המסך, יש היגיון בהשקעה בכיסא איכותי שישרת אותנו לשנים ארוכות קדימה.

ה-Omni Pro של ליברנובו הוא אחד מהכיסאות המשרדיים הנוחים ביותר שיצא לי לבדוק, בלי קשר לפונקציות העיסוי והקירור שלו. העובדה שאני יכולה גם לקבל עיסוי גב באמצע יום העבודה וגם ליהנות מקצת אוויר קריר בישבן בזמן שאני משחקת היא מבחינתי בונוס מוצלח במיוחד, כזה שהייתי שמחה לראות גם בכיסאות זולים יותר.