ביל גייטס יוצא חזיתית נגד הנשיא טראמפ סביב אחת המחלוקות המרכזיות כיום בתעשיית הבינה המלאכותית: האם הטלת מגבלות בטיחות על המודלים המתקדמים ביותר תפגע בארצות הברית במרוץ מול סין. התשובה שלו חד-משמעית - לא. לדבריו, לא רק שארצות הברית צריכה להציב מנגנוני הגנה על הטכנולוגיה, גם לסין יש אינטרס לעשות זאת.

בריאיון לתוכנית "Meet the Press" של NBC, דחה מייסד מיקרוסופט את הטענה שלפיה פיקוח על מערכות AI מתקדמות יעניק לסין יתרון. "כל המדינות צריכות לרצות שמנגנוני ההגנה האלה יהיו קיימים", אמר. "כל מי שאומר 'סין לא תיישם את מנגנוני ההגנה האלה' - אני ממש לא מסכים עם זה".

גלריה ביל גייטס בדאבוס 2026 ( רויטרס )

הדברים נאמרו בתגובה ישירה לטראמפ, שטען לאחרונה כי האזהרות מפני הסיכונים הקיומיים של בינה מלאכותית הן "תרמית", וכי הגבלות על חברות אמריקניות עלולות לפגוע בחדשנות המקומית ולשחק לידיה של סין. כשגייטס נשאל על הטענה הזו, התשובה שלו הייתה קצרה: "זו בכלל לא תרמית".

לדבריו, גם לסין יש אינטרס ברור לקדם מנגנוני בטיחות, בין היתר משום שהיא עצמה עלולה להפוך למטרה של מתקפות המבוססות על בינה מלאכותית. גייטס אף העריך כי טראמפ עשוי לשנות את דעתו בנושא "אחרי שישמע ממני ומאנשים נוספים", ובמיוחד אם ישתכנע שהצעדים הללו אינם פוגעים בארצות הברית במה שהוא רואה כמרוץ בין המעצמות.

מתג כיבוי לא יספיק

העימות עם טראמפ מגיע ימים ספורים אחרי שגייטס סיפק בעצמו את אחת האזהרות החריפות ביותר שנשמעו לאחרונה סביב הטכנולוגיה. בקטע נוסף מאותו ריאיון הוא הזהיר כי בינה מלאכותית היא כלי חזק מספיק כדי "לגרום למותם של מיליארד בני אדם".

החשש שעליו מדבר גייטס נוגע בין היתר לאפשרות שגורמים זדוניים ינצלו את היכולות ההולכות ומשתפרות של המודלים כדי לגרום נזק בקנה מידה גדול. במאמר שפרסם באוגוסט הוא מנה שורה של תרחישים כאלה, בהם מתקפות סייבר, הונאות והפצת דיסאינפורמציה, לצד פגיעה אפשרית בבתי חולים, מוסדות פיננסיים, רשתות חשמל ומערכות ממשלתיות.

סם אלטמן והנשיא טראמפ בבית הלבן ( Getty Images )

במקביל, אחד הרעיונות שמלווים את הדיון סביב בטיחות הבינה המלאכותית הוא "מתג כיבוי": מנגנון שיבטיח כי בני אדם יוכלו לעצור או להגביל מערכת מתקדמת אם היא מתחילה לפעול בצורה מסוכנת. אלא שלדברי גייטס, פתרון כזה לבדו פשוט לא מספיק.

היכולת לעצור מערכת אחרי שמשהו כבר השתבש, לדבריו, אינה יכולה להחליף פיקוח בשלבים מוקדמים יותר. "אנחנו צריכים לנטר כל מודל מתקדם ולתעד בדיוק מה נעשה", אמר. "ארצות הברית צריכה לוודא שזה קורה. גם סין תרצה לעשות את זה".