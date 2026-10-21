"אנחנו המצאנו את המחשוב כמו שאני מכירים אותו היום, אבל הוא הפך לאוסף שלם של טכנולוגיות מקצה לקצה במפעל הבינה המלאותית כשיכולת העיבוד של שבבי הבינה המלאכותית גדלה פי 1000 מאז שהצגנו אותה לראשונה. יש מי שחושבים ש-AI יביא לסוף דרכם של כותבי הקוד אבל ההיפך הוא הנכון - יהיו יותר אנשים שיכתבו תוכניות בעזרת הכלים החדשים וכל חברה תהפוך לחברת AI", כך אמר מנכ״ל ומייסד אנבידיה , ג'נסן הואנג בכנס GTC Berlin 2026 שנערך היום (ד').

הואנג חשף שורה של הכרזות שישפיעו על עולמות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, ולו רק מהסיבה הפשוטה שמרבית הבינה המלאכותית בעולם פועלת על שרתי אנבידיה. בין השאר הוא הציג חברות ישראליות שאנבידיה משתפת איתן פעולה וטכנולוגיות ליבה של אנבידיה שפותחו במרכזי החברה בישראל.

גלריה מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, באירוע GTC בברלין ( רויטרס )

הבשורה של אנבידיה לשנת 2026

העולם המתין בדריכות לדבריו של ג'נסן והשנה יותר מתמיד: כשהבינה המלאכותית יוצאת משליטה, מצפים מהפלטורמה שהיא רצה עליה להציג פתרונות לריסון ה-AI. ההבטחה העיקרית של הואנג לחששות בעניין סכנת ה-AI שמשתחרר לחופשי ועושה מתקפות סייבר היא מערכת שמכונה NVIDIA OpenShell, שתוחמת את המודלים הסוררים בארגז חול דיגיטלי עם כמה שכבות שמונעות מהם לצאת לרשת העולמית עם מטרות שלא תואמות למה שציפו מהם.

המערכת מבוססת בין היתר על מעבדי NVIDIA BlueField המפותחים בישראל, שמאבטחים את המתחם המוגן ברמת החומרה, שלא ניתן להשפיע עליה מבחוץ - גם לא AI חזק במיוחד. הואנג מספר שיש כבר מעל 100 חברות שאימצו את הטכנולוגיה. האם היא מנע את המתקפה הספונטנית הבאה של AI שיוצא משליטה? הואנג לא אמר על זה דבר.

אולם ה-Tempodrom במרכז ברלין היה מלא עד אפס מקום. השותפים, הלקוחות, האנליסטים, גם העיתונאים, ליוו כל משפט של הואנג בתשואות, ממש כמו היה זה סטיב ג'ובס שמציג את האייפון. הוא הלך מהכבד אל הקל - התחיל במכולות AI שישמשו לבניית חוות שרתים במהירות עצומה, וסיים בשורה של ברווזים רובוטיים חמודים שמלווים אותו ונענים בשובבות לכל הוראותיו.

אחת ההכרזות המעניינות היא ההרחבה של פלטפורמת פיתוח הרובוטים NVIDIA Isaac. ג'נסן הציג את הרובוט Agile ONE SN, רובוט הומנואיד שפותח במשותף עם חברת Agile Robots. מדובר בשיתוף פעולה משמעותי: אנבידיה מאמינה שהחזית הבאה היא יציאת ה-AI אל העולם הפיזי, מניעה מיליוני רובוטים דמויי אדם במעלים, במקומות שירות ובבתים פרטיים.

הדגם החדש הוא פלטפורמת הדגמה, שנועדה לחוקרים ולמפתחים פלטפורמה לפיתוח קוד ואפליקציות למערכות רובוטיות. גובהו 1.40 מטר ומשקלו 40 ק"ג. יש לו 31 דרגות חופש ויכולת נשיאה של 3 ק"ג בכל זרוע. המוח שלו הוא מחשב Jetson Thor שפועל במהירות 2,070 טרה-פלופס FP4 עם 128 גיגה-בייט זיכרון מאוחד, ומסתייע במערך חיישנים הכולל מצלמות וליידר. הוא צפוי להיות זמין בתחילת 2027, לא לקהל הביתי.

הרובוט Agile ONE SN מוצג באירוע GTC של אנבידיה בברלין, אוקטובר 2026 ( אנבידיה )

לפני הרובוטים, מגיעים כלי הרכב האוטונומיים

הרבה לפני הרובוטים, הבינה המלאכותית של אנבידיה יוצאת לעולם הגדול דרך כלי רכב אוטונומיים. נסיעת הדגמה נערכת עבורי כדי להראות מכונית מרצדס אוטונומית מבוססת נהיגה אוטונומי ברמה 2 - מערכת ADAS (עזר לנהג) בלבד – שמבצעת נהיגה מושלמת בכבישים העמוסים של ברלין. עם מצלמות ורדאר בלבד ובלי מפות תלת-מימד ברזולוציה גבוהה, המרצדס נוסעת בביטחה, מאיצה ומאיטה ואפילו "גונבת" רמזור באחת ההזדמנויות.

מרצדס אינה היחידה. יצרניות רכב וחברות תחבורה נוספות באירופה, בהן פולקסווגן וגם וולוו משתמשות בפלטפורמת המחשוב NVIDIA Hyperion ומאפשרות נהיגה אוטונומית ברמות 3 ו-4. אנבידיה מכוונת גם לשוק הרובו-טקסי שעומד לפני התפוצצות עם מאות חברות שמתכננות להתיע שירותי נסיעה אוטונומית.

אנבידיה מציעה להן את הטכנולוגיה שעושה את זה במהירות. אחת הדוגמאות היא חברת Bolt, שמתכננת לפרוס באירופה 25,000 רכבי רובו-טקסי. וגם החברות ליפט ואובר יפתחו ציי רובו-טקסי מבוססי אנבידיה.

נראה שלהואנג חשוב במיוחד להתקדם בקצב מואץ ולפטם את עולם משמשי הבינה המלאכותית ביכולות הולכות וגוברות. למשל הפוד החדש - NVIDIA DSX POD - הוא חוות שרתים קטנה שבנויה בתוך מכולה. ניתן לחברה הרבה פודים כאלה כדי ליצור חוות שרתים משמעותית, בזמן הקמה שבין מספר שבועות למספק חודשים.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מציג את החזון של החברה באירוע GTC בברלין ( רויטרס )

ואיך אפשר בלי פיתוח ישראלי

הרבה חברות ישראליות משתתפות בכנס השנה, אוהנג בחר להציג שתיים: AI21 ואליס. הוא אמר שהן מדגימות איך חברות יכולות להתאים את מודל הבינה המלאכותית בקוד פתוח לצרכים ולמידע הייחודי שלהן כדי להגיע לביצועים ברמת המודלים המתקדמים ביותר בשוק ואף מעבר להם.

חברת AI21 השתמשה במודל החדש של אנבידיה, Nemotron 3.5 Super, עבור אליס, במטרה לשפר את עמידותם של סוכני בינה מלאכותית בפני מתקפות ומניפולציות. האימון שיפר את עמידות המודל ב-41 נקודות לעומת מודל הבסיס, והציב אותו מעל GPT-6.1 Sol של OpenAI, בעלות נמוכה פי 25.

לתשואות מיוחדות זכתה אנבידיה כשהציגה בכנס גם שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות ומכוני מחקר מובילים כדי לקדם תכנון חלבונים להאצת גילוי תרופות ודיוק רב יותר בטיפול בסרטן.

אנבידיה והמכון לתכנון חלבונים של אוניברסיטת וושינגטון השיקו את RFD4-Proteina - מודל פתוח חדש בפלטפורמת NVIDIA BioNeMo, המשלב תכנון חלבונים הניתן לתכנות עם יכולות חיפוש. המודל יוכל לסייע בתכנון חלבונים שישבשו תהליכי מחלה, או שיזהו סימנים למחלה בבדיקות אבחון. הוא זמין כבר היום דרך שותפות כמו Anthropic, Google Cloud, Hugging Face ו-OpenAI.

בנוסף, Siemens Healthineers ואנבידיה משתפות פעולה בפיתוח הדור הבא של טיפולי קרינה אדפטיביים לסרטן, באמצעות שילוב סוכני AI, סימולציות וחישוב מואץ בזמן אמת. במסגרת שיתוף הפעולה נבחן שימוש במודלי NVIDIA Nemotron לסיוע לאונקולוגים בתכנון הטיפול, לצד טכנולוגיות CUDA ו-Holoscan לחישוב מינוני קרינה ולתמיכה בהתאמת הטיפול בזמן אמת.