חברת אובר (UBER) החלה להפעיל היום (ה') בלונדון מכוניות אוטונומיות כחלק משירות ההסעות שלה. במכוניות נעשה שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית שפותחה על ידי חברת ווייב (Wayve) הבריטית.

מונית רובוטית של אובר ו-Wayve בלונדון ( צילום: אובר ו-Wayve )

לונדון נחשבת לעיר עם אחת מסביבות הנהיגה המורכבות ביותר בעולם. מהיום היא גם העיר השנייה באירופה (אחרי זאגרב שבקרואטיה) שבה החברה מציעה מוניות רובוטיות. בשלב הראשון, המכוניות יסעו אומנם באופן עצמאי, אבל במכונית יהיה מפעיל מורשה לייתר ביטחון, במטרה לעקוב אחר ביצועי הרכב ולהתערב במקרי חירום, אולם, לפי שתי החברות, בעתיד הקרוב הן צפויות לעבור לנסיעה מלאה ללא נהג.

החל מהיום, נוסעים המבקשים להזמין הסעה באובר באחת האופציות שמציעה האפליקציה (UberX, Uber Comfortאו Uber Electric) – יכולים, עקרונית, לקבל פורד מוסטנג Mach-E עם מערכת Wayve ללא עלות נוספת. עם זאת, בהשקה יהיו זמינות רק פחות מ-20 מכוניות.

אובר משתפת פעולה עם Wayve משנת 2024 במטרה להשתמש ברכבים עתידיים עם מנוע Wayve בשווקים שונים. ראש תחום התחבורה האוטונומית בעולם בחברה, סרפרז מרדיה, אמר אתמול, כי ההשקה "תבנה אמינות אצל הצרכנים וגם מול הממשלה". לפי שרת התחבורה הבריטית, היידי אלכסנדר, "זהו ציון דרך משמעותי לעתיד התחבורה בלונדון".

בתוך כך,אילון מאסק (טסלה) חושף היום לראשונה את ה"סייברקאב" (Cybercab) - רכבי הספורט הדו-מושביים בגוון זהב וללא גלגלי הגה, שהחברה החלה להפעיל כחלק משירות הרובוטקסי שלה באוסטין, טקסס.