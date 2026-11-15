עוד פרשת פרטיות מביכה למטא, והפעם בגלל התמונות שאנחנו שומרים בסמארטפון: רשות הגנת הפרטיות של איטליה הטילה על ענקית הטכנולוגיה קנס עתק של 805 מיליון אירו (כ-887 מיליון דולר), לאחר שקבעה כי אפליקציית פייסבוק למכשירי אנדרואיד ניגשה לתמונות, לסרטונים ולמידע נלווה מתוך הגלריות הפרטיות של משתמשים, מבלי שקיבלה מהם הסכמה מפורשת לשימוש הזה ומבלי שהסבירה להם כראוי מה היא עושה עם המידע.

על פי ממצאי הרשות, הפרשה נוגעת לכ-20 מיליון משתמשי אנדרואיד באיטליה, שלא ידעו כי ההרשאה שהעניקו לפייסבוק מאפשרת לה להשתמש בתמונותיהם גם למטרות נוספות.

גלריה מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג ( רויטרס )

מטא, מצדה, דוחה את הטענות, מכנה את הקנס "לא מידתי" ומתכוונת לערער על ההחלטה. מדובר בקנס הגבוה ביותר שהטילה רשות הגנת הפרטיות האיטלקית, והוא שקול לכ-0.47% מהמחזור העולמי של קבוצת מטא.

הרשאה אחת, כמה שימושים

במרכז הפרשה עומד פיצ'ר שהציגה פייסבוק ב-2023 תחת השם "Get suggestions from gallery when browsing Facebook" (קבלת הצעות מהגלריה בזמן הגלישה בפייסבוק). על פניו, מדובר בתכונה שימושית למדי: בזמן שהמשתמש גולל בפיד, פייסבוק מציעה לו לפרסם תמונות וסרטונים שכבר שמורים בסמארטפון שלו, מבלי שיצטרך לחפש אותם בעצמו.

אלא שלפי רשות הגנת הפרטיות האיטלקית, הדרך שבה השיגה החברה את ההרשאה לגשת לתכנים הללו הפרה את החוק. במקום לבקש מהמשתמשים אישור נפרד וברור לשימוש בתמונות לצורך הצגת המלצות, פייסבוק הסתפקה בהרשאה כללית לגישה לגלריה, שכיסתה כמה פעולות שונות באפליקציה.

ההרשאה לוותה בהודעה עמומה על האפשרות "להפעיל פיצ'רים נוספים", מבלי להבהיר למשתמשים כי הם מאשרים גם שימוש בתמונות ובסרטונים האישיים שלהם לצורך יצירת הצעות לפרסום פוסטים. יתרה מכך, התכונה עצמה הייתה מופעלת כברירת מחדל.

כך, למשל, משתמש שאישר לפייסבוק גישה לתמונות כדי להעלות פוסט, עלול היה לאפשר לה להשתמש באותה הרשאה גם כדי להציג לו המלצות מתוך הגלריה הפרטית שלו, מבלי שהבין שהוא מאשר שימוש נוסף במידע שלו. לפי הרגולטור, הרשאה מלאה מסוג זה עשויה לאפשר לאפליקציה לקרוא את כל ארכיון התמונות במכשיר, ואף לשמור על גישה מתמשכת אליו, מבלי שהמשתמש יוכל לדעת בדיוק באילו תכנים נעשה שימוש.

האפליקציות של מטא ( צילום: Koshiro K / Shutterstock.com )

20 מיליון משתמשים וקנס חסר תקדים

החקירה נגד מטא נפתחה ביולי 2025 בעקבות תלונה שהגיש ארגון להגנת צרכנים בעיר בולצאנו שבצפון איטליה. בעקבות התלונה ערכה הרשות בדיקה טכנית של מנגנון ההרשאות באפליקציה, ובסיומה קבעה כי מטא הפרה את החוק האיטלקי המיישם את דירקטיבת הפרטיות האירופית ePrivacy.

החוק מעניק הגנה מיוחדת למידע המאוחסן במכשירים אישיים, לרבות סמארטפונים, וקובע כי גישה אליו מחייבת הסכמה חופשית ומודעת של המשתמש. במילים אחרות, העובדה שאדם אישר לאפליקציה לגשת לתמונות שלו אינה מעניקה לה אישור אוטומטי להשתמש בהן לכל מטרה שתבחר.

בקביעת גובה הקנס, הרשות הביאה בחשבון את מספר המשתמשים הגדול שנחשף להפרה, את משך הזמן שבו נמשכה ואת מה שהגדירה כשיתוף פעולה לקוי מצד מטא במהלך החקירה. גם הפרת פרטיות קודמת של החברה משנת 2019 נלקחה בחשבון.

לפי הרשות, חלק מההפרות נמשכות גם כיום, בעיקר בקרב משתמשים שלא עדכנו את האפליקציה או כאלה שכבר העניקו לה הרשאות בעבר. מטא אמנם הכניסה שינויים מסוימים לאחר פתיחת החקירה, אך הרגולטור קבע כי הם בוצעו באיחור ולא סיפקו פתרון לכלל המשתמשים.

מטא: "המשתמשים יכולים לבטל את ההרשאה בכל רגע"

לצד הקנס, הרשות האיטלקית העניקה למטא 60 יום לשנות את אופן הפעולה של הפיצ'ר. החברה תידרש להציג בקשת הרשאה נפרדת ומפורשת, שתסביר למשתמשים מדוע פייסבוק מבקשת גישה לגלריה, מה מטרת השימוש במידע וכיצד ניתן לבטל את ההרשאה.

בנוסף, הפיצ'ר יצטרך להיות כבוי כברירת מחדל, גם עבור משתמשים שכבר אישרו בעבר גישה לתמונותיהם. מטא נדרשה לדווח לרשות בתוך 30 יום על הצעדים שהחלה לנקוט, ולהציג בתוך 90 יום את הפעולות שביצעה בפועל.

לצד הקנס, הרשות האיטלקית העניקה למטא 60 יום לשנות את אופן הפעולה של הפיצ'ר

במטא, כאמור, לא מקבלים את ההחלטה. החברה טוענת כי מדובר בפיצ'ר פשוט שנועד לסייע למשתמשים לשתף תמונות וסרטונים בפייסבוק, וכי הוא לא יכול לפעול ללא אישור גישה שניתן ברמת מערכת ההפעלה. "משתמשים חייבים להעניק הרשאה במכשיר שלהם לפני שהתכונה יכולה לפעול, והם יכולים לשנות את ההרשאה הזו בכל עת דרך ההגדרות", מסר דובר החברה לסוכנות הידיעות רויטרס.

שאלה נוספת שעולה מהפרשה היא האם התמונות והסרטונים שאליהם ניגשה פייסבוק שימשו גם לאימון מודלי הבינה המלאכותית של מטא. הרשות האיטלקית הבהירה כי החקירה הנוכחית כלל לא עסקה בשאלה הזו, ולכן אין בה ממצאים המעידים על שימוש בתמונות הפרטיות לצורך אימון AI. מטא עצמה מכחישה כי עשתה שימוש כזה בתכנים.

עם זאת, הרגולטור הודיע כי בכוונתו לבחון בנפרד פיצ'ר חדש שהשיקה החברה השנה, המאפשר עיבוד של תמונות וסרטונים מהגלריה באמצעות שירותי ענן. בניגוד לעיבוד מקומי, המתבצע על גבי הסמארטפון עצמו, עיבוד בענן עשוי להיות כרוך בהעברת התכנים לשרתים מרוחקים, ולכן מעלה שאלות נוספות בנוגע לפרטיות המשתמשים.

לא ההסתבכות הראשונה

הקנס באיטליה מצטרף לשורה של הסתבכויות משפטיות של מטא סביב שימוש במידע אישי של משתמשים. רק בחודש שעבר הורה בית משפט במדינת ניו מקסיקו שבארצות הברית לחברה לשלם 25 מיליארד דולר, לאחר שנקבע כי הטעתה משתמשים בנוגע לאופן שבו היא מטפלת במידע האישי שלהם.

הפסיקה האמריקנית נוגעת בין היתר לפרשת קיימברידג' אנליטיקה, שבמסגרתה נאסף מידע על עשרות מיליוני משתמשי פייסבוק ללא הסכמתם. מטא הודיעה כי בכוונתה לערער גם על ההחלטה הזו.

אלא שההחלטה האיטלקית מעלה שאלה רחבה יותר, שנוגעת כמעט לכל אפליקציה שאנחנו מתקינים בסמארטפון. במשך שנים התרגלנו לאשר גישה למצלמה, למיקרופון, למיקום ולגלריית התמונות, לעיתים מבלי לקרוא את ההסברים שמופיעים על המסך.