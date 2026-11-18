מיקרוסופט פתחה אתמול (ג') בסן פרנסיסקו את כנס הטכנולוגיה השנתי שלה, Ignite 2026, והציגה את השלב הבא שלה במירוץ החימוש העולמי של הבינה המלאכותית: מעבר מצ'אטבוטים שממתינים לפקודה לסוכני AI אוטונומיים הפועלים כחלק מצוות העבודה. המהלך מגיע על רקע תחרות גלובלית חריפה מצד ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב ובסין, ובעוד שבאירופה ובארה"ב גוברת הדרישה הרגולטורית והעסקית לשקיפות, לשליטה במידע ולהוכחת החזר השקעה ממשי (ROI) מהטמעת בינה מלאכותית בארגונים.

גלריה סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט בכנס ignite 2026 ( קרדיט: מיקרוסופט )

"קופיילוט הוא מערכת ההפעלה החדשה לעבודה", הכריז יו"ר ומנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, בנאום הפתיחה. החברה חשפה את Copilot Workspaces, סביבת עבודה משותפת שבה עובדים אנושיים וסוכני AI פועלים יחד על אותו פרויקט, ואת Autopilot – סוכן הממשיך לקדם משימות חוזרות בין שלב לשלב גם כשהצוות האנושי אינו פעיל. לצדם הוצגו Copilot Code, המאפשר לבנות אפליקציות ולוחות מחוונים בשפה טבעית, ושיתוף פעולה לשילוב מערכת ניהול הלקוחות של Salesforce ישירות בתוך קופיילוט.

מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל תפס מקום מרכזי בהכרזות, לצד משלחת של יותר מ-200 נציגים ישראלים וכ-70 סטארטאפים וחברות – בהן Check Point, Varonis, Cyera, Gong ו-VAST Data. בראש הפיתוחים הישראליים עומדת Perception, מערכת אבטחת סייבר המבוססת על שלושה צוותי סוכני AI הפועלים יחד: "הצוות האדום" מדמה מתקפות, "הצוות הכחול" מזהה אותן ו"הצוות הירוק" מתקן את החולשות אוטומטית, בסיוע מודל האבטחה החדש Cyber 2. בנוסף, הורחבה פלטפורמת Microsoft IQ, שפותחה בישראל ומחברת סוכנים להקשר הארגוני המלא (מסמכים, פגישות ותכתובות) מתוך Microsoft 365 ומערכות חיצוניות.

בתחום התשתיות והאבטחה חשפו הצוותים הישראליים את הרחבת הענן הריבוני (Foundry Local על גבי Azure Local), המאפשרת לארגונים רגישים להריץ מודלי AI וסוכנים על תשתיות מקומיות גם ללא חיבור לאינטרנט, לצד טכנולוגיית Guest RDMA – שפותחה בשיתוף חברת Silk הישראלית והפחיתה בבדיקות את זמני ההשהיה בהעברת נתונים בענן בעד 78%. עוד הוצגו פיתוחים ישראליים ב-Defender וב-Sentinel לבלימת פעולות זדוניות של סוכנים, וכן מנגנוני Dynamic Agent Risk ו-Entra Agent ID, המעניקים לכל סוכן AI זהות נפרדת ומנטרים חריגות בהתנהגותו בזמן אמת.

כדי להתמודד עם עלויות המחשוב הגבוהות של מודלי ענק, הוצגו משפחת המודלים החדשה Code 2 מיועדת לאיתור תקלות מורכבות ושינויים רוחביים בקוד הייצור, בעוד שגרסת Code 2 Flash מיועדת למשימות מהירות בהיקף גדול – ומספקת איכות קרובה למודל הדגל בעלות פחותה.

סאטיה נאדלה מציג את צוותי ה-AI לתחום הסייבר ( קרדיט: מיקרוסופט )

שבב הבינה המלאכותית הייעודי Maia 300, שאליו התייחס נאדלה, צפוי לספק 40% יותר טוקנים לוואט בהשוואה למערכות מובילות המבוססות על מעבדים גרפיים (GPU) סטנדרטיים, לצד זמינות כללית של הדור הבא של המכונות הווירטואליות (Cobalt 200).

הכלים האלה אמורים להחזיר את מיקרוסופט לליבת המירוץ ל-AI שהחברה קצת התנתקה ממנו בשנה האחרונה. בעוד חברות הבינה המלאכותית מציגות מירוץ להנפקה שמשאירה את ענקיות הטק המסורתיות (חוץ מגוגל) לצד הדרך, במיקרוסופט מנסים לקשור את ה-AI לעולם האמיתי ולצרכי הלקוחות. עם זאת לא ברור עד כמה המודל של קופיילוט כמערכת הפעלה יוכל לסייע לה להישאר רלוונטית בעולם בו צ'אטבוט יכול לעשות את אותה עבודה בלי חיבור למחשב.

"הכיוון שמיקרוסופט לוקחת אליו ב-Ignite 2026 הוא ברור, AI כבר לא רק עונה על שאלות. הוא לוקח משימות, מבצע אותן בעצמו ועובד לצד הצוות כמו עוד קולגה. מיקרוסופט בונה את Copilot כדי להפוך אינטליגנציה גולמית לעבודה אמיתית עבור אנשים אמיתיים", אומר נתי פפירוביץ', ראש תחום AI ופתרונות עסקיים ב-UBTECH.