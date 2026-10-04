גוגל מצמצמת את הגישה למודלים המתקדמים של ג'מיני עבור משתמשים חינמיים ועבור חלק מהמנויים בתשלום. לפי מסמך חדש שפרסמה החברה, החל מ-9 באוקטובר, משתמשים חינמיים יוכלו להשתמש בג'מיני רק במודל Flash-Lite (המודל הבסיסי ביותר) – ולא יקבלו עוד גישה למודלים המתקדמים יותר, Flash ו-Pro.
המשמעות היא שמשתמשי ג'מיני החינמיים יאבדו את האפשרות להשתמש ב-Gemini 3.6 Flash וב-Gemini 3.1 Pro, ויישארו עם Gemini 3.5 Flash-Lite. האחרון הוא המודל הקל והחסכוני יותר של גוגל, שמיועד בעיקר למשימות יומיומיות ומהירות, בעוד שמודל Pro מיועד למשימות מורכבות יותר כמו כתיבת קוד, פתרון בעיות וניתוח של טקסטים, קבצים ותמונות.
גם מנויי Google AI Plus, תוכנית הביניים של החברה (שמחירו מתחיל ב-19 שקל לחודש או 190 לשנה), ייפגעו מהשינוי. הם ימשיכו לקבל גישה ל-Flash-Lite ול-Flash, אך לא יוכלו עוד לבחור במודל Pro. בניגוד למשתמשים החינמיים, אצלם לא נקבע מועד לשינוי, וגוגל מסרה כי המנויים יקבלו הודעת דוא"ל שתבהיר מתי ההגבלה תיכנס לתוקף בחשבונם.
מנויי AI Pro (בעלות של 74.9 שקל לחודש ו-749.9 לשנה) ו-AI Ultra (בעלות של 390 שקל לחודש), לעומת זאת, ימשיכו לקבל גישה לכל שלוש רמות המודלים – Flash-Lite, Flash ו-Pro. גוגל אף משדרגת את תוכנית Pro ומוסיפה אליה את מצב Deep Think, שהיה עד כה זמין למנויי Ultra.
במצב הזה המודל משקיע יותר זמן וכוח מחשוב לפני שהוא עונה, ובוחן כמה דרכים אפשריות לפתרון הבעיה במקביל במקום להסתמך על מסלול חשיבה אחד בלבד (מה שנקרא בשפה המקצועית "חשיבה מקבילית"). המטרה היא לשפר את הביצועים במשימות מורכבות במיוחד.
במקביל, גוגל צפויה להעניק למשתמשים שליטה רבה יותר בכמות המחשוב שהמודל מפעיל עבור כל תשובה. במסמך התמיכה היא מציינת כי עבור כל מודל זמין ניתן יהיה לבחור בין שלוש רמות מאמץ – נמוכה, בינונית וגבוהה.
ככל שרמת המאמץ גבוהה יותר, המודל אמור להשקיע יותר בחישוב התשובה ולהפיק תוצאות מפורטות יותר, אך גם לצרוך חלק גדול יותר ממכסת השימוש של המשתמש. בכך היא מיישרת קו עם הכלים המתחרים – קלוד של אנת'רופיק ו-ChatGPT של OpenAI.
בשבוע שעבר חשפה גוגל את Gemini 4 Argon, הדור החדש של ג'מיני. בשלב זה הגישה אליו פתוחה רק לקבוצה נבחרת של מומחים וארגוני סייבר ולממשל האמריקאי; זאת, לטענת גוגל, בשל יכולותיו העוצמתיות בתחום הסייבר. כשהמודל ישוחרר לציבור הרחב, הוא כנראה יהיה זמין תחילה למנויי AI Ultra, אך גוגל עדיין לא הבהירה אם בהמשך הוא ייחשב לחלק מרמת Pro או יהפוך לקטגוריה חדשה וחזקה יותר.
גם OpenAI ביצעה לאחרונה שינויים בתמחור של ChatGPT. באירוע המפתחים שלהנפתח בכרטיסייה חדשה בשבוע שעבר, היא השיקה תוכנית חדשה בשם Pro 500 במחיר של 500 דולר בחודש, שמציעה את מכסות השימוש הגבוהות ביותר וגישה לגרסה מהירה במיוחד של GPT-6 Astra, המודל המתקדם שלה.
במקביל, היא חתכה בחצי את מכסות השימוש שמקבלים מנויים חדשים בתוכנית Pro 200, שמחירה נותר 200 דולר בחודש. המהלכים של שתי החברות מצביעים על מגמה דומה: ככל שהמודלים המתקדמים דורשים יותר כוח מחשוב, הגישה הנרחבת אליהם עוברת בהדרגה למסלולי המנוי היקרים יותר.