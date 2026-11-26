אל תסתמכו על הנחיות טקסטואליות כמחסום אבטחה הנחיה כתובה בתוך השיחה כמו "אל תשנה דבר בלי לשאול" אינה מהווה מגבלה טכנית.

סוכן AI מתוכנת להשלים משימות בכל דרך שנראית לו יעילה