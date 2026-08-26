גרמין (Garmin) משיקה בישראל את fenix 9, הדור החדש של סדרת שעוני הספורט והשטח שלה, עם שורה ארוכה של שדרוגים הנעים ממעבד חדש ומערכת מפות מהירה יותר, ועד למסך הגדול ביותר שהחברה הציגה עד היום בסדרה. בדגמים המתקדמים יותר תמצאו גם גוף מלא מטיטניום, לראשונה במשפחת fenix, לצד גרסאות עם טעינה סולארית וקישוריות LTE ולוויינית.

הסדרה החדשה מורכבת משלושה דגמים - fenix 9, fenix 9 Pro ו-fenix 9 Pro Connected - מגיעה בגדלים של 43, 47 ו-51 מ"מ ומחירה ההתחלתי עומד בישראל על 4,399 שקלים.

גלריה סדרת שעוני גרמין פניקס 9 החדשה ( GARMIN )

השינוי מתחיל כבר בדגם הרגיל, שמצויד במסך AMOLED שלפי גרמין בהיר פי שניים לעומת הדור הקודם, זכוכית ספיר עמידה בפני שריטות, כפתורים אטומים בפני חדירת מים ועמידות לצלילה לעומק של עד 40 מטרים.

אבל חלק גדול מהשדרוג נמצא דווקא בפנים. גרמין שילבה בדור החדש מעבד חדש ו-50% יותר זיכרון RAM בהשוואה ל-fenix 8, בעיקר כדי להתמודד טוב יותר עם אחד השימושים המרכזיים של הסדרה - ניווט ומפות. מנוע המפות החדש אמור לאפשר גלילה וניווט מהירים בעד 30%, בעוד תצוגת Perspective View חדשה מציגה לא רק את הסביבה הקרובה, אלא גם את המשך הדרך והמסלול.

גם נפח האחסון הוכפל ועומד כעת על 64 גיגה-בייט, מספיק לפי החברה להורדת פי שניים יותר מפות בהשוואה ל-fenix 8 ולאחסון של עד 7,000 שירים ישירות על השעון.

אקוסיסטם שלם של כושר

לצד החומרה, גרמין מנסה הפעם להרחיב גם את האופן שבו השעון מנתח ומציג פעילות לאורך זמן. Garmin Epic, אחת התכונות החדשות בדור הזה, מאפשרת לקחת פעילויות שנאספו במשך ימים, שבועות ואפילו חודשים ולחבר אותן לאירוע אחד בתוך Garmin Connect.

במקום שטיול של כמה ימים, מרוץ אופניים רב-שלבי או תוכנית אימוני כוח יופיעו כאוסף של אימונים נפרדים, ניתן לרכז אותם יחד עם נתוני הבריאות והביצועים שנאספו בדרך, להוסיף תמונות ולשתף את התוצאה עם אחרים.

גם מעקב הסיבולת מקבל הרחבה באמצעות Stamina Zones ו-Stamina Curve. במקום להתייחס רק למצב הסיבולת במהלך אימון בודד, הכלים החדשים אמורים להראות כיצד היא משתנה לאורך זמן בהתאם לכושר ולהיסטוריית האימונים, ולסייע בניהול הקצב והמאמץ.

בנוסף, גרמין הוסיפה נתוני VO2 Max ועקומת כוח לאימוני חתירה, ומרחיבה את התמיכה ב-Rucking - אימונים המבוססים על הליכה או ריצה עם משקל. ניתן לשנות את משקל הנשיאה תוך כדי הפעילות, לעקוב אחר אימוני GoRuck ישירות מהשעון ולהגדיר מדדי יעד.

הטיטניום מגיע

השדרוג המעניין יותר מגיע בשעון ה-fenix 9 Pro. לראשונה בסדרת fenix, גרמין עוברת לגוף מלא מטיטניום, תוך שימוש בטכנולוגיה שהיא מכנה Nano-Molding המשלבת מתכת ופולימר. המטרה, לפי החברה, היא להפחית את העובי והמשקל מבלי לפגוע בחוזק של השעון.

גם המסך גדל והפך לבהיר מאי פעם - דגמי הפרו מגיעים לבהירות של עד 3,000 ניט, ובגרסת ה-51 מ"מ נמצא מסך AMOLED בגודל 1.5 אינץ', הגדול ביותר שהופיע עד היום בסדרת הפניקס. הוא גדול בכ-15% מהמסך של fenix 8, כאשר גרמין הצליחה לעשות זאת מבלי להגדיל את גוף השעון עצמו.

בחלק מדגמי הפרו תמצאו גם טעינה סולארית, בעוד הפנס המובנה מקבל מצב תאורה ירוקה חדש שנועד לשימוש בחשכה ולשמירה טובה יותר על ראיית הלילה.

לראשונה - גוף טיטניום מלא ( GARMIN )

בקצה העליון של הסדרה נמצא fenix 9 Pro Connected, שממשיך את יכולות הקישוריות שגרמין כבר הציגה בדור הקודם ומשלב LTE וחיבור לווייני ישירות בשעון. הרעיון פשוט: לאפשר לצאת לריצה, רכיבה או טיול בלי לקחת את הסמארטפון ועדיין לשמור על אפשרות לתקשר במקרה הצורך.

לפי גרמין, ניתן לבצע מהשעון שיחות, לשלוח הודעות ולהפעיל SOS. באמצעות LiveTrack ו-Garmin Messenger ניתן לשתף משפחה וחברים בפעילות, בעוד Garmin Locate מאפשרת להם לצפות במיקום המשתמש באמצעות חיבור LTE.