עולם הסייבר חצה רף היסטורי ועבר מעידן הסיוע האנושי לעידן המתקפות האוטונומיות הפועלות במהירות מכונה. כך עולה מהדוח הרבעוני של קבוצת מודיעין האיומים של גוגל (GTIG) וחברת מנדיאנט, שפורסם אמש. על פי הממצאים, גורמי תקיפה – החל מיחידות ריגול מדינתיות ועד רשתות פשיעה כלכליות – זנחו את השימוש הידני בצ'אטבוטים ועברו להפעלת מערכות מרובות-סוכנים שמסוגלות לסרוק רשתות, לאתר חולשות, לכתוב קוד ניצול ולפרוץ לארגונים כמעט ללא התערבות אנושית.

גוגל: נחשפה המתקפה האוטונומית הראשונה המבוססת על בינה מלאכותית ( Getty Images )

הממצא המטריד ביותר בדוח, שזכה לסיקור בולט באירופה ובארה"ב, הוא חשיפתה של מערכת אוטונומית בשם exploit_agent, שהופעלה ככל הנראה על ידי גורמים דוברי רוסית. המערכת ביצעה לראשונה מחזור תקיפה שלם ללא מגע יד אדם: היא השוותה באופן רציף גרסאות קוד לפני ואחרי פרסום עדכוני אבטחה, זיהתה לבדה פרצות תוכנה, פיתחה כלי פריצה ושיגרה אותם לעבר אתרים בצרפת בתחומי התקשורת, הבידור והחינוך. נתוני הדוח ממחישים את הזינוק בקצב האיומים: בין ינואר לאוגוסט 2026 כמעט הוכפל מספר החולשות שנוצלו ברשת, כשניצול חולשות יום-אפס זינק לשיא של 22 מקרים בחודש אוגוסט לבדו.

ג'ון הולטקוויסט, האנליסט הראשי של חטיבת מודיעין האיומים בגוגל, הזהיר שעידן המתקפות האוטונומיות כבר כאן ותגובות אנושיות אינן מסוגלות עוד להתמודד עם איומים הפועלים במהירות מכונה. דיווחים בסין אף הצביעו על החשש הגובר מפני הצפת הרשת באלפי הוכחות היתכנות מזויפות שמייצרים מודלי שפה, מה שמאלץ צוותי הגנה לבזבז משאבים יקרים על אימות התראות שווא בזמן שאיומים אמיתיים מנצלים את חלון הזמן המצטמצם.

השוואה בין כלי התקיפה האוטונומיים שנחשפו בדוח ממחישה עד כמה התופעה מגוונת ונגישה. בעוד שכלי הקוד הפתוח CAIRN נשען על לולאת קבלת החלטות צבאית ו"לוח מודעות" משותף שבו סוכנים מתאמים מהלכים – כפי שנצפה במתקפה נגד תעשיית התעופה והחלל בארצות הברית – פלטפורמת CyberStrikeAI פועלת כמרכז שליטה אחוד המחבר מודלי שפה ליותר ממאה כלי פריצה מוכנים מראש.

מנגד, הכלי HexStrike AI רותם פרוטוקולים מתקדמים כדי להפעיל יותר מ-12 תתי-סוכנים על גבי 150 כלי תקיפה במקביל, ואילו PentAGI תוכנן במיוחד להורדת הרף הטכנולוגי עבור האקרים חסרי ניסיון והופעל בגל סריקות נרחב נגד ארגונים באסיה. מנגד, בזירה ההגנתית מציגה גוגל מענה מקביל בדמות הסוכנים האוטונומיים Big Sleep ו-CodeMender, הפועלים לאיתור חולשות יום-אפס ותיקון קוד פגיע עוד לפני שהתוקפים מספיקים לנצל אותו.