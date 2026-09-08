קבוצת מודיעין האיומים של גוגל מפרסמת היום (ג') נתונים חדשים המצביעים על מעבר מסוכן בלוחמת הסייבר העולמית, מפרומפטים ידניים פשוטים למערכות אוטונומיות מבוססות סוכני בינה מלאכותית. במוקד הדו"ח עומדת פעילות גוברת של המשטר האיראני, לצד שחקנים מסין וכנופיות פשיעה כלכליות, המנצלים תשתיות מתקדמות לצמצום דרמטי של חלון התגובה של מגיני הסייבר.

האקר איראני ( עיבוד תמונה. צילום: shutterstock )

על פי הממצאים, קבוצת התקיפה הממשלתית האיראנית המסונפת ככל הנראה למשמרות המהפכה והמוכרת כ-CALANQUE ION, או כ-APT42, הרחיבה את שימושיה במודלי שפה גדולים, בהם ג'מיני של גוגל. לצד פעולות מוכרות כגון איסוף מודיעין ממקורות גלויים וניסוח הודעות דיוג ממוקדות, הקבוצה עשתה קפיצת מדרגה טכנולוגית: חבריה רותמים מודלים לפיתוח תשתיות תקיפה טקטיות, ואף מבצעים ניסיונות הנדסה לאחור של אלגוריתמי רישוי תוכנה במטרה לעקוף מערכות הגנה ארגוניות מתקדמות.

במקביל, מערך מבצעי ההשפעה של טהראן שודרג באופן ניכר. במקום להזין הנחיות בסיסיות, גורמים איראניים מנחים מודלי שפה לנסח פקודות טכניות מפורטות ביותר עבור מחוללי תמונות, הכוללות פרמטרים של תאורת סטודיו, זוויות צילום ומרקמי עור מדויקים, כדי לייצר דמויות פוטו-ריאליסטיות לחלוטין ברשתות החברתיות. אותם גורמים אף מורים למודלים לאמץ פרסונות מומחיות – דוגמת אנליסטים של שוק האנרגיה או מומחים ללוחמה פסיכולוגית – תוך שילוב טכניקות מניפולציה מתקדמות לעיצוב נרטיבים המשרתים את יעדי המשטר.

התפתחות זו משתלבת במגמה רחבה יותר של הפעלת סוכני בינה מלאכותית אוטונומיים המסוגלים לפעול ללא פיקוח אנושי שוטף. באחד המקרים שתועדו, תוקף בעל מניע כלכלי חדר למשאבי ענן ארגוניים, ותוך פחות משש שעות בלבד תכנן, בנה והוציא לפועל קמפיין מסיבי לגניבת הרשאות וסריקת חולשות. סוכן ה-AI ניהל את מערך הסריקה בעצמו, פתר תקלות בזמן אמת וביצע רוטציה אוטומטית של כתובות רשת כדי לחמוק מגילוי.

הממצאים חושפים גם מאבק מוחות סביב כלי האבטחה עצמם. קבוצת פשיעה פיננסית בשם UNC6780, המכונה גם TeamPCP, פיתחה שיטה לעקיפת סורקי אבטחה הפועלים על בסיס מודלי שפה: התוקפים השתילו בתוך קוד המקור הערות טקסטואליות המכילות הנחיות קיצוניות לייצור נשק ביולוגי או גרעיני. כשהסורק האוטומטי נתקל בטקסט האסור, מנגנוני הבטיחות הפנימיים שלו מסרבים לעבד את הקובץ כולו בשל הפרת מדיניות, וכך הקוד הזדוני חומק מבדיקה וממשיך לרוץ בסביבת הפיתוח.

בזירה הסינית, קבוצת הריגול UNC6508 ממשיכה למקד מאמצים בגניבת קניין רוחני ומחקרי בינה מלאכותית ממוסדות אקדמיים, רפואיים וביטחוניים בצפון אמריקה. הקבוצה חודרת לסביבות ענן ופורסת בהן מודלים בקוד פתוח, צעד המאפשר לה לנצל את משאבי המחשוב היקרים של הקורבן ללא עלות, תוך עקיפה מלאה של מנגנוני הניטור והאבטחה הקיימים בממשקי ה-API המסחריים.

השוואת הפעילות מול כלי פיתוח ומחקר מקבילים מדגישה את גיוון האיומים: לצד שימוש במודלים סגורים כמו קלוד מבית אנת'רופיק וג'מיני לפיתוח קוד זדוני מורכב, תוקפים עושים שימוש נרחב בעוזרי פיתוח ייעודיים דוגמת DeepSeek-Coder הסיני לפיתוח סוסי טרויאני, ומתמקדים בגניבת קובצי הגדרות ומפתחות מסביבות עבודה מודרניות כגון סביבת הפיתוח Cursor, כלי האוטונומיה Devin והתוסף Cline.