כעת, כשהחומרה מוסווית בתוך מסגרות אופנתיות סטנדרטיות שכבר נמכרות במיליוני יחידות ברחבי העולם, השאלה אינה רק מה המכשיר מסוגל לעשות עבור האדם שמרכיב אותו, אלא מהן הזכויות של האנשים שיושבים מולו ומעולם לא בחרו להפוך לחלק ממאגר הנתונים שלו.