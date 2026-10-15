סייבר אינו האיום היחיד כאן, אם כי הוא אולי המובהק ביותר. אם מודלי AI יוכלו להשתכפל גם על גבי המחשב שלכם או הטלוויזיה החכמה, המשמעות היא שאין שום מניעה שהם יפעלו עצמאית בצורה כזו שתשאב לכם את משאבי החישוב מהמשימות האישיות שלכם לעבר המשימות שהמודל ימצא לעצמו.