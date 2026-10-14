בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם

בכל יום נאספות בבתי החולים ובקופות החולים כמויות עצומות של מידע רפואי, אבל חלק גדול ממנו כלל אינו מנוצל. בעידן שבו הבינה המלאכותית מאפשרת לנתח כמויות מידע עצומות, עולה שאלה מתבקשת: מה אנחנו מפספסים, ואיך אפשר להשתמש במידע הרפואי שלנו כדי להציל חיים?

השאלות האלה עמדו במרכז פאנל שנערך במסגרת ועידת החדשנות של רמב"ם, בהשתתפות נציגים ממערכת הבריאות, התעשייה והאקדמיה. לצד הפוטנציאל העצום של המידע הרפואי, המשתתפים דנו גם בסיכונים לפרטיות המטופלים ובשאלה מי אמור להרוויח מהשימוש בנתונים שלהם.

פאנל 4 המידע הרפואי שלי שווה מיליארדים. אז למי הוא שייך? הביג דאטה כנכס אסטרטגי כנס רמב"ם ( צילום: streame )

"אנחנו זורקים יותר מ-90% מהנתונים"

דני איתן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם וחוקר במכון הביג דאטה TERA של רמב"ם והטכניון, טען כי מערכת הבריאות רחוקה מאוד ממיצוי הפוטנציאל של המידע שברשותה. "עד שאתה לא אוסף ומנתח את המידע, אתה לא יודע מה הפוטנציאל שלו. בכל פעם שמפתחים כלי איסוף נתונים חדש, אנחנו מגלים דברים חדשים. אם נפחד מזה, אנחנו עושים עוול לחולים ולמטופלים".

לדבריו, בעתיד מערכות AI יוכלו לנתח בזמן אמת את מצבו של מטופל, להשוות אותו למקרים דומים ולמחקרים רפואיים, ולסייע לרופאים לקבל החלטות מדויקות יותר. עם זאת, הוא הבהיר כי בתחום טיפול נמרץ ילדים, כלים כאלה עדיין נמצאים בשלב המחקר ולא משמשים לטיפול השוטף. "גם פוטנציאל הנזק הוא אדיר, בדיוק כמו הפוטנציאל להועיל", הזהיר.

ד"ר מיכל צוכמן כץ, סמנכ"לית חדשנות ומחקר במכבי שירותי בריאות, הדגישה כי המידע הרפואי הוא "נכס אסטרטגי למערכות הבריאות ולמדינה". לדבריה, שילוב המידע שנאסף בבתי החולים עם הנתונים ארוכי הטווח שמחזיקות קופות החולים עשוי לספק לרופאים תמונה רפואית רחבה ומדויקת יותר. עם זאת, היא הדגישה כי על ארגוני הבריאות מוטלת האחריות לשמור על אמון המטופלים ולוודא שהמידע משמש לקידום הרפואה.

גלריה דני איתן ( דוברות המרכז הרפואי רמב"ם )

מיכל צוכמן ( דוברות המרכז הרפואי רמב"ם )

ליאור בונפיס ( דוברות המרכז הרפואי רמב"ם )

גם ליאור בונפיס, סגן נשיא לתפעול בפיליפס העולמית ונשיא ומנכ"ל פיליפס ישראל, הסכים כי השימוש בנתונים חיוני להתקדמות הרפואה. "אם ננעל את המידע הזה בתוך כספת, לא נוכל להשתמש בו. גם המטופל יפסיד וגם העולם כולו יפסיד", אמר. לדבריו, הבינה המלאכותית כבר משנה את תחום ההדמיה הרפואית, אך מטרתה אינה להחליף את הרופאים. "הרופא הוא עדיין הקפטן, הוא זה שיקבל את ההחלטה".

האם מגיע לנו כסף על המידע שלנו?

פרופ' טליה מירון שץ מהקריה האקדמית אונו ומנכ"לית BuddyNSoul, הציגה זווית אחרת: המידע החשוב ביותר הוא לפעמים דווקא זה שהמטופלים לא מספרים לרופא. לדבריה, רבים אינם מדווחים במדויק על נטילת תרופות או על הרגלי החיים שלהם, מה שעלול לפגוע באיכות הטיפול.

טליה מירון ( דוברות המרכז הרפואי רמב"ם )

"אם יש לי אמון שקופת החולים שלי לא תקנוס אותי כשאני אומרת שלקחתי רק חצי מהתרופות, אז אני אדווח על זה, ואז היא תוכל לתת לי טיפול טוב יותר", הסבירה.

ומה לגבי האפשרות שמטופלים יקבלו כסף בתמורה לשימוש במידע שלהם? מירון שץ מסתייגת מהרעיון. "אם נציע כסף, אוי ואבוי לנו, כי אז הפכנו את זה למסחר", אמרה. לדבריה, במקום תשלום, מערכת הבריאות צריכה להסביר למטופלים כיצד השימוש במידע שלהם עשוי לשפר את הטיפול שהם מקבלים.