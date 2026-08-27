מטא הגיעה להסדר ענק עם 47 מדינות בארצות הברית, לצד וושינגטון הבירה ושלוש טריטוריות אמריקניות, שיסיים שורה של תביעות וחקירות נגד החברה סביב הפגיעה הנטענת של פייסבוק ואינסטגרם בילדים ובני נוער.

במסגרת ההסדר תשלם ענקית הטכנולוגיה כ-16.7 מיליארד דולר לאורך עשר שנים, אבל הכסף הוא רק חלק מהסיפור: החברה התחייבה גם לשנות באופן משמעותי את הדרך שבה הפלטפורמות שלה פועלות עבור משתמשים מתחת לגיל 18.

גלריה מטא ( צילום: REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo Tags )

בין היתר, מטא תידרש להגביל את השימוש של קטינים בפייסבוק ובאינסטגרם לשעתיים ביום, לחסום כברירת מחדל את השימוש בהן בין חצות ל-6:00 בבוקר, להסיר את מספר הלייקים, לבטל פילטרים אסתטיים עבור קטינים ולהפעיל מנגנונים מחמירים יותר לבדיקת גיל המשתמשים.

ההסדר, שייפרס על פני עשר שנים, מאפשר למטא ולמנכ"ל מארק צוקרברג להימנע ממשפט מתוקשר ובעל סיכון משמעותי עבור החברה. מטא ממשיכה להכחיש כי פעלה שלא כדין, אך התובעים טענו כי אילו ההליך היה ממשיך, החשיפה הכספית של החברה הייתה עלולה להגיע עד ל-200 מיליארד דולר.

שעתיים ביום וזהו

השינויים המשמעותיים ביותר נוגעים לאופן שבו ילדים ובני נוער יוכלו להשתמש באינסטגרם ובפייסבוק. תחת פיקוח בית המשפט שיימשך עשר שנים, מטא תפעיל מגבלת שימוש יומית של שעתיים עבור משתמשים מתחת לגיל 18. הודעות פרטיות וצפייה בסרטונים ארוכים לא ייכללו בחישוב הזמן.

בין חצות ל-6:00 בבוקר תופעל חסימה אוטומטית שתמנע מקטינים להשתמש בפלטפורמות, אם כי הורים ומבוגרים אחראיים יוכלו לבחור לבטל אותה. בני נוער יוכלו גם לעבור לפיד שאינו מבוסס על מערכת ההמלצות האלגוריתמית ולבטל הפעלה אוטומטית של סרטונים.

מטא התחייבה בנוסף להסיר את מספר הלייקים עבור קטינים ולאסור עליהם להשתמש בפילטרים אסתטיים. המטרה היא לצמצם חלק מהמאפיינים שנקשרו לאורך השנים להשוואה חברתית, לחץ סביב מראה חיצוני ושימוש כפייתי ברשתות החברתיות.

האפליקציות של מטא ( צילום: Koshiro K / Shutterstock.com )

גם היכולת של משתמשים פשוט לשקר לגבי גילם אמורה להפוך למסובכת יותר. החברה תידרש להפעיל מערכת משופרת להערכת ואימות גיל, שתיבדק ותפוקח על ידי גורם עצמאי. משתמש שיסרב לאמת את גילו ייחשב כברירת מחדל לקטין, ובהתאם יהיה כפוף למגבלות.

הדרישות מגיעות לרמת פירוט חריגה: שיעור הטעות המרבי של מערכת הערכת הגיל בזיהוי משתמשים בני 16 עד 17 יעמוד על 10%, ובקרב בני 13 עד 15 על 3% בלבד.

ולא רק המשתמשים יהיו תחת פיקוח. כל ניסוי שמטא תרצה לבצע בקרב משתמשים מתחת לגיל 18 יצטרך להירשם מראש אצל גורם שמונה על ידי בית המשפט. מבקר עצמאי יפקח לאורך התקופה על עמידת החברה בתנאי ההסכם.

לא כל המדינות בפנים

למרות היקפו החריג של ההסדר, לא כל המדינות הצטרפו אליו. פלורידה בחרה שלא להשתתף ותמשיך לנהל את ההליך המשפטי נגד מטא בנפרד. גם ניו מקסיקו אינה חלק ממנו, לאחר שניהלה תיק עצמאי נגד החברה וזכתה בפסק דין של 375 מיליון דולר.

טקסס הגיעה להסדר נפרד עם מטא, הכולל תשלום של יותר ממיליארד דולר ואמצעי בטיחות נוספים. כאשר מצרפים אותו להסדר המרכזי ולתשלומים נוספים הקשורים להליכים נגד החברה, הסכום הכולל מתקרב ל-18 מיליארד דולר.

ההסדר המרכזי יחול רק במדינות ובטריטוריות שהצטרפו אליו, והוא אינו מחייב את מטא לבצע שינוי יסודי במודל העסקי שלה. המשמעות היא שהחברה עדיין תוכל להפעיל מערכות המלצה מותאמות אישית ולהציג פרסום ממוקד, שניים מהמנועים המרכזיים שעליהם מבוסס העסק שלה.

קליפורניה צפויה לקבל את הנתח הגדול ביותר מהכספים, המוערך בכ-1.5 עד 2.2 מיליארד דולר. קולורדו צפויה לקבל כמעט 615 מיליון דולר לאורך תשע שנים, שיופנו בין היתר לתוכניות בתחום בריאות הנפש ובטיחות ילדים. גם מסצ'וסטס מתכננת להפנות חלק ניכר מהסכום שתקבל ליוזמות בתחום בריאות הנפש של צעירים ולטכנולוגיה בטוחה יותר בבתי ספר.

מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג ( Getty Images )

שנים של טענות נגד החברה

ההסדר מגיע לאחר שנים של ביקורת ותביעות נגד מטא סביב ההשפעה של אינסטגרם ופייסבוק על ילדים ובני נוער. המדינות טענו בין היתר כי החברה תכננה את הפלטפורמות באופן שמעודד שימוש כפייתי, תוך שימוש במנגנונים שנועדו להשאיר משתמשים צעירים באפליקציות זמן רב ככל האפשר.

התביעות קשרו את השימוש בפלטפורמות גם לחרדה, דיכאון ומחשבות אובדניות בקרב בני נוער, וטענו כי החברה אספה מידע מילדים מתחת לגיל 13 ללא הסכמת הוריהם. מטא הכחישה לאורך השנים את הטענות וטענה כי השקיעה משאבים רבים בהגנה על משתמשים צעירים.

הביקורת הגיעה לשיאה גם בזירה הפוליטית. בינואר 2024, במהלך שימוע מתוקשר בקונגרס האמריקני, פנה צוקרברג למשפחות שילדיהן נפגעו לכאורה כתוצאה מהשימוש ברשתות החברתיות והתנצל בפניהן.

באופן מעניין, מטא לא מסתפקת בשינויים שהיא עצמה נדרשת לבצע, וכעת מפעילה לחץ גם על המתחרות שלה. החברה קוראת לטיקטוק, יוטיוב וסנאפ לאמץ סטנדרטים דומים וליישב תביעות דומות המתנהלות נגדן. "המסגרת הזו תעבוד רק אם כל המתחרות שלנו יצטרפו אלינו", מסרה מטא, שמתכננת לפרסם מכתב פתוח לטיקטוק וליוטיוב בעיתונים גדולים בארצות הברית ולקרוא ליצירת כללים אחידים לכל התעשייה.