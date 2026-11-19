שלוש מוניות ללא נהג שאיכשהו הצליחו להיכנס לאתר בנייה סגור, רכב אוטונומי שניסה לעקוף ניידות משטרה בכביש מהיר וסרטון שהפך לוויראלי: חברת Waymo מבית גוגל, חלוצת המוניות האוטונומיות שבבעלות ענקית הטכנולוגיה אלפבית, נאלצה להשעות את הנסיעות בכבישים מהירים ברחבי ארה"ב, לאחר שרשויות קליפורניה קבעו כי כלי הרכב שלה מהווים "סכנה מיידית לביטחון הציבור".

ההחלטה מהווה מכה לחברה שהשקיעה שנים בפיתוח טכנולוגיה שנועדה להוציא את הנהג האנושי מהמשוואה, וכבר מסיעה יותר מחצי מיליון נוסעים בשבוע.

גלריה רכב של Waymo ( Waymo )

מה הוביל להחלטה?

הדרמה החלה ב-5 בנובמבר, כאשר שלוש מוניות אוטונומיות של Waymo נכנסו לאזור עבודות פעיל בכביש 101, סמוך לעיר ברלינגיים שבאזור מפרץ סן פרנסיסקו. מדובר בקטע כביש שנסגר לתנועה בשל עבודות תשתית, ובו פעלו עובדים לצד ציוד הנדסי וכלי רכב. אף שהאזור היה חסום, שלוש המכוניות הצליחו לחדור אליו. למחרת התרחשה תקרית נוספת, הפעם בכביש המהיר בסן פרנסיסקו, והיא כבר תועדה בסרטון שעורר סערה ברשתות החברתיות.

בתיעוד נראה רכב של Waymo מתקרב לשתי ניידות של משטרת התנועה בקליפורניה, שביצעו חסימה ניידת שנועדה להאט את התנועה ולאפשר לצוותי תחזוקה לעבוד בבטחה. אלא שהמכונית האוטונומית, שלא היה בה נהג שיכול להתערב, ניסתה לעקוף את הניידות ולהמשיך בדרכה.

לפי דיווח של רשת ABC המקומית, היא ניסתה לעקוף אותן פעמיים, והשוטרים נאלצו לתמרן את הניידות כדי לחסום את דרכה. בהמשך הבהירה הרשת כי הסרטון המקורי שהופץ ברשת ככל הנראה עבר שינוי, ולכן אינו משקף בהכרח את מהירות הנסיעה האמיתית.

אבל הנזק כבר נעשה, והתקריות הובילו את משרד הרישוי של קליפורניה (DMV), הגוף האחראי בין היתר על הפיקוח על כלי רכב אוטונומיים במדינה, להוציא ב-11 בנובמבר הוראה האוסרת על Waymo להפעיל או לבחון כלי רכב ללא נהג בכל הכבישים המהירים במדינה.

ההוראה פורסמה לציבור רק שישה ימים לאחר מכן, והרשויות הבהירו כי ההגבלה תישאר בתוקף עד שהחברה תוכיח שהצליחה לתקן את הליקויים, ובפרט את יכולת המכוניות לזהות אזורי עבודות, חסימות וכלי רכב של כוחות החירום.

Waymo

ההגבלה הוטלה בקליפורניה בלבד, אך Waymo החליטה להרחיב אותה מיוזמתה לכל השווקים האמריקניים שבהם הציעה נסיעות בכבישים מהירים, בהם אזורי סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, פיניקס, מיאמי ואוסטין. החברה תמשיך להפעיל מוניות ברחובות עירוניים, וגם תוכל להמשיך בניסויים בכבישים מהירים כאשר במושב הנהג יושב מפעיל בטיחות אנושי.

לדברי החברה, בתקריות האחרונות לא היו נפגעים ולא אירעו התנגשויות. "הבטיחות נמצאת בבסיס כל מה שאנחנו עושים", מסרה, והוסיפה כי היא משתפת פעולה עם הרשויות כדי לחדש את השירות.

היסטוריה של אירועי בטיחות

אלא שמתברר שזו אינה הפעם הראשונה שהמכוניות של Waymo מתקשות להתמודד עם עבודות בכבישים מהירים. בחודש מאי האחרון נאלצה החברה להשעות את פעילותה בכבישים אלה בעקבות שורת תקריות דומות.

לפי מסמכים שהוגשו לרשות הבטיחות בדרכים האמריקנית (NHTSA), לפחות 13 מכוניות נכנסו לאזורי עבודות סגורים במהלך אפריל ומאי, שש מהן באזור פיניקס ושבע נוספות באזור סן פרנסיסקו ביום אחד. בעקבות האירועים הודיעה החברה ביוני על ריקול תוכנה לכמעט 3,900 כלי רכב.

אחד האירועים הקודמים כמעט הסתיים באסון, לפחות בעיני הנוסעים שהיו ברכב. אליוט סלייד וארוסתו הזמינו בחודש מאי מונית של Waymo מיישוב סמוך לסן פרנסיסקו לביתם בעיר. כשהמכונית התקרבה לאזור עבודות בכביש 101, היא החלה להתקשות להשתלב בין הנתיבים, חצתה את הקונוסים שסימנו את האזור הסגור והאיצה. לפי סלייד, שוטרים אף החלו לנסוע בעקבותיהם בניסיון לעצור את הרכב.

באחד המקרים, רכב של Waymo החל להתקשות להשתלב בין הנתיבים, חצה את הקונוסים שסימנו את האזור הסגור והאיץ

"הסתכלתי על ארוסתי וחשבתי שזהו, אנחנו הולכים למות כאן בתוך ה-Waymo", סיפר סלייד. לדבריו, המכונית המשיכה לנסוע במהירות במשך כ-20 שניות לפני שירדה מהכביש המהיר ועצרה בשכונת מגורים. נציגת החברה שיצרה איתם קשר לאחר מכן שאלה אם ירצו להמשיך בנסיעה. השניים סירבו. כפיצוי, הציעה להם Waymo שלוש נסיעות חינם בשווי של עד 40 דולר כל אחת. הם לא מתכוונים לנצל אותן.

Waymo, שהחלה את דרכה כפרויקט המכונית האוטונומית של גוגל ב-2009, הפכה בשנים האחרונות לאחת ההצלחות המסחריות הבולטות בתחום. מכוניותיה, המצוידות במצלמות, חיישני רדאר ולייזר, מסתובבות ברחובות הערים האמריקניות ללא נהג מאחורי ההגה, ואוספות נוסעים באמצעות אפליקציה בדומה לאובר.

החברה פועלת כיום ב-15 שווקים עירוניים בארה"ב, מציעה שירות בערים כמו לאס וגאס, אטלנטה, דנבר וסן דייגו ולוטשת עיניים בזמן האחרון גם לחוף המזרחי ובפרט ניו יורק וניו ג׳רזי.

המעבר לכבישים מהירים היה הישג משמעותי עבורה. בנובמבר 2025 החלה Waymo להציע נסיעות אוטונומיות בכבישים מהירים באזורי סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס ופיניקס, ובהמשך הרחיבה את השירות לערים נוספות.

האפשרות לנסוע במהירות גבוהה פתחה בפני החברה מסלולים שבעבר חייבו נסיעות ארוכות ומסורבלות ברחובות עירוניים, במיוחד בדרך לנמלי תעופה ולפרברים. בחודש יולי האחרון היא אף חידשה את השירות לאחר ההשבתה הראשונה, בעקבות שינויים שביצעה בתוכנה.

למרות רצף התקלות, נתוני הבטיחות הכוללים שמפרסמת Waymo מציגים תמונה שונה. לפי ניתוח של החברה, המבוסס על יותר מ-435 מיליון קילומטרים של נהיגה אוטונומית עד סוף יוני 2026, כלי הרכב שלה היו מעורבים ב-82% פחות תאונות שגרמו לפציעות בהשוואה לשיעור המקביל בקרב נהגים אנושיים באזורי הפעילות שנבדקו. בתאונות שגרמו לפציעות חמורות ומעלה נרשמה, לטענתה, ירידה של 95%.

אבל הבעיות אינן מוגבלות לכבישים מהירים - בחודש מאי נאלצה Waymo לבצע ריקול לכ-3,800 כלי רכב לאחר שמוניות אוטונומיות נכנסו לכבישים מוצפים, ובדצמבר 2025 ביצעה ריקול נוסף בשל מקרים שבהם מכוניותיה חלפו על פני אוטובוסים להסעת תלמידים בזמן שילדים עלו אליהם או ירדו מהם, אף שהאוטובוסים הפעילו אורות אדומים מהבהבים ושלטי עצור המחייבים את הנהגים לעצור. בארה"ב מדובר בעבירת תנועה חמורה, שנועדה למנוע דריסת ילדים החוצים את הכביש.

רק בשבוע שעבר פתחה רשות הבטיחות בדרכים האמריקנית בבדיקה מחודשת של יעילות התיקון שבוצע לבעיה באוטובוסים. מחוז החינוך באוסטין שבטקסס תיעד 19 הפרות נפרדות של הכללים, ובבתי ספר באטלנטה דווח על שש נוספות.