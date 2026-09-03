בשנים האחרונות, כשחברות הטכנולוגיה דיברו על בינה מלאכותית, הן התכוונו כמעט תמיד לאותו דבר: צ'אטבוטים, מחוללי תמונות ומודלים שיודעים לכתוב, לסכם ולענות על שאלות. ב-IFA 2026, שנפתחת ממש בימים אלו בברלין, כבר מתחיל להסתמן השלב הבא. ה-AI יוצא בהדרגה מהמסך ונכנס למכשירים שאמורים לעשות עבורנו דברים בעולם האמיתי.

המונח שחוזר השנה יותר ויותר הוא Physical AI, או בינה מלאכותית פיזית. הרעיון פשוט יחסית: לחבר את היכולות של מודלי AI למצלמות, חיישנים, רובוטים ומכשירי חשמל, כך שהם לא רק יבינו מה אנחנו רוצים, אלא גם יוכלו לפעול בהתאם.

תערוכת IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

וזה ניכר היטב ב-IFA השנה. שואבים רובוטיים כבר לא מסתפקים במיפוי הבית ומנסים להבין איזה חפץ נמצא מולם; מערכות בית חכם לומדות את שגרת החיים של המשתמשים; ורובוטים הומנואידיים מתחילים לצאת מהמעבדה ולהיבחן גם בסביבות עבודה אמיתיות.

שיאומי רוצה הרבה יותר מהסמארטפון שלכם

אחת החברות שמסתערות על התחום הזה בכל הכוח היא שיאומי. החברה הסינית הגיעה השנה לראשונה ל-IFA עם ביתן עצמאי, ולפי הדיווחים הוא גם הגדול ביותר שהיא הקימה אי פעם מחוץ לסין. היא מציגה מאות מוצרים, מסמארטפונים וטלוויזיות ועד מכשירי חשמל, מוצרים לבית החכם, מכוניות ורובוטים.

מאחורי התצוגה הענקית עומדת האסטרטגיה ששיאומי מכנה Human × Car × Home - במסגרתה היא מנסה לחבר את הסמארטפון, המכונית והבית לאקוסיסטם אחד. לפי החברה, פלטפורמת ה-AIoT שלה כבר כוללת יותר מ-1.16 מיליארד מכשירים מחוברים ברחבי העולם.

המהלך המשמעותי ביותר מבחינת שיאומי ב-IFA הוא ההתרחבות של Mijia, מותג הבית החכם שלה, לשוק האירופי. בסין מדובר כבר במותג עצום, שכולל יותר מ-2,000 מוצרים ביותר מ-130 קטגוריות - ממקררים ומכונות כביסה ועד מזגנים, מטהרי אוויר ושואבים רובוטיים.

עבור שיאומי, זה הרבה יותר מעוד קטגוריית מוצרים. החברה כבר שנים מוכרת כמעט כל גאדג'ט שאפשר לדמיין, אבל עכשיו היא מנסה להפוך את האוסף העצום הזה למערכת אחת שמנוהלת באמצעות בינה מלאכותית. או במילים אחרות: בית חכם על סטרואידים.

גלריה בביתן של שיאומי ב-IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

ההבדל הוא בעיקר במה שהמשתמש אמור לעשות - או יותר נכון, לא לעשות. בבית החכם מהדור הקודם היינו פותחים אפליקציה כדי להדליק מזגן, לכבות אור או להפעיל שואב. החזון ששיאומי מציגה עכשיו הוא של מערכת שתדע להשתמש במיקום, בשעה, במזג האוויר ובהרגלים שלנו כדי להבין בעצמה מה צריך לקרות בבית.

כך, למשל, במקום להפעיל את המזגן בדרך הביתה, המערכת אמורה לדעת שאנחנו מתקרבים ולהתחיל לקרר את הבית מראש. בהמשך, אותו AI אמור להיות מסוגל לתאם בין כמה מכשירים שונים בלי שנצטרך לנהל כל אחד מהם בנפרד.

ויש גם מתקפל חדש

אבל שיאומי לא הגיעה לברלין רק כדי לכבוש את הסלון. החברה הציגה ב-IFA גם את Xiaomi 18 Fold, סמארטפון הדגל המתקפל החדש שלה, שיושק בסין ב-7 בספטמבר. המכשיר מעניין במיוחד בגלל מה שנמצא בתוכו. ה-18 Fold הוא סמארטפון הדגל הראשון של שיאומי שמבוסס על XRING O3, הדור החדש של המעבד שהיא מפתחת בעצמה בתהליך ייצור של 3 ננומטר.

לצדו תשלב החברה גם זיכרון LPDDR6 של יצרנית השבבים הסינית CXMT. המהלך הוא חלק ממאמץ רחב יותר של תעשיית הטכנולוגיה הסינית לצמצם את התלות בטכנולוגיות ובספקיות מערביות, ובמקרה של שיאומי גם ניסיון לשלוט ביותר מהטכנולוגיה שנמצאת בתוך המוצרים שלה.

החברה עדיין לא חשפה את כל המפרט של ה-18 Fold, אבל כבר הציגה אותו בברלין עם מבנה מתקפל רחב ומערך של שלוש מצלמות אחוריות.

הסמארטפון המתקפל החדש של שיאומי ( דניאלה גינזבורג )

מהרצפה ועד המפעל

ואז מגיעים הרובוטים. שיאומי הציגה בתערוכה גם את CyberOne, הרובוט ההומנואידי שעליו היא עובדת כבר כמה שנים. הוא עדיין בעיקר מדגים יכולות מול הקהל, כולל ביצוע מחוות בזמן אמת, אבל מאחורי הקלעים שיאומי כבר החלה לבחון אותו במקום הרבה יותר מעניין: מפעל המכוניות שלה.

לפי החברה, CyberOne עובר ניסויים בתהליכי ייצור אמיתיים במפעל Xiaomi Auto. המטרה היא לבדוק ולשפר את יכולות התפיסה, השליטה וביצוע המשימות שלו, ולבחון האם רובוטים הומנואידיים יכולים בסופו של דבר להשתלב בעבודה תעשייתית.

זה עדיין רחוק מאוד מרובוט שמסתובב אצלנו בבית ומקפל כביסה (בין אם אתם מתחברים לקונספט או לא), אבל זה בדיוק החיבור שאליו מכוון המושג Physical AI, או בינה מלאכותית פיזית: לקחת מודלים שיודעים להבין את העולם ולהוסיף להם גוף שמסוגל לבצע פעולות.

הרובוט ההומינואידי של שיאומי ( דניאלה גינזבורג )

השואב כבר יודע מה זרקתם על הרצפה

שיאומי כמובן לא לבד. למעשה, אחד המקומות שבהם ה-AI הפיזי כבר הופך למוצר צרכני ממשי הוא השואב הרובוטי. חברת Narwal, למשל, הציגה ב-IFA את השואב-שוטף Freo 20, שמשתמש בשתי מצלמות RGB ובמערכת AI בשם NarMind Pro כדי לזהות יותר מ-300 סוגים של חפצים בבית ולהחליט כיצד לעקוף אותם.

זה אולי נשמע כמו שדרוג קטן, אבל הוא ממחיש היטב את השינוי שעוברת הקטגוריה. שואבים רובוטיים מהדור הקודם היו צריכים בעיקר לדעת איפה הם נמצאים ואיפה נמצא הקיר או רגל הכיסא שהם לא אמורים להיתקע בהם. הדגמים החדשים מנסים להבין מה הם רואים, בין אם מדובר בנעל, כבל, צעצוע או חפץ אחר, ולהתנהג בהתאם.

הרובוט שואב-שוטף Freo 20 של Narwal ( Narwal )

גם LG רוצה שהבית יעבוד לבד

גם LG הקדישה חלק משמעותי מהנוכחות שלה ב-IFA השנה לבית חכם מבוסס AI. החברה הציגה את הדור החדש של פלטפורמת ThinQ ואת ThinQ Claw, סוכן AI חדש שמסוגל להבין בקשות בשפה טבעית והקשר, ואז לחבר ביניהן לבין המכשירים והשירותים בבית.

המערכת אמורה להשתמש במידע על לוח הזמנים, הרגלי השימוש והסביבה בבית כדי להציע פעולות ולתאם בין מכשירים. היא מחוברת ל-ThinQ ON, רכזת הבית החכם של LG, וגם ל-Homey - פלטפורמת הבית החכם של Athom, שאותה רכשה LG ב-2024 ומאפשרת לחבר למערכת גם מוצרים של יצרניות אחרות.

כל אלה הם חלק מחזון ש-LG מכנה "Zero Labor Home", או "בית באפס מאמץ": בית שבו חלק גדול מהמטלות והניהול השוטף מתבצעים אוטומטית. בשלב הזה מדובר עדיין בעיקר בחזון, אבל הכיוון ברור. ואם אתם חושבים על הדמויות האנושיות מהסרט וול-E, אתם לא לבד.

מתוך התצוגה של LG ב-IFA 2026 ( LG )

מכונת כביסה, מייבש ורובוט נכנסים למכשיר אחד

גם רובורוק, שמזוהה בישראל בעיקר עם שואבים-שוטפים רובוטיים, הציגה השנה ב-IFA אקוסיסטם רחב שכולל מכסחת דשא רובוטית ומנקה בריכות אוטונומי. הבולט שבהם הוא RockAqua P1, הרובוט הראשון של החברה לניקוי בריכות, שמסוגל לנקות את הרצפה, הקירות וקו המים, לזהות לכלוך ומכשולים באמצעות מצלמה ולהתמודד גם עם אזורים רדודים בעומק של עד 15 ס"מ.

אבל אחד המוצרים שממחישים הכי טוב לאן רובורוק רוצה לקחת את הבית החכם הוא דווקא קונספט שהחברה הציגה לראשונה בשנה שעברה: מערכת 4 ב-1 שמשלבת בתוך יחידה אחת מכונת כביסה, מייבש, שואב-שוטף רובוטי ותחנת עגינה.

מבחוץ היא נראית כמעט כמו מכונת כביסה רגילה, אבל בחלקה התחתון מסתתר השואב הרובוטי, שיוצא ממנה כדי לשאוב ולשטוף את הרצפה וחוזר אליה בסיום העבודה. כל המערכת חולקת תשתית מים וניקוז אחת ונשלטת מאותו ממשק, כך שבמקום להציב בבית מכונת כביסה, מייבש ותחנת עגינה נפרדת לשואב, רובורוק מנסה לדחוס את כל מערך הניקיון הביתי למכשיר אחד.

זה עדיין קונספט ולא מוצר שאפשר לקנות כיום, אבל קשה לחשוב על המחשה טובה יותר למעבר ממכשירים חכמים נפרדים לאקוסיסטם שבו כמה מטלות בית מתנהלות יחד וכמעט בלי התערבות אנושית.

במקביל, נראה שקטגוריית הרובוטים הביתיים מתרחבת. המכסחת החדשה RockNeo Q2 LiDAR, למשל, מיועדת לשטחים של עד 800 מ"ר ומשתמשת ב-LiDAR ובמערכת ראייה כדי להתמצא בגינה בלי צורך בפריסת כבלים.

הרובוט מכסחת-דשא של רובורוק ( רובורוק )

גם רובוט חכם לבריכה יש ( רובורוק )

מבחינת החברה, זה כבר לא רק סיפור על שואב רובוטי שמסתובב בסלון, אלא ניסיון להעביר את אותה אוטומציה גם למדשאה ולבריכה - ולהפוך עוד ועוד מטלות תחזוקה לפעולות שמתבצעות כמעט בלי התערבות אנושית.

ה-AI הופך לשימושי באמת

כל המוצרים האלה עדיין לא הופכים את הבית שלנו לבית אוטונומי לחלוטין, וחלקם אפילו לא הגיעו עדיין לשוק. אבל הם כן מסמנים שינוי מעניין בדרך שבה חברות הטכנולוגיה חושבות על AI. אחרי כמה שנים שבהן התחרות הייתה בעיקר על מי יפתח את הצ'אטבוט החכם ביותר, עכשיו מתחיל המרוץ על מה שהבינה המלאכותית יכולה לעשות כשהיא מחוברת למצלמה, לחיישנים, לגלגלים ולמנוע.

במובן הזה, יכול להיות שהשלב הבא במהפכת ה-AI יהיה הרבה פחות מרשים מסרטון שנוצר בלחיצת כפתור - והרבה יותר שימושי. במקום לכתוב לנו שיר או לייצר תמונה, הוא פשוט ישטוף את הרצפה, יכסח את הדשא, ינקה את הבריכה וידאג שהבית יהיה קר כשאנחנו חוזרים מהעבודה. וזה, לפחות עבור רובנו, כנראה שימוש הרבה יותר מעניין בבינה מלאכותית.