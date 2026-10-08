ענקית התוכנה מיקרוסופט וענקית שבבי ה-AI אנבידיה (NVIDIA) הציגו אתמול לראשונה דור חדש של מחשבים מבוססי מערכת ההפעלה ווינדוס, שרצים על מעבדי אנבידיה עוצמתיים מסוג RTX Spark.
המחשבים החדשים נחשפו בסן-פרנסיסקו בידי מנכ"לי שתי החברות - סאטיה נאדלה ממיקרוסופט וג׳נסן הואנג מאנבידיה – במפגש נדיר. הם יאפשרו להריץ מודלים גדולים וסוכני AI באופן מקומי - על המחשבים עצמם, בלי עזרת הענן - ויכללו שכבות אבטחה וניהול חדשות.
מיקרוסופט מביאה לשותפות את ווינדוס, ואת יכולות מודל ה-AI (קופיילוט), האבטחה והענן שלה, בעוד שאנבידיה תספק את כוח המחשוב שמאפשר להריץ עומסי AI מתקדמים ישירות על מחשב עצמאי.
מיקרוסופט ניסחה חזון חדש שהיא מכנה "אינטליגנציה היברידית" (Hybrid Intelligence), שעיקרה: במקום להסתמך רק על הענן, משימות AI יוכלו להתבצע במקום המתאים ביותר עבורן – כשניתן, ישירות על המחשב, ורק כאשר נדרש כוח מחשוב נוסף – בענן. השילוב החדש מאפשר להביא למחשב יכולות שעד לאחרונה הסתמכו במידה רבה על תשתיות ענן.
מעבדי ה- RTX Spark של אנבידיה תוכננו במיוחד להריץ עומסי AI כבדים על מחשב עצמאי. שתי החברות כבר הציגו אותם מוקדם יותר השנה, אבל כעת מכריזה מיקרוסופט גם על דור חדש של מחשבי Windows המבוססים עליה, הן מתוצרתה (מחשבי Surface, שלא נמכרים בישראל) והן מתוצרת כל יצרניות המחשבים הידועות – כמו לנובו, דל, אסוס, HP ו-MSI.
בין השאר הציגה מיקרוסופט אתמול את המחשב העוצמתי ביותר שייצרה עד היום בסדרת סרפס ה-Surface Laptop Ultra, המבוסס על RTX Spark. המחשב כולל עד 128 גיגה-בייט של זיכרון RAM ויכול להריץ מקומית, ללא תלות בענן, מודלי AI של יותר מ־120 מיליארד פרמטרים.
מיקרוסופט הודיעה כי תתאים להרצה מקומית גם מודל המיועד למשימות תכנות וכולל 137 מיליארד פרמטרים (MAI Code 1.1 Flash) ואף מודלים נוספים עם 280 מיליארד פרמטרים. בנוסף, יורחבו יכולות הפיתוח המקומיות ב-Windows ML, שמאפשרת להריץ מודלים על מגוון רכיבי חומרה.
לפי בדיקות של מיקרוסופט ואנבידיה, מחשבי ווינדוס המבוססים על RTX Spark מציגים שיפור משמעותי בביצועי AI מקומיים בהשוואה ל-MacBook Pro עם מעבד M5 Pro, עד פי 4.3 ביצירת תמונות AI ועד פי 6.2 ביצירת וידאו באמצעות AI.
לא רק במחשבים ניידים
גם שבב הבלקוול-אולטרה הסופר-עוצמתי של אנבידיה יוכל להשתלב בסביבת ווינדוס ויביא ביצועים ברמת מרכז נתונים אל סביבת העבודה האישית. מדובר בהרצת מודלי AI בהיקף של יותר מטריליון פרמטרים, יכולות שבעבר דרשו שימוש בתשתיות מחשוב גדולות בענן או בדאטה-סנטר.
לצד כוח המחשוב, מיקרוסופט בונה מחדש את ווינדוס כך שסוכני AI יוכלו לפעול ישירות על המחשב באופן מאובטח ומנוהל - לכתוב קוד, לגשת לקבצים ולבצע פעולות במערכות שונות. המפתחים יכולים להגדיר לאלו קבצים ורשתות סוכן AI רשאי לגשת ולאכוף זאת בזמן אמת. ארגונים יוכלו גם להבחין בין פעולה שביצע המשתמש לבין פעולה שביצע סוכן.
לפי מיקרוסופט, גם במחשבי Copilot+ המיועדים לציבור הרחב, מודל ה-AI יוכל להתייחס ולהיעזר בקבצים שנמצאים במחשב. בין היתר - לארגן ולהעביר קבצים, לשנות הגדרות, לבצע אבחון ותיקון תקלות, לסייע בכתיבת קוד ואף להריץ סוכנים אישיים אוטונומיים. המערכת תוכל לבחור אם להשתמש במודל מקומי או להעביר את המשימה לענן, בהתאם לצורך. היכולות החדשות צפויות להתחיל להגיע למחשבי Copilot+ במהלך החודשים הקרובים.
בנוסף, מיקרוסופט הכריזה גם על חוויית חיפוש חדשה בווינדוס, שתאפשר לבצע אלפי פעולות ישירות משורת המשימות, בלי צורך לפתוח כל אפליקציה. בין היתר ניתן יהיה להפעיל "מצב כהה", להשתיק את המחשב, להורות למחשב "נא לא להפריע", לסדר חלונות או לשלוח הודעה.
בהמשך תתווסף גם אפשרות לשלב את קופיילוט ישירות במנוע החיפוש, לקבל תשובות מתוך שורת המשימות ואף לעבור משם לשיחת צ'אט מלאה.