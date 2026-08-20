מערכות המעקב המשטרתיות אמורות לעזור לאתר מכוניות גנובות, חשודים ונמלטים. אלא שבפלורידה, שוטר מקומי חשוד שהשתמש באחת המערכות האלה למטרה קצת אחרת: לעקוב אחר אשתו, שממנה הוא נמצא בהליכי פרידה, לא פחות מ-717 פעמים לאורך כמעט שנתיים.

מערכות המעקב המשטרתיות אמורות לעזור לאתר מכוניות גנובות, חשודים ונמלטים. אלא שבפלורידה, שוטר מקומי חשוד שהשתמש באחת המערכות האלה למטרה קצת אחרת: לעקוב אחר אשתו, שממנה הוא נמצא בהליכי פרידה, לא פחות מ-717 פעמים לאורך כמעט שנתיים.

מערכות המעקב המשטרתיות אמורות לעזור לאתר מכוניות גנובות, חשודים ונמלטים. אלא שבפלורידה, שוטר מקומי חשוד שהשתמש באחת המערכות האלה למטרה קצת אחרת: לעקוב אחר אשתו, שממנה הוא נמצא בהליכי פרידה, לא פחות מ-717 פעמים לאורך כמעט שנתיים.

כריסטופר גודסון, שוטר בן 31 ממשטרת העיר היינס שבפלורידה, נעצר לאחר שלפי החשד ביצע מאות חיפושים אחר רכבה של אשתו באמצעות מערכת המצלמות וזיהוי לוחיות הרישוי של חברת Flock Safety. לפי מסמכי החקירה, לא הייתה לכך שום סיבה משטרתית - האישה לא הייתה חשודה בעבירה, לא הייתה חלק מחקירה פלילית וגם המכונית שלה לא נקשרה לפשע כלשהו.

כריסטופר גודסון, שוטר בן 31 ממשטרת העיר היינס שבפלורידה, נעצר לאחר שלפי החשד ביצע מאות חיפושים אחר רכבה של אשתו באמצעות מערכת המצלמות וזיהוי לוחיות הרישוי של חברת Flock Safety. לפי מסמכי החקירה, לא הייתה לכך שום סיבה משטרתית - האישה לא הייתה חשודה בעבירה, לא הייתה חלק מחקירה פלילית וגם המכונית שלה לא נקשרה לפשע כלשהו.

כריסטופר גודסון, שוטר בן 31 ממשטרת העיר היינס שבפלורידה, נעצר לאחר שלפי החשד ביצע מאות חיפושים אחר רכבה של אשתו באמצעות מערכת המצלמות וזיהוי לוחיות הרישוי של חברת Flock Safety. לפי מסמכי החקירה, לא הייתה לכך שום סיבה משטרתית - האישה לא הייתה חשודה בעבירה, לא הייתה חלק מחקירה פלילית וגם המכונית שלה לא נקשרה לפשע כלשהו.

מדובר בכלי שנועד בין היתר לסייע למשטרה לאתר כלי רכב גנובים, חשודים ונמלטים. אלא שגישה למאגר מאפשרת מטבע הדברים לחפש גם אחר מכונית של אדם מסוים, ולכן השימוש בו כפוף להרשאות ולמטרות משטרתיות.

מדובר בכלי שנועד בין היתר לסייע למשטרה לאתר כלי רכב גנובים, חשודים ונמלטים. אלא שגישה למאגר מאפשרת מטבע הדברים לחפש גם אחר מכונית של אדם מסוים, ולכן השימוש בו כפוף להרשאות ולמטרות משטרתיות.

מדובר בכלי שנועד בין היתר לסייע למשטרה לאתר כלי רכב גנובים, חשודים ונמלטים. אלא שגישה למאגר מאפשרת מטבע הדברים לחפש גם אחר מכונית של אדם מסוים, ולכן השימוש בו כפוף להרשאות ולמטרות משטרתיות.

לפי החוקרים, בין 1 בספטמבר 2024 ל-30 ביוני 2026 חיפש גודסון כאמור את מספר לוחית הרישוי של אשתו 717 פעמים. בספטמבר 2025 לבדו הוא ביצע לכאורה 280 חיפושים, שבוצעו לפי החשד הן בזמן שהיה בתפקיד והן מחוץ לשעות העבודה, באמצעות מחשב נייד וסמארטפון שקיבל מהמשטרה.

לפי החוקרים, בין 1 בספטמבר 2024 ל-30 ביוני 2026 חיפש גודסון כאמור את מספר לוחית הרישוי של אשתו 717 פעמים. בספטמבר 2025 לבדו הוא ביצע לכאורה 280 חיפושים, שבוצעו לפי החשד הן בזמן שהיה בתפקיד והן מחוץ לשעות העבודה, באמצעות מחשב נייד וסמארטפון שקיבל מהמשטרה.

לפי החוקרים, בין 1 בספטמבר 2024 ל-30 ביוני 2026 חיפש גודסון כאמור את מספר לוחית הרישוי של אשתו 717 פעמים. בספטמבר 2025 לבדו הוא ביצע לכאורה 280 חיפושים, שבוצעו לפי החשד הן בזמן שהיה בתפקיד והן מחוץ לשעות העבודה, באמצעות מחשב נייד וסמארטפון שקיבל מהמשטרה.