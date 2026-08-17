פטנט חדש של חברת מטא מציג תרחיש שמטשטש סופית את הגבול שבין עוזר דיגיטלי אישי לבין מערך מעקב ביומטרי סביבתי: מסמכי פטנט שהחברה הגישה בארה"ב מתארים משקפיים חכמים מצוידים במצלמות ובבינה מלאכותית, אשר מסוגלים לזהות בזמן אמת את פניהם של הנוכחים בחדר, לעקוב אחר כיוון המבט של המרכיב, לנתח הבעות פנים ולערוך באופן אוטומטי סרטוני סיכום של אירועים חברתיים, דוגמת ארוחות ערב, ללא כל צורך בלחיצה על כפתור הקלטה.
לפי מפרט הפטנט, המערכת אינה מסתפקת בצילום פסיבי של שדה הראייה כמו שמתבצע כעת עם משקפי מטא ריי-באן למשל. המצלמות קולטות את המתרחש, ואלגוריתמים ללמידת מכונה יוצרים חתימה ביומטרית לכל אדם בסביבה ומצליבים אותה עם מאגרי מידע.
לעקוב אחרי החברים שלכם, אבל על אמת
המערכת משקללת נתונים חברתיים ומעניקה עדיפות בצילום לאנשים בעלי קרבה אישית למשתמש, למשל בני זוג או חברים קרובים, תוך סינון או טשטוש של נוכחים אחרים. במקביל, מעקב אחר תנועות העיניים של המשתמש וזיהוי הבעות רגשיות כמו צחוק מאפשרים למשקפיים לקבוע אילו רגעים נחשבים לבעלי עניין, ולגזור מהם קליפים ערוכים שיוגשו למשתמש בסיום המפגש.
חשיפת הפטנט הזה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור מטא. רק לפני כחודשיים נחשף כי החברה הטמיעה בחשאי רכיב תוכנה רדום בשם NameTag בעדכון שגרתי של אפליקציית Meta AI, אשר הגיע ליותר מחמישים מיליון מכשירים.
הקוד אפשר סריקה ביומטרית של פנים והתאמתם לזהויות, והוסר בתוך יממה בלבד לאחר פרסומו. בעבר כבר נאלצה מטא למחוק מאגר של למעלה ממיליארד תבניות פנים ולשלם קנסות ופיצויים בהיקף של מיליארדי דולרים בעקבות תביעות על פגיעה בפרטיות ביומטרית.
אף שהחברה מגדירה את הפטנט כמחקר תיאורטי שאינו מעיד בהכרח על מוצר מדף קרוב, המסמך מדגים את הכיוון הטכנולוגי שאליו היא חותרת.
בעוד שאפל נקטה במערכות המחשוב הלביש שלה קו מחמיר המונע מאפליקציות צד שלישי גישה ישירה לעדכון הווידאו הגולמי ולניתוח תווי פנים של הסביבה, סנאפ הגבילה את משקפיה לתיעוד יזום וקצר, מטא מקדמת תפיסה של קליטה וניתוח רציפים.
במקביל, יצרניות סיניות כמו שיאומי ובאידו מאיצות פיתוח של משקפי בינה מלאכותית לשוק המקומי תחת רגולציה מתירנית בהרבה, אך בשווקים המערביים חוק הבינה המלאכותית האירופי ורגולציות ביומטריות בארצות הברית צפויים להציב מכשולים משפטיים כבדים בפני יישום מסחרי של תכונות אלו.
האתגר המרכזי אינו טמון רק ביכולת החישובית, אלא בשאלת ההסכמה החברתית. כאשר גוגל השיקה את משקפיה לפני למעלה מעשור, המכשיר נתקל בהתנגדות ציבורית עזה עקב נוכחותה של מצלמה גלויה במרחב הציבורי.
כעת, כשהחומרה מוסווית בתוך מסגרות אופנתיות סטנדרטיות שכבר נמכרות במיליוני יחידות ברחבי העולם, השאלה אינה רק מה המכשיר מסוגל לעשות עבור האדם שמרכיב אותו, אלא מהן הזכויות של האנשים שיושבים מולו ומעולם לא בחרו להפוך לחלק ממאגר הנתונים שלו.