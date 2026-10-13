המלחמה המתמשכת מול אוקראינה הופכת את החברה הרוסית למיליטנטית יותר ויותר: במהלך קרבות התעמולה בין שתי המדינות עושים הרוסים שימוש בשנתיים האחרונות בנשק חדש כדי להעלות את המורל מבית: שירי מלחמה פטריוטיים, שנוצרו על-ידי בינה מלאכותית.

לברית המועצות מסורת ארוכה בקידום פטריוטיות באמצעות מוזיקה, במיוחד במהלך ולאחר מלחמת העולם השנייה. השירים ההם שיקפו חוויות אמיתיות של חיילים שנלחמו במלחמה קיומית, שנגעה כמעט לכל תושבי המדינה. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת עכשיו לחדש את הכלי הזה במערך הלוחמה הפסיכולוגית והתעמולה הרוסית.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

רבות מה"יצירות" המלאכותיות מזכירות את שירי המלחמה הישנים, שחלקם, מתורגמים, הפכו נכסי צאן ברזל גם בשירה העברית. אחת מהן, "בתו של חייל", היא קינה על חייל שנפל במלחמה ועל בתו שנותרה מאחור: "סלחי לי, בתי, לא הצלחתי להפוך לחומה/ ולא יכולת להסתתר מאחוריי/ אני מקווה שתזכי לזמן אחר/ כשהם יפסיקו להיות גאים במלחמה".

שיר פופולרי אחר הוא "כוחה של ארטילריה" - שיר רוק סוער ברוסית, שמוקדש למערכת היירי ארוך הטווח: "היא תתפוס אותך לא מוכן, יום ולילה/ אלת המלחמה, ואלוהים לא יעזור לך/ לא תוכל לברוח מזעמה/ תצטרך להיזכר בתפילות שלך מהר".

מיליוני השמעות

לפי "ניו יורק טיימס", בשנתיים האחרונות נוצרו מאות שירים ברוסית יש מאין בעזרת כלי AI - מבלדות סנטימנטליות נוסטלגיות, דרך מוזיקת פופ קליטה ועד לשירי רוק כבדים וטראש מטאל. הם מתמקדים בהאדרת הצבא הרוסי והחיילים הרוסים הגיבורים, ומזלזלים באוקראינים, לעיתים גם בשילוב קללות אתניות. הפלישה המופרכת של ולדימיר פוטין לאוקראינה ב-2022 מוצגת בהם כהגנה הכרחית.

השירים נוצרו באמצעות מספר הולך וגדל של אפליקציות AI שיודעות לחולל מוזיקה, רבות מהן תוצרת ארה"ב. לפי מחקר שערכה "טרקון" (Terrecon), חברת מחקר אוקראינית ללא מטרות רווח, השירים הפטריוטיים הללו, שניתן כבר להוריד מכל פלטפורמות הסטרימינג הפופולריות בעולם - כולל ספוטיפיי, אפל, יוטיוב ודיזר - הושמעו מיליוני פעמים: רק חלק מהשירותים דורשים ממי שמעלה אליהם שירים תיוג מיוחד שמזהה תכני בינה מלאכותית.

ספוטיפיי, למשל, החליטה רק בספטמבר האחרון לסמן שירים שנוצרו ב-AI ולא לקדם אותם אצל המשתמשים, אך לא בהכרח להסיר אותם. אפליקציות אחרות אמנם מצהירות על מדיניות השוללת תכני שנאה ואלימות, אך רק מיעוטן מגבילות שירים. חלקן גם מתקשות לעלות על ביטויים או השמצות בשפות זרות.

המערכות האוטומטיות של יוטיוב וסאונדקלאוד, למשל, כשלו בזיהוי שירים עם כותרות ותיאורים שציינו במפורש שמדובר בתעמולת מלחמה רוסית; האלגוריתם לא חסם אותם, והם נשארו באוויר במשך שבועות.

לפי חוקרי "טרקון", היקף המעורבות של הממשלה הרוסית בהפצת השירים עצמם אינו ברור, אבל כן ידוע על המשאבים הרבים שהקרמלין מקדיש כדי לגייס תמיכה חברתית ותרבותית למלחמה. לפי דיווחי התקשורת ברוסיה, רק בשבוע שעבר חשף בהרצאה מנהל "מכון פיתוח האינטרנט" - ארגון במוסקבה שעובד בשיתוף פעולה הדוק עם הממשל הרוסי על "קידום ערכים פטריוטיים" - יותר מ-350 פרויקטים "אמנותיים" על המלחמה, שקידם המכון שלו.

"יצירת שיר אמיתי", כותבים החוקרים, "דורשת הרבה משאבים - כותבים, הפקה, נגנים. יצירת שיר באפליקציית בינה מלאכותית קלה, מהירה וזולה בהרבה". "טרקון" גיבשה בסך הכול רשימה של 981 שירי תעמולה כאלה, שנוצרו על ידי בינה מלאכותית. רובם המוחלט הופיע לאחר 2024, כאשר אפליקציות ליצירת שירים ב-AI, כמו Sudo, Google Flow Music, מורקה ו-Udio נכנסו לשוק.

גם סרטונים פרובוקטיביים

האם השירים פופולריים? שיר ההלל על הנשק הארטילרי, למשל, שפורסם גם ביוטיוב בליווי קטעי וידאו, צבר יותר משני מיליון צפיות בשנתיים. השיר, שנוצר באפליקציית Suno, פורסם על ידי משתמש בשם סרגיי וסייקין, שהביוגרפיה שלו באתר שירה רוסי מציינת כי נולד בכפר סיבירי ליד טיומן.

מדיניות ההסרה של פלטפורמות הסטרימינג הגדולות בנוגע לשירי התעמולה הללו חושפת פער משמעותי בין הצהרות לבין האכיפה. החוקרים בדקו את מחוללי המוזיקה באמצעות כתיבת הנחיות כלליות, ברוסית ובאנגלית, והנחו אותם לכתוב שירים המקדמים תעמולה רוסית, כולל קריאות לאלימות.

האפליקציות אמנם סירבו לבצע חלק מההנחיות, אך חלק אחר נוצר בהצלחה, והחוקרים אף הצליחו להעלותו ליוטיוב מיוזיק ולסאונדקלאוד. מערכות הסינון הגיבו בעיקר למילים אסורות ולא להקשר הכללי.