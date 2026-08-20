מערכות המעקב המשטרתיות אמורות לעזור לאתר מכוניות גנובות, חשודים ונמלטים. אלא שבפלורידה, שוטר מקומי חשוד שהשתמש באחת המערכות האלה למטרה קצת אחרת: לעקוב אחר אשתו, שממנה הוא נמצא בהליכי פרידה, לא פחות מ-717 פעמים לאורך כמעט שנתיים.
כריסטופר גודסון, שוטר בן 31 ממשטרת העיר היינס שבפלורידה, נעצר לאחר שלפי החשד ביצע מאות חיפושים אחר רכבה של אשתו באמצעות מערכת המצלמות וזיהוי לוחיות הרישוי של חברת Flock Safety. לפי מסמכי החקירה, לא הייתה לכך שום סיבה משטרתית - האישה לא הייתה חשודה בעבירה, לא הייתה חלק מחקירה פלילית וגם המכונית שלה לא נקשרה לפשע כלשהו.
717 חיפושים אחר אותה מכונית
Flock Safety מפעילה בארצות הברית רשת גדולה של מצלמות חכמות מבוססות בינה מלאכותית לזיהוי לוחיות רישוי. המצלמות מתעדות כלי רכב חולפים ומאפשרות לרשויות אכיפת החוק לחפש במאגר לפי מספר לוחית ולבדוק היכן ומתי זוהה רכב מסוים.
מדובר בכלי שנועד בין היתר לסייע למשטרה לאתר כלי רכב גנובים, חשודים ונמלטים. אלא שגישה למאגר מאפשרת מטבע הדברים לחפש גם אחר מכונית של אדם מסוים, ולכן השימוש בו כפוף להרשאות ולמטרות משטרתיות.
לפי החוקרים, בין 1 בספטמבר 2024 ל-30 ביוני 2026 חיפש גודסון כאמור את מספר לוחית הרישוי של אשתו 717 פעמים. בספטמבר 2025 לבדו הוא ביצע לכאורה 280 חיפושים, שבוצעו לפי החשד הן בזמן שהיה בתפקיד והן מחוץ לשעות העבודה, באמצעות מחשב נייד וסמארטפון שקיבל מהמשטרה.
הפרשה נחשפה בנסיבות חריגות למדי. ב-10 באוגוסט סיפרה אשתו של גודסון כי ה"וושינגטון פוסט" פנה אליה במסגרת עבודה על כתבה הנוגעת לחיפושים שביצע בעלה. בעקבות זאת פנה גודסון לממונה עליו והודה כי ביצע "מספר חיפושים" אחר רכבה. לפי הדיווחים, הוא הסביר כי רצה לדעת היכן נמצאים ילדיו בזמן ששהו עם אמם.
אלא שהחוקרים גילו פרט נוסף: בעת ביצוע חיפוש במערכת נדרשים המשתמשים לציין את הסיבה לכך, וגודסון חשוד שבחר בסיבות שהציגו את החיפושים כאילו הם קשורים לעבודת משטרה לגיטימית. בין היתר הוא סימן קטגוריות כמו "עבירת רכב פלילית", "מבוקש - צו מעצר או נמלט" ו"סמים וחומרים נרקוטיים". לפי תצהיר המשטרה, אף אחת מהסיבות האלה לא הייתה רלוונטית לאשתו או לרכבה.
גודסון נעצר ב-11 באוגוסט והואשם בהתנהגות פסולה במסגרת תפקידו ובעבירה הנוגעת לשימוש במחשבים ובמכשירים אלקטרוניים. לאחר מעצרו הוא הוצא לחופשה מנהלית בתשלום, ובמשטרה מסרו כי הוא הודיע שבכוונתו להתפטר בעקבות החקירה.
הביקורת על Flock מתרחבת
האירוע מעלה מחדש את אחת הבעיות המרכזיות שמלוות מאגרי מעקב מהסוג הזה: לא רק מה המערכת מסוגלת לאסוף, אלא מי יכול לחפש במידע ולאיזו מטרה. במקרה הנוכחי, לפי החשד, הטכנולוגיה עצמה לא טעתה בזיהוי הרכב. מי שניצל לכאורה את הגישה למערכת היה שוטר שהחזיק בהרשאה להשתמש בה במסגרת עבודתו.
מפקד משטרת העיר היינס, אייזק ג'קסון, מסר בעקבות המעצר כי "משטרת היינס אינה סובלת שימוש לרעה, גישה בלתי מורשית או שימוש לצרכים אישיים במאגרי מידע חקירתיים או במערכות מידע של רשויות אכיפת החוק". למרות זאת, במשטרה הבהירו כי אין בכוונתם להפסיק להשתמש במצלמות של Flock.
הפרשה מגיעה בתקופה שבה רשת המצלמות של החברה נמצאת תחת ביקורת הולכת וגוברת בארה"ב. פעילי פרטיות ומתנגדי מערכות מעקב מזהירים מפני היכולת לתעד את תנועתם של מיליוני כלי רכב ולרכז את המידע במאגרים שאליהם מקבלות רשויות אכיפת החוק גישה.
ברשת אף צובר תאוצה קמפיין המכונה "de-Flock America", שקורא לפעול נגד התרחבות רשת המצלמות של החברה ואף להשמיד מצלמות בליל ליל כל הקדושים.
וזו אינה המחלוקת היחידה סביב הטכנולוגיה. במקרה אחר שהתרחש לא מזמן, מערכת המצלמות זיהתה בטעות מכונית של אדם חף מפשע כרכב גנוב. בעקבות ההתראה הגיעו למקום שוטרים והקיפו את הנהג, לפני שהתברר כי מדובר בזיהוי שגוי.