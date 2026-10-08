בנוסף, מיקרוסופט הכריזה גם על חוויית חיפוש חדשה בווינדוס, שתאפשר לבצע אלפי פעולות ישירות משורת המשימות, בלי צורך לפתוח כל אפליקציה. בין היתר ניתן יהיה להפעיל "מצב כהה", להשתיק את המחשב, להורות למחשב "נא לא להפריע", לסדר חלונות או לשלוח הודעה.