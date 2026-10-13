אחת ההבטחות המסקרנות ביותר של גל הבינה המלאכותית הנוכחי מגיעה לסוף דרכה במתכונתה ה-(כמעט)-מקורית: חברת Character.ai, שמשכה עשרות מיליוני משתמשים בזכות צ'אטבוטים בעלי אישיות ייחודית המאפשרים לנהל שיחות עומק עם דמויות פיקטיביות והיסטוריות, הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל (Chapter 11) בבית המשפט בדלאוור.
המהלך נועד לאפשר מכירה מוסדרת של נכסי החברה, כאשר תאגיד דיסני נכנס לתמונה במכרז עם הצעה של 20 מיליון דולר עבור רישיון קבוע שאינו בלעדי לקניין הרוחני שלה.
המעבר לגוגל והתביעה מדיסני
עם זאת יש לציין שהחברה, למרות שעלתה לכותרות (לרוב שליליות) בשנתיים האחרונות, למעשה כבר לא פועלת כסטארט אפ אלא יותר כספקית לשירותי הצ'אט שלה.
צוות הפיתוח המקורי, כולל המייסדים נועם שזיר (אמריקאי ממוצא ישראלי ומפתח הטרנספורמר, או ה-T ב-GPT) ודניאל דה פרייטס ועוד 30 עובדים, עבר לגוגל ב-2024 בעסקה של כ-2.5 מיליארד דולר - שרוקנה הלכה למעשה את החברה מהיכולות הטכנולוגיות שלה (מאז הספיק שזיר לעזור את גוגל לטובת OpenAI). מה שנותר כעת הם נכסים שמוערכים בכ-50-100 מיליון דולר בידי גורמי ההוצאה לפועל בארה"ב.
גם המעורבות של דיסני ברכישת חלק מהנכסים אינה חפה מצביעות קלה. רק בשנה שעברה שיגרה ענקית הבידור מכתב התראה חריף לחברה, בטענה להפרת זכויות יוצרים בוטה. הצ'אטבוטים שלה חיקו באופן מדויק דמויות פופולריות כמו אלזה מ"לשבור את הקרח", מואנה, ספיידרמן ודארת' ויידר, תוך שימוש בעלילותיהן המקוריות.
Character.ai נאלצה אז להסיר את הדמויות, אך החיבור בין החברות רק העמיק לאחרונה, כאשר דיסני גייסה את מנכ"ל החברה לשעבר, קארנדיפ אנאנד, לצד שורת בכירים טכנולוגיים נוספים. כעת, נראה שדיסני מבקשת לנצל את המצוקה הפיננסית כדי להטמיע את מנועי השיחה המתקדמים במוצריה שלה במחיר "הזדמנות".
תביעות משפטיות ומשתמשים שהתאבדו
ההתרסקות הכלכלית של החברה היא תוצאה ישירה של סחרור משפטי ותדמיתי. לאורך השנה החולפת התמודדה Character.ai עם גל תביעות מצד משפחות של בני נוער ששמו קץ לחייהם או ניסו לפגוע בעצמם לאחר שפיתחו תלות רגשית באינטראקציות עם הבוטים. החברה טענה תחילה כי התכנים חוסים תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, אך בהמשך חסמה שיחות פתוחות לקטינים והגיעה להסדרי פשרה עם חלק מהמשפחות.
במקביל, הרשויות במדינת פנסילבניה הגישו תביעה לאחר שבוט של החברה התחזה לאיש מקצוע רפואי מורשה ואף סיפק מספר רישיון מזויף. הקריסה ממחישה את המלכוד המובנה של שירותי "בינה מלאכותית מלווה", שוק הכולל מתחרים כמו Replika הוותיקה, פרסונות ה-AI שניסתה מטא להשיק באינסטגרם, ומערכות דומות הפועלות בשוק האסייתי.
בעוד שענקיות כמו OpenAI ממתגות את סוכני השיחה המותאמים אישית (Custom GPTs) ככלים לפרודוקטיביות ולסיוע טכני, מודלים שמתבססים על סימולציה רגשית מושכים בסיס משתמשים צעיר ופגיע ומייצרים חשיפה אדירה לסיכונים משפטיים שבמקרה של Character.ai הביאה אותה לברכיה.
התוצאה של השילוב בין מודל הכנסות בעייתי, עלויות מחשוב כבדות ופיקוח רגולטורי מתהדק בארה"ב ובאירופה הפך את המודל העסקי לבלתי אפשרי עבור שחקנית עצמאית. לפי שעה, הפלטפורמה תמשיך לפעול עד לסיום הליך המכרז המשפטי לקראת סוף השנה.
מנכ"ל החברה, קולין אדמס, הבהיר כי המכירה בחסות בית המשפט היא הדרך הטובה ביותר למקסם ערך עבור בעלי העניין, אך בהנהלה הודו כי אם לא יימצא רוכש שיסכים לקחת על עצמו את המשך התפעול השוטף, השירות ייאלץ להיסגר סופית.