בעולם שבו יצרניות המחשבים הניידים מבטיחות לנו "חיי סוללה של יום שלם" אבל שוכחות לציין שזה קורה רק כשהמסך כבוי והמעבד בתרדמת חורף, סוללות הגיבוי הפכו לערכת החייאה קריטית למשתמשים בדרכים.

חברת לנובו, המוכרת בעיקר בזכות מחשבי ה-ThinkPad המרובעים והמשעממים שלה, מנסה לפתור את חרדת האנרגיה הזו עם ה-ThinkPlus 140W Smart Laptop Power Bank, וכך מתיימרת לחסוך לכם קרבות על השקע הפנוי בבית הקפה השכונתי.

גלריה סוללת הגיבוי ThinkPlus 140W Smart Laptop Power Bank ( לנובו )

עיצוב: תעשייתי עם נגיעה טכנולוגית

מדובר במטען נייד מסיבי שנועד בבירור למי שנושא עמו תחנת עבודה ניידת או מחשב גיימינג תובעני, או סתם מחשב וסמארטפון המצריכים אספקת כוח אגרסיבית בדרכים.

העיצוב התעשייתי שלו, המשלב חצי-שקיפות מסקרנת בסגנון סייברפאנק שחושפת מעגלים מודפסים לצד גימור מטאלי, מבהיר מיד שלא מדובר בעוד סוללה גנרית שקונים בתור לקופה בסופרמרקט. השאלה היא האם מדובר בפתרון הנדסי יציב, או במשקולת מעוצבת שתשאיר אתכם מול מסך שחור ברגע האמת.

מבחינת מספרים, המטען מציע קיבולת של 20,000 מיליאמפר-שעה ולפי הרישום גם מותר לעלייה למטוס. ישנו מערך של שלושה שקעים הכולל שתי יציאות USB-C ויציאת USB-A אחת. שתי יציאות ה-C תומכות בכניסת טעינה מהירה של 100 ואט המאפשרת למלא את הסוללה עצמה במהירות שיא, בעוד שההספק הכולל, כלומר של שלושת השקעים ביחד מגיע ל-140 ואט.

בחזית המכשיר משולב מסך צבעוני גדול בגודל 2.01 אינץ' המציג תווים ברורים, הגדרות מותאמות אישית וניטור בזמן אמת של מצב הסוללה והספקי האנרגיה. המסך תומך במגע, אבל הוא בעיקר מציע מידע שלא ממש מעניין אותנו אם אתם לא צריכים לנטר בדיוק את הפרמטרים של הטעינה.

בחזית המכשיר משולב מסך צבעוני גדול בגודל 2.01 אינץ' המציג תווים ברורים, הגדרות מותאמות אישית וניטור בזמן אמת של מצב הסוללה והספקי האנרגיה

מעבר לכך הוא תומך בפרוטוקולים הסטנדרטיים כמו PD, PPS ו-QC, אבל זהו גם המטען הראשון שמטמיע את פרוטוקולי הטעינה המהירה הייעודיים של לנובו לגיון ומוטורולה - בכפוף שיש לכם מכשירים תומכים כמובן.

היתרון הגדול: בעיקר למשתמשי לנובו

היתרון המרכזי והחדשני ביותר כאן הוא טכנולוגיית הטעינה הדיגיטלית ההיברידית, המאפשרת להפוך את מטען הקיר המקורי שלכם למפצל רב-חיבורי חכם. במצב זה, הספק הקיר והסוללה הפנימית עובדים יחד כדי לספק 140 ואט משולבים, מה שמאפשר להטעין את הסוללה ואת המכשירים המחוברים במקביל בלי להתפשר על המהירות.

התמיכה המובנית בפרוטוקול הלגיון מעניקה טעינה במהירות מלאה למחשבי הגיימינג של החברה (20 וולט ב-7 אמפר), לצד הספק של 125 ואט לטלפונים תואמים של מוטורולה. בנוסף, קיים מצב זרם נמוך אדפטיבי המגן על אביזרים קטנים כמו אוזניות ושעונים חכמים מטעינת יתר.

מנגד, חסרונותיו של המוצר נעוצים בעיקר בממדיו הפיזיים ובמשקלו שעומד על כ-430 גרם, כך שמדובר בלבנה כבדה למדי שתוסיף נפח משמעותי לתרמיל הגב שלכם. הגימור המטאלי והחלקים השקופים, למרות המראה העתידני שלהם, נוטים לצבור שריטות וטביעות אצבע בקלות רבה במהלך שימוש יומיומי בשטח. כמו כן, היתרון הייחודי של הספקי השיא הללו נשמר בעיקר למשתמשי לנובו ומוטורולה, בעוד שמשתמשי מותגים אחרים יקבלו מהירויות סטנדרטיות.

סוללת הגיבוי ThinkPlus 140W Smart Laptop Power Bank ( לנובו )

בשורה התחתונה

Lenovo ThinkPlus 140W היא תחנת כוח ניידת ומרשימה שמיועדת למקצוענים וגיימינים שאינם מוכנים להתפשר על זמינות האנרגיה שלהם. הסוללה זמינה לרכישה בישראל ברשתות המחשבים המובילות דוגמת KSP ובאתרי היבואנים המקבילים, כאשר מחירה הרשמי נע סביב 299 עד 349 שקלים.

עבור מי שמחפש פתרון אמין ולא מתרגש ממשקל עודף בתיק, מדובר בהשקעה מומלצת. בטווח המחירים של כ-300 שקלים, הדגם הזה מתחרה ראש בראש מול Anker Prime 20,000mAh ומול Baseus Blade 100W. בעוד שאנקר מציעה מותג ותיק ומוכר עם עיצוב קומפקטי, לנובו מנצחת אותה בזכות מסך ה-2.01 אינץ' המפורט משמעותית ובזכות היכולת ההיברידית הייחודית לשילוב כוחות עם מטען הקיר.