לפעמים נדמה שמחלקות השיווק של יצרניות הסמארטפונים מנהלות תחרות פנימית שבה המנצח הוא מי שמצליח לדחוס הכי הרבה מספרים מוגזמים לטבלת המפרט הטכני.

במשך שנים הסתפקנו במצלמה ראשית אחת עם מספר מגה-פיקסלים מנופח לצד שתי מצלמות משניות שהרגישו כאילו נלקחו ממחסן העודפים. ואז הגיעה OPPO והחליטה לשבור את הכלים עם מכשיר הדגל החדש שלה, ה-Find X10 Pro Max. אנחנו זכינו להיות מבין הראשונים בעולם להתרשם מהמכשיר המסקרן הזה באירוע ההשקה שנערך בספרד היום (ד') .

הכותרת הראשית כאן נשמעת כמו טעות דפוס: שלוש מצלמות אחוריות שכל אחת מהן מצוידת בחיישן של 200 מגה-פיקסל, מעבד חדשני בטכנולוגיית 2 ננומטר וסוללה מפלצתית, והכל תמורת תג מחיר ישראלי שמגרד את תקרת ה-6,500 שקלים מלמטה.

מי זאת Oppo?

לפני שנתייחס למכשיר, בואו נכיר את היצרנית (למי שטרם מכיר). Oppo נחשבת מותג העולם המערבי של קבוצת BBK הסינית, שבבעלותה גם המותג Vivo, אך זה מכוון בעיקר לשווקים של מדינות אמריקה הלטינית, מזרח אירופה וגם ישראל. ישנו עוד מותג בבעלות הקונצרן בשם Iqoo שמוכוון לשווקים מתפתחים כמו הודו.

וכמובן יש את וואן פלוס, אהובת קהילת משתמשי הסלולר. אלא שאת האחרונה Oppo מתכננת להעלים בצורה כזו או אחרת (המחירים של רכיבי החומרה כיום לא מאפשרים יותר להציע מכשירי דגל במחירים הגיוניים). Oppo הציגה באירוע שלושה מכשירים: ה-X10 הרגיל שלא יגיע לארץ, ה-X10 E שמזכיר את מכשירי וואן פלוס בתצורה שלו (אפשר לקרוא לו הוואן פלוס החדש) והסיבה לשמה התכנסנו - ה-X10 Pro Max.

האחרון הוא למעשה המכשיר הכי מסקרן השנה - מטרתו המוצהרת הוא להילחם במגרש של סמסונג ואפל. מכיוון שכך, הוא מציע הרבה מאוד תכונות שתקבלו במכשירי דגל מתחרים ואז עוד קצת - בעיקר מצד המצלמה.

מערך הצילום המפלצתי מציע פילוסופיה שונה שמבוססת על צילום טבעי בנוסח האסלבלאד, מותג הצילום השוודי היוקרתי שמספק ל-Oppo את מערך הצילום המקצועי. מההתנסות הקצרה שלנו במכשיר התמונות בהחלט נמצאות בליגה משלהן עם דיוק צבעים שנדיר למצוא מחוץ למצלמות מקצועיות. בטח ובטח בסמארטפון.

גלריה מתוך אירוע ההשקה של ה-Find X10 Pro Max ( רפאל קאהאן )

( רפאל קאהאן )

מפלצת ולא בטעות

הדבר הראשון ששמים לב אליו ב-Find X10 Pro Max הוא המשקל. עם כ-235 גרם ועובי של 8.4 מ"מ, זה ממש לא מכשיר קומפקטי שנעלם בכיס של הג'ינס. הוא מרגיש מאסיבי, כבד ובעל נוכחות שקשה להתעלם ממנה, תולדה ישירה של סוללת הענק ומערך הזכוכיות והעדשות שבגבו.

בגב המכשיר תמצאו אי מצלמות מרובע וגדול שתופס נדל"ן יקר ודחק את פלאש ה-LED הצידה לפינה משלו. הגימור הדו-גווני בגרסת הלבן-כסוף או הטיטניום הבהיר מעניק לו מראה יוקרתי ומלוטש שמשדר ממרחקים שמדובר במכשיר דגל.

חייבים לעצור ולהעניק ל-OPPO מחיאות כפיים על מה שמגיע בתוך האריזה. בעוד שאפל, סמסונג וגוגל מאלצות אותנו לרכוש מטען בנפרד תחת תירוצים אקולוגיים שחוקים, ב-OPPO מצרפים לערכה מטען קיר מהיר בהספק של 80 וואט, כבל תואם ואפילו כיסוי גומי רך ואיכותי בצבע המכשיר.

מצד שני, חדי העין ואלו שהשתמשו בדור הקודם של החברה יבחינו בחיסרון מעצבן: החברה החליטה להעלים את כפתור הצילום הפיזי הייעודי שהיה בצד המכשיר בדגמי ה-Find X9 Pro, החלטה תמוהה בהתחשב בכך שמדובר במכשיר שכל הווייתו סובבת סביב צילום.

בחזית המכשיר שוכן מסך AMOLED בגודל 6.78 אינץ' המוגן בזכוכית Gorilla Glass Victus 2. עם קצב רענון שנע בין 1 הרץ חסכוני ועד 120 הרץ בשימוש שוטף, ואף מטפס ל-144 הרץ במשחקים תומכים (ואין הרבה מהם בינתיים). בהירות השיא מגיעה ל-2,000 ניט בתאורה ישירה (ומזנקת נקודתית ל-3,600 ניט בתכני HDR), מה שאומר שלא תצטרכו לאמץ את העיניים או לחפש צל גם באמצע אוגוסט בתל אביב.

הצצה ראשונה למכשיר המסקרן של Oppo ( רפאל קאהאן )

אלא שכאן הצלבת הנתונים חושפת פשרה קטנה ומפתיעה. רזולוציית המסך עומדת על 2772×1272 פיקסלים, מה שמכונה בתעשייה 1.5K. במבחן המציאות התצוגה חדה להפליא, הצבעים עשירים ואף עין אנושית לא באמת תבחין בפיקסלים בודדים, אבל כשמשווים את הנתון הזה למכשיר כמו ה-Find X9 Ultra או ה-Galaxy S26 Ultra של סמסונג שמציעים רזולוציית QHD+ מלאה וצפיפות פיקסלים גבוהה יותר, קצת מוזר לראות מכשיר שנושא את התואר המחייב "Pro Max" מתפשר בנקודה הזו.

מתחת למכסה המנוע ה-Find X10 Pro Max הוא מחלוצי השימוש במעבד ה-Dimensity 9600 Pro של חברת MediaTek, שמיוצר בתהליך של 2 ננומטר במפעלי TSMC. כדי לתרגם את הסינית הטכנולוגית הזו לעברית פשוטה: ככל שהמספר בננומטרים קטן יותר, כך אפשר לדחוס יותר טרנזיסטורים על שטח זעיר, מה שמוביל ליותר כוח עיבוד בפחות בזבוז של חשמל וחום.

המנה העיקרית: מצלמה אימתנית

הגענו למנה העיקרית. שיתוף הפעולה עם Hasselblad הוליד כאן מערך הכולל שלוש מצלמות אחוריות של 200 מגה-פיקסל כל אחת: מצלמה ראשית עם מפתח צמצם רחב של f/1.5, מצלמת טלפוטו עם זום אופטי כפול 3 שמסוגלת לצלם גם תמונות תקריב (מאקרו) ממרחק של 10 ס"מ, ומצלמה אולטרה-רחבה בזווית של 124 מעלות. בחזית תמצאו מצלמת סלפי של 50 מגה-פיקסל עם מיקוד אוטומטי.

אבל אל תיתנו למספר 200 לבלבל אתכם, כי בברירת המחדל המכשיר לא מפיק קבצים מפלצתיים שיסתמו לכם את הזיכרון תוך שבוע. במקום זאת, הוא מאחד פיקסלים ומייצר תמונות ברזולוציה חכמה של 26 מגה-פיקסל (לעומת 12 מגה-פיקסל ברוב המכשירים בשוק), כשניתן לעבור למצב של 50 או 200 מגה-פיקסל כשרוצים להדפיס פוסטר.

כאמור, הפילוסופיה של Oppo השנה היא יציאה למלחמה נגד המראה המלאכותי שהשתלט על עולם הסמארטפונים. בחברה עוקצים בגלוי את המתחרים שמייצרים תמונות עם צבעים זרחניים מדי, פנים מוארות באופן לא טבעי וחידוד יתר אגרסיבי. בעזרת מנוע עיבוד התמונה החדש (LUMO) וחיישן מיוחד שדוגם צבע ב-24 ערוצים, המטרה היא לצלם את המציאות בדיוק כפי שהעין זוכרת אותה.

שלוש עדשות של 200 מגה-פיקסל ( רפאל קאהאן )

גם בגזרת הווידאו מדובר במפלצת עבודה עם צילום 8K ב-30 פריימים לשנייה בכל שלוש המצלמות, צילום 4K בהילוך איטי של 120 פריימים לשנייה, ותמיכה בפורמטים מקצועיים לעורכי וידאו כמו Log ו-Open Gate שמאפשר צילום על כל שטח החיישן כדי לחתוך אותו אחר כך לאינסטגרם או ליוטיוב בלי לאבד איכות (תכונה שהייתה עד היום הסיבה העיקרית לכך שיוצרי תוכן העדיפו את האייפון על פני מכשירי אנדרואיד).

ואיפה הקאץ'? למרות שלושת חיישני ה-200 מגה-פיקסל, הזום האופטי הטבעי עוצר כאן בפי 3 בלבד (70 מ"מ). המכשיר אומנם נעזר ברזולוציה הגבוהה כדי לבצע חיתוך דיגיטלי איכותי למרחקים גדולים יותר, אבל אם תשוו אותו ל-Find X9 Ultra של אותה חברה בדיוק, תגלו ששם יש חיישן ראשי גדול יותר פיזית ומצלמת פריסקופ שנייה שמעניקה זום אופטי אמיתי של פי 10.

בנוסף, כדי לקבל טווח זום קיצוני באמת להופעות או אירועי ספורט, Oppo תשמח למכור לכם בנפרד ערכת עדשה חיצונית מתברגת, פתרון מסורבל שמזכיר לנו שבסופו של דבר מדובר בסמארטפון ולא במצלמת ריפלקס.

מה לגבי הסוללה והמחיר?

על פי ההודעה הרשמית, ה-Find X10 Pro Max מצויד בסוללת סיליקון-פחמן אדירה בקיבולת של 8,000 מיליאמפר-שעה, נתון שמשאיר אבק לסוללות ה-5,000 מיליאמפר-שעה הסטנדרטיות של אפל וסמסונג ומבטיח יומיים של עבודה בלי לחפש שקע בקיר.

כאן חשוב לשים כוכבית צרכנית בעקבות הצלבת הנתונים שערכנו באתרי הטכנולוגיה בעולם: בעוד שהגרסה הגלובלית והסינית אכן נהנות מ-8,000 מיליאמפר-שעה, הגרסה המיועדת לשוק האירופי (EU) קוצצה לקיבולת של 7,150 מיליאמפר-שעה עקב רגולציות שינוע ותקינה אירופיות.

ה-Find X10 Pro Max ( Oppo )

היבואנית הרשמית בישראל (רונלייט) מצהירה כאמור על 8,000 מיליאמפר-שעה במפרט המקומי, שזה חדשות מצוינות, אך תמיד מומלץ לוודא על גבי האריזה בחנות שאתם אכן מקבלים את התצורה הגלובלית המלאה ולא מכשיר שיובא מאירופה שכן תיאלצו להסתפק בסוללה עם קיבולת נמוכה יותר.

הוא יגיע לחנויות בארץ החל מנובמבר, כאשר המחיר שלו צפוי לעמוד על 6,499 שקלים, מה שמציב אותו בטריטוריה היוקרתית והיקרה ביותר בשוק, ראש בראש מול דגמי הקצה כמו האייפון 18 פרו מקז והסמסונג S26 אולטרה. (באירופה מחירו זינק לכ-1,799 אירו, התייקרות דרמטית של מאות אירו לעומת הדור הקודם).

כך או כך, ה-Find X10 Pro Max הוא אחד המכשירים המרתקים והחזקים ביותר שמגיעים לישראל, שמתאים במיוחד ליוצרי תוכן. לכל השאר - מדובר בצעצוע יוקרתי ומבריק, אבל כזה שדורש כיסים עמוקים במיוחד, תרתי משמע. בכל מקרה, אנחנו ניקח את המכשיר לבדיקה ומעמיקה ונחזור עם סקירה מלאה.