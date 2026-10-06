דגמי המקבוק פרו החדשים שאפל צפויה להשיק ככל הנראה באמצע החודש יכללו כמה חידושים לעומת קודמיהם - כך לפי פרסום חדש של העיתונאי והאנליסט הבכיר מארק גורמן מ"בלומברג", הנחשב בעל מקורות טובים בחברה.

מקבוק פרו עם שבב ה-M5 ( אפל )

לראשונה: מסך OLED

החידוש הגדול במחשבי המקבוק צפוי להיות מסכי מגע מסוג OLED, לראשונה במחשבי אפל. בנוסף, הם יהיו קלים משמעותית מהדגמים הקיימים של המקבוק פרו. צפוי שדגמי ה-OLED יהיו יוקרתיים ויקרים יותר.

לפי גורמן, שפרסם את הדברים בניוזלטר Power On שלו, אפל עיצבה מחדש את פנים המכשיר, מיזערה חלקים וסידרה מחדש רכיבים כדי להקל על נשיאת המחשב. היום שוקל המקבוק פרו הבסיסי, בגודל 16 אינץ', עד 2.13 ק"ג, המקבוק אייר בגודל 15 אינץ' שוקל עד 1.49 ק"ג, והמקבוק ניאו - עד 1.22 ק"ג.

על-פי השמועות שפורסמו עד כה ברשת, הדגמים החדשים יכללו את התכונות הבאות: תצוגת OLED, מסך מגע, "אי דינמי" במקום חריץ למצלמת סלפי, שבבי M5 Pro ו-M5 Max הנוכחיים, עיצוב דק יותר ומשקל קל יותר.

לפי גורמן, אפל מתכננת לשלב במחשבים הניידים החדשים את מערכת ההפעלה macOS בגרסה 27.2, שנמצאת כרגע בבדיקות בטא. הוא גם מדווח שאפל מכינה "אייפד מיני" ראשון עם מסך OLED, שצפוי להשקה בין סוף אוקטובר לנובמבר, עם שבב מהיר יותר ומצלמת FaceTime אופקית, ש"מיישרת קו" עם שאר האייפדים של אפל.